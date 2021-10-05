Унікальний авто Пабло Ескобара піде з молотка за мільйон доларів

Спорткар Porsche 911 RSR брав участь у престижних гонках. На ньому виступав чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді.

У США на аукціон CollectingCars виставили гоночний Porsche 911 RSR IROC 1974 року. Свого часу на ньому змагався наркобарон Пабло Ескобар. Про це повідомляє сайт autoevolution.

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[ + – ] Спочатку на авто змагався Емерсон Фіттіпальді Фото: autoevolution.com

За спорткар Porsche 911 просять близько мільйона доларів. Ескобар — не єдиний відомий пілот цього авто. У другій половині 70-х дворазовий чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді брав участь на ньому у 24-годинній гонці в Дайтоні (США) і 12-годинному змаганні в Себрингу.

[ + – ] Porsche 911 двічі реставрували Фото: autoevolution.com

Потім Porsche 911 RSR IROC потрапив в Колумбію і там вже його купив Пабло Ескобар. Він активно і жорстко ганяв і не шкодував автомобіль.

У 1990 році Porsche повернувся в США і був відновлений. Через два десятиліття його знову відреставрували і зараз авто в чудовому стані.

[ + – ] Спорткар оснащений 315-сильною шісткою Фото: autoevolution.com

Всього випущено тільки 15 Porsche 911 у версії RSR IROC. Спорткар оснащений 3,0-літрової опозитною шісткою потужністю 315 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП.

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