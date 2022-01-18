Легендарный спорткар Toyota 60-х вернули в производство (видео)

В Японии решили возродить культовую Toyota 2000 GT. В свое время на ней ездил Джеймс Бонд.

Японская компания Rocky Auto взялась возродить знаменитое купе Toyota 2000 GT 1967 года. Первый спорткар Toyota воссоздали по оригинальным чертежам и будут выпускать мелкими сериями. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Внешне авто в точности повторяет роригинальную Toyota 2000 GT Фото: carscoops.com

Современную версию назвали Rocky 3000 GT. Внешне автомобиль до малейших деталей повторяет знаменитого предка – для этого создали 3D-модель Toyota 2000 GT. У купе обтекаемый дизайн с выдвижными фарами.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом Фото: carscoops.com

Салон Toyota также выполнен в стиле 60-х, хотя установлены современные кондиционер и аудиосистема. В отделке использованы кожа и дерево.

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А вот техническая начинка спорткара не соответствует оригиналу. Его оснащают 3,0-литровым 320-сильным турбомотором 2JZ от Toyota Supra 90-х годов. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

[ + – ] Цена купе - от 200 тыс. долларов Фото: carscoops.com

Позже появится экономичная гибридная версия с силовой установкой от Prius. Также под заказ могут выпустить и кабриолет. Таких автомобилей существовало всего два – их создали для фильма о Джеймсе Бонде "Живешь лишь дважды", ведь рослый Шон Коннери не помещался в купе Toyota 2000 GT.

[ + – ] Автомобили выпускают мелкими сериями под заказ Фото: carscoops.com

Оригинальный спорткар Toyota 2000 GT выпускали в 1967-1970 годах и всего собрали только 351 авто. Их оснащали 2,0-литровой 150-сильной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Купе разгонялось до сотни за 8,4 с и развивало 220 км/ч.

[ + – ] Современный спорткар получил 3,0-литровый турбомотор

Сейчас Toyota 2000 GT очень ценится коллекционерами и ее цена может доходить до миллиона долларов. Современная копия будет дешевле – от $200 тысяч.

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