Унікальний авто Пабло Ескобара піде з молотка за мільйон доларів
Спорткар Porsche 911 RSR брав участь у престижних гонках. На ньому виступав чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді.
У США на аукціон CollectingCars виставили гоночний Porsche 911 RSR IROC 1974 року. Свого часу на ньому змагався наркобарон Пабло Ескобар. Про це повідомляє сайт autoevolution.
За спорткар Porsche 911 просять близько мільйона доларів. Ескобар — не єдиний відомий пілот цього авто. У другій половині 70-х дворазовий чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді брав участь на ньому у 24-годинній гонці в Дайтоні (США) і 12-годинному змаганні в Себрингу.
Потім Porsche 911 RSR IROC потрапив в Колумбію і там вже його купив Пабло Ескобар. Він активно і жорстко ганяв і не шкодував автомобіль.
У 1990 році Porsche повернувся в США і був відновлений. Через два десятиліття його знову відреставрували і зараз авто в чудовому стані.
Всього випущено тільки 15 Porsche 911 у версії RSR IROC. Спорткар оснащений 3,0-літрової опозитною шісткою потужністю 315 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП.
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