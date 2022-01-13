В Украине обнаружен эксклюзивный Rolls-Royce 60-х: таких авто выпустили всего полсотни

Rolls-Royce Silver Cloud III получил особый кузов от ателье Mulliner Park Ward. Автомобиль превосходно сохранился.

В Украине обнаружили настоящий коллекционный раритет – Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward 1965 года. Сейчас редчайший кабриолет выставлен на продажу по цене в 350 тыс. долларов.

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Этот Rolls-Royce Silver Cloud III – один из самых дорогих и эксклюзивных ретро-автомобилей в Украине. Дело в том, что в кузовном ателье Mulliner Park Ward выпустили лишь 52 таких кабриолета и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

[ + – ] Всего выпущено лишь 52 эксклюзивных кабриолета Фото: auto.ria.com

Дизайн Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward очень нетипичный, как для британской марки. Особенно нестандартно выглядят фары авто: за характерную форму оптики кабриолет прозвали Chinese Eye ("китайский глаз"). Задняя часть с характерными килями выполнена в американском стиле.

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В отделке салона использованы кожа и дорогие сорта дерева. Оснащение включает кондиционер, электростеклоподъемники и гидроусилитель руля.

Кабриолет Rolls-Royce оснащен 6,2-литровым 220-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 10,8 с и развивает 187 км/ч.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: auto.ria.com

Заявленный пробег автомобиля за 57 лет – всего 75 тыс. км. Судя по фото, Rolls-Royce Silver Cloud III в отличном состоянии.

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