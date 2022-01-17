Для сімейних подорожей: у Японії представили видовжений Suzuki Jimny (відео)

Suzuki Jimny Kimun Kamui підготовлений до серйозного бездоріжжя. На його даху розкладається намет.

На автошоу в Токіо представили п'ятидверний Suzuki Jimny. Позашляховик створений для активного відпочинку та подорожей на бездоріжжі. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Подовжена Suzuki Jimny – не серійна модель, а розробка студентів Ніхонської автомобільної технологічної школи (NATS). Назвали проєкт Kimun Kamui ("гірський бог").

[ + – ] На даху розкладається намет Фото: carscoops.com

Стандартний Suzuki Jimny 2019 випуску подовжили на 400 мм (до 3950 мм). Кузов розпилили та додали пару дверей. Салон став просторішим, що особливо відчують пасажири на другому ряду.

До того ж серйозно попрацювали над ходовою Suzuki Jimny. Позашляховику перебрали підвіску, а дорожній просвіт збільшили на 152 мм. Встановлено 17-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами Toyo Open Country A/T.

[ + – ] Позашляховик підготували до подорожей на бездоріжжі Фото: carscoops.com

Тюнінг Suzuki Jimny також включає доопрацювання двигуна. Завдяки турбіні потужність 1,5-літрової четвірки зросла зі 102 до 124 к. с.

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Suzuki Jimny отримав і низку позашляхових аксесуарів. Встановлено сталеві бампери та дуги, лебідка, додаткова оптика. На даху можна розкласти намет.

[ + – ] Двигун Suzuki Jimny отримав турбонаддув

Новий Suzuki Jimny Kimun Kamui залишиться в єдиному екземплярі. Втім, варто зазначити, що серійна п'ятидверна версія Suzuki Jimny також у розробці та дебютує вже цього року.

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