Створений українцем автобус 1936 року пішов з молотка в США за 1,3 мільйон доларів (відео)
Унікальний автобус White Model 706 розробив дизайнер Олексій Сахновський зі знаменитого роду Терещенків. Його використовували для екскурсій у національному парку Єллоустоун.
У США з аукціону Mecum продали вінтажний екскурсійний автобус White Model 706 1936 року. За нього виручили цілий 1,3 мільйон доларів, хоча стартова ціна становила лише $150 тисяч. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Ціна White Model 706 перевершила найсміливіші очікування: експерти прогнозували, що його продадуть за 350-500 тис. доларів. Але на аукціоні за автобус спалахнула справжня боротьба.
White Model 706 – творіння українського дизайнера та графа Олексія Сахновського. Його мати – онука відомого цукрозаводчика Артема Терещенка, а батьки були родичами Миколи Гоголя та гетьмана Павла Полуботка. Після революції 1917 року Сахновський емігрував спочатку до Бельгії, а потім – до США.
Американський виробник White замовив в ательє Bender, де працював Олексій Сахновський, дизайн автобусів для екскурсій у національних парках США. Серед особливостей White Model 706 – зсувний тканинний дах і одразу четверо дверей з правого боку. У салоні – 14 пасажирських місць. Під капотом встановлена 5,2-літрова рядна шістка на 94 к. с.
Усього випустили рівно 500 White Model 706. Саме цей автобус працював у найзнаменитішому американському національному парку Єллоустоун. Він відреставрований і виглядає чудово.
Цікава деталь: 33 старенькі White Model 706 досі працюють у національному парку Глейшер. Втім, їх модернізували та оснастили сучасними двигунами та КПП.
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