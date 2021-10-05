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Унікальний авто Пабло Ескобара піде з молотка за мільйон доларів

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Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Ескобара, Пабло Ескобар
Фото: autoevolution.com | Всього випустили тільки 15 гоночних Porsche 911 RSR IROC

Спорткар Porsche 911 RSR брав участь у престижних гонках. На ньому виступав чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді.

У США на аукціон CollectingCars виставили гоночний Porsche 911 RSR IROC 1974 року. Свого часу на ньому змагався наркобарон Пабло Ескобар. Про це повідомляє сайт autoevolution.

Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Ескобара, Пабло Ескобар
Спочатку на авто змагався Емерсон Фіттіпальді
Фото: autoevolution.com

За спорткар Porsche 911 просять близько мільйона доларів. Ескобар — не єдиний відомий пілот цього авто. У другій половині 70-х дворазовий чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді брав участь на ньому у 24-годинній гонці в Дайтоні (США) і 12-годинному змаганні в Себрингу.

Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Ескобара, Пабло Ескобар
Porsche 911 двічі реставрували
Фото: autoevolution.com

Потім Porsche 911 RSR IROC потрапив в Колумбію і там вже його купив Пабло Ескобар. Він активно і жорстко ганяв і не шкодував автомобіль.

У 1990 році Porsche повернувся в США і був відновлений. Через два десятиліття його знову відреставрували і зараз авто в чудовому стані.

Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Ескобара, Пабло Ескобар
Спорткар оснащений 315-сильною шісткою
Фото: autoevolution.com

Всього випущено тільки 15 Porsche 911 у версії RSR IROC. Спорткар оснащений 3,0-літрової опозитною шісткою потужністю 315 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП.

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