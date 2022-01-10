Представлений найекстремальніший Toyota RAV4: його підготували до бездоріжжя

Toyota RAV4 5D Adventure — позашляхова версія моделі. Автомобіль отримав спецобладнання та оригінальні аксесуари.

На автошоу в Токіо 14 січня покажуть нове фото Toyota RAV4 5D Adventure. Найпопулярніший у світі кросовер вирішили підготувати до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Перші рендери авто показали ще минулого року, але лише тепер його вирішили втілити в металі. Тюнінг Toyota RAV4 виконали в підрозділі Toyota Industries, який займається випуском спецобладнання.

[ + – ] Оснащення враховує дрон для пошуково-рятувальних робіт Фото: Toyota

Новий Toyota RAV4 5D Adventure призначений для рятувальників і може працювати в районах стихійного лиха. Автомобілю збільшили кліренс, додали підніжки та позашляхову гуму. Крім того, з'явилися посилені бампери, багажник на даху, додаткова оптика та проблискові маячки.

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У багажнику з'явилися розкладні ноші й альпіністське спорядження. Крім того, передбачена технологія Maximum Base: висувна підлога та спеціальний органайзер дозволяють перевозити великогабаритні вантажі.

[ + – ] Кросоверу збільшили кліренс і додали позашляхову гуму [ + – ] Автомобіль отримав спецобладнання [ + – ] У багажнику з'явився органайзер [ + – ] Для авто запропоновані аксесуари кубічної форми.

Кросовер Toyota RAV4 5D Adventure отримав гучномовець і навіть дрон для пошуково-рятувальних робіт. Також запропонували набір різноманітних аксесуарів кубічної форми — ліхтарики, камери, павербанки, Wi-Fi-роутери.

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