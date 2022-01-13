В Україні виявлено ексклюзивний Rolls-Royce 60-х: таких авто випустили лише пів сотні
Rolls-Royce Silver Cloud III отримав спеціальний кузов від ательє Mulliner Park Ward. Автомобіль чудово зберігся.
В Україні знайшли справжній колекційний раритет – Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward 1965 року. Наразі рідкісний кабріолет виставлений на продаж за ціною 350 тис. доларів.
Цей Rolls-Royce Silver Cloud III – один із найдорожчих та ексклюзивних ретро-автомобілів в Україні. Справа в тому, що в кузовному ательє Mulliner Park Ward випустили лише 52 таких кабріолети і наразі вони цінуються колекціонерами.
Дизайн Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward дуже нетиповий як для британської марки. Особливо нестандартно виглядають фари авто: за характерну форму оптики кабріолет прозвали Chinese Eye ("китайське око"). Задня частина з характерними кільцями виконана в американському стилі.Важливо
В обробці салону використані шкіра та дорогі сорти дерева. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники та гідропідсилювач керма.
Кабріолет Rolls-Royce оснащений 6,2-літровим 220-сильним V8 та 3-ступеневою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 10,8 с та розвиває 187 км/год.
Заявлений пробіг автомобіля за 57 років – лише 75 тис. км. Судячи з фото, Rolls-Royce Silver Cloud III у чудовому стані.
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