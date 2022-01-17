Створений українцем автобус 1936 року пішов з молотка в США за 1,3 мільйон доларів (відео)

Унікальний автобус White Model 706 розробив дизайнер Олексій Сахновський зі знаменитого роду Терещенків. Його використовували для екскурсій у національному парку Єллоустоун.

У США з аукціону Mecum продали вінтажний екскурсійний автобус White Model 706 1936 року. За нього виручили цілий 1,3 мільйон доларів, хоча стартова ціна становила лише $150 тисяч. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Ціна White Model 706 перевершила найсміливіші очікування: експерти прогнозували, що його продадуть за 350-500 тис. доларів. Але на аукціоні за автобус спалахнула справжня боротьба.

[ + – ] З правого боку — одразу четверо дверей [ + – ] Автобус обслуговував екскурсії в національному парку Єллоустоун [ + – ] Автобус у відмінному стані [ + – ] Під капотом – 94-сильна шістка [ + – ] Салон розрахований на 14 пасажирів

White Model 706 – творіння українського дизайнера та графа Олексія Сахновського. Його мати – онука відомого цукрозаводчика Артема Терещенка, а батьки були родичами Миколи Гоголя та гетьмана Павла Полуботка. Після революції 1917 року Сахновський емігрував спочатку до Бельгії, а потім – до США.

Американський виробник White замовив в ательє Bender, де працював Олексій Сахновський, дизайн автобусів для екскурсій у національних парках США. Серед особливостей White Model 706 – зсувний тканинний дах і одразу четверо дверей з правого боку. У салоні – 14 пасажирських місць. Під капотом встановлена 5,2-літрова рядна шістка на 94 к. с.

Усього випустили рівно 500 White Model 706. Саме цей автобус працював у найзнаменитішому американському національному парку Єллоустоун. Він відреставрований і виглядає чудово.

[ + – ] За автобус розгорілася справжня боротьба на аукціоні

Цікава деталь: 33 старенькі White Model 706 досі працюють у національному парку Глейшер. Втім, їх модернізували та оснастили сучасними двигунами та КПП.

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