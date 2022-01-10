Представлен самый экстремальный Toyota RAV4: его подготовили к бездорожью

Toyota RAV4 5D Adventure – внедорожная версия модели. Автомобиль получил спецоборудование и оригинальные аксессуары.

На автошоу в Токио 14 января покажут новый фото Toyota RAV4 5D Adventure. Самый популярный в мире кроссовер решили подготовить к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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Первые рендеры авто показали еще в прошлом году, но только теперь его решили воплотить в металле. Тюнинг Toyota RAV4 выполнили в подразделении Toyota Industries, которое занимается выпуском спецоборудования.

[ + – ] Оснащение включает дрон для поисково-спасательных работ Фото: Toyota

Новый Toyota RAV4 5D Adventure предназначен для спасателей и может работать в районах стихийного бедствия. Автомобилю увеличили клиренс, добавили подножки и внедорожную резину. Кроме того, появились усиленные бамперы, багажник на крыше, дополнительная оптика и проблесковые маячки.

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В багажнике появились раскладные носилки и альпинистское снаряжение. Кроме того, предусмотрена технология Maximum Base: выдвижной пол и специальный органайзер позволяют перевозить крупногабаритные грузы.

[ + – ] Кроссоверу увеличили клиренс и добавили внедорожную резину [ + – ] Автомобиль получил спецоборудование [ + – ] В багажнике появился органайзер [ + – ] Для авто предложены аксессуары кубической формы

Кроссовер Toyota RAV4 5D Adventure получил громкоговоритель и даже дрон для поисково-спасательных работ. Также предложили набор различных аксессуаров кубической формы – фонарики, камеры, павербанки, Wi-Fi-роутеры.

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