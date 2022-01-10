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Представлен самый экстремальный Toyota RAV4: его подготовили к бездорожью

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Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Фото: Toyota | Toyota RAV4 5D Adventure предназначен для спасателей

Toyota RAV4 5D Adventure – внедорожная версия модели. Автомобиль получил спецоборудование и оригинальные аксессуары.

На автошоу в Токио 14 января покажут новый фото Toyota RAV4 5D Adventure. Самый популярный в мире кроссовер решили подготовить к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Первые рендеры авто показали еще в прошлом году, но только теперь его решили воплотить в металле. Тюнинг Toyota RAV4 выполнили в подразделении Toyota Industries, которое занимается выпуском спецоборудования.

Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Оснащение включает дрон для поисково-спасательных работ
Фото: Toyota

Новый Toyota RAV4 5D Adventure предназначен для спасателей и может работать в районах стихийного бедствия. Автомобилю увеличили клиренс, добавили подножки и внедорожную резину. Кроме того, появились усиленные бамперы, багажник на крыше, дополнительная оптика и проблесковые маячки.

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В багажнике появились раскладные носилки и альпинистское снаряжение. Кроме того, предусмотрена технология Maximum Base: выдвижной пол и специальный органайзер позволяют перевозить крупногабаритные грузы.

Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Кроссоверу увеличили клиренс и добавили внедорожную резину
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Автомобиль получил спецоборудование
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
В багажнике появился органайзер
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Для авто предложены аксессуары кубической формы
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4
Toyota RAV4 5D Adventure, Toyota RAV4, тюнинг Toyota RAV4, новый Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 5D Adventure получил громкоговоритель и даже дрон для поисково-спасательных работ. Также предложили набор различных аксессуаров кубической формы – фонарики, камеры, павербанки, Wi-Fi-роутеры.

Ранее Фокус рассказывал о нестандартной ретро-версии Toyota RAV4. Ее раскупили на три года вперед.

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