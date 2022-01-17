Созданный украинцем автобус 1936 года ушел с молотка в США за 1,3 миллиона долларов (видео)
Уникальный автобус White Model 706 разработал дизайнер Алексей Сахновский из знаменитого рода Терещенко. Его использовали для экскурсий в национальном парке Йеллоустоун.
В США с аукциона Mecum продали винтажный экскурсионный автобус White Model 706 1936 года. За него выручили целых 1,3 миллиона долларов, хотя стартовая цена составила только $150 тысяч. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Цена White Model 706 превзошла самые смелые ожидания: эксперты прогнозировали, что его продадут за 350-500 тыс. долларов. Но на аукционе за автобус разгорелась настоящая борьба.
White Model 706 – творение украинского дизайнера графа Алексея Сахновского. Его мать – внучка известного сахарозаводчика Артема Терещенко, а предки отца были родственниками Николая Гоголя и гетьмана Павла Полуботка. После революции 1917 года Сахновский эмигрировал сначала в Бельгию, а затем – в США.
Американский производитель White заказал в ателье Bender, где работал Алексей Сахновский, дизайн автобусов для экскурсий в национальных парках США. Среди особенностей White Model 706 – сдвижная тканевая крыша и сразу четыре двери с правой стороны. В салоне — 14 пассажирских мест. Под капотом установлена 5,2-литровая рядная шестерка на 94 л. с.
Всего выпустили ровно 500 White Model 706. Конкретно этот автобус трудился в самом знаменитом американском национальном парке Йеллоустоун. Он отреставрирован и выглядит отлично.
Интересная деталь: 33 стареньких White Model 706 до сих пор трудятся в национальном парке Глейшер. Впрочем, их модернизировали и оснастили современными двигателями и КПП.
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