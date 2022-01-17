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Созданный украинцем автобус 1936 года ушел с молотка в США за 1,3 миллиона долларов (видео)

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Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Фото: autoevolution.com | Дизайн автобуса - работа украинца Алексея Сахновского

Уникальный автобус White Model 706 разработал дизайнер Алексей Сахновский из знаменитого рода Терещенко. Его использовали для экскурсий в национальном парке Йеллоустоун.

В США с аукциона Mecum продали винтажный экскурсионный автобус White Model 706 1936 года. За него выручили целых 1,3 миллиона долларов, хотя стартовая цена составила только $150 тысяч. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Цена White Model 706 превзошла самые смелые ожидания: эксперты прогнозировали, что его продадут за 350-500 тыс. долларов. Но на аукционе за автобус разгорелась настоящая борьба.

Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
С правой стороны - сразу четыре двери
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Автобус обслуживал экскурсии в национальном парке Йеллоустоун
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Автобус в отличном сотоянии
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Под капотом - 94-сильная шестерка
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Салон рассчитан на 14 пассажиров
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский
Украинский автобус, White Model 706, автобус White, Алексей Сахновский

White Model 706 – творение украинского дизайнера графа Алексея Сахновского. Его мать – внучка известного сахарозаводчика Артема Терещенко, а предки отца были родственниками Николая Гоголя и гетьмана Павла Полуботка. После революции 1917 года Сахновский эмигрировал сначала в Бельгию, а затем – в США.

Американский производитель White заказал в ателье Bender, где работал Алексей Сахновский, дизайн автобусов для экскурсий в национальных парках США. Среди особенностей White Model 706 – сдвижная тканевая крыша и сразу четыре двери с правой стороны. В салоне — 14 пассажирских мест. Под капотом установлена 5,2-литровая рядная шестерка на 94 л. с.

Всего выпустили ровно 500 White Model 706. Конкретно этот автобус трудился в самом знаменитом американском национальном парке Йеллоустоун. Он отреставрирован и выглядит отлично.

За автобус разгорелась настоящая борьба на аукционе

Интересная деталь: 33 стареньких White Model 706 до сих пор трудятся в национальном парке Глейшер. Впрочем, их модернизировали и оснастили современными двигателями и КПП.

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