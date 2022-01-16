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Обнаружен единственный в мире грузовик Rolls-Royce: он может буксировать 13 тонн

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Грузовой Rolls-Royce, грузовик Rolls-Royce, тюнинг Rolls-Royce, Rolls-Royce Silver Shadow
Фото: the drive | Грузовик построили для нужд автомастерской

Американцы выполнили необычный тюнинг Rolls-Royce Silver Shadow. Роскошный седан превратили в грузовик.

В США построили первый в мире грузовой Rolls-Royce. Уникальный автомобиль впечатляет своими способностями. Об этом пишет сайт The Drive.

Грузовой Rolls-Royce, грузовик Rolls-Royce, тюнинг Rolls-Royce, Rolls-Royce Silver Shadow
Кузов Rolls-Royce поставили на рамное шасси
Фото: the drive

Нестандартный тюнинг Rolls-Royce выполнили отец и сын Войцеховски из Флориды, владеющие небольшой мастерской. Она занимается ремонтом и реставрацией Rolls-Royce и Bentley, а потому мастера знают толк в британской технике. Грузовик использую для перевозки запчастей и буксировки авто.

Кузов классического Rolls-Royce Silver Shadow со срезанной задней частью установили на рамное шасси грузового Chevrolet. Сзади появилась большая грузовая платформа.

Грузовой Rolls-Royce, грузовик Rolls-Royce, тюнинг Rolls-Royce, Rolls-Royce Silver Shadow
Салон отделан кожей и деревом
Фото: the drive

Салон Rolls-Royce без изменений. В отделке использованы кожа и дерево, так что грузовик получился довольно-таки роскошным. Также предусмотрены кондиционер и электростеклоподъемники.

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Под капотом прячется 5,7-литровый V8 Chevrolet, работающий в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП. Этого достаточно, чтобы буксировать огромный 13-тонный прицеп, но в перспективе двигатель планируют заменить 6,0-литровым V8 мощностью около 400 л. с.

Грузовой Rolls-Royce, грузовик Rolls-Royce, тюнинг Rolls-Royce, Rolls-Royce Silver Shadow
Грузовик может буксировать 13-тонный прицеп
Фото: the drive

Ранее Фокус рассказывал об уникальном Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Андрей Данилко купил этот автомобиль, но не может ввезти его в Украину.

Также мы писали об эксклюзивном кабриолете Rolls-Royce, обнаруженном в Украине. Таких авто выпустили всего полсотни.