Для семейных путешествий: в Японии представили удлиненный Suzuki Jimny (видео)

Suzuki Jimny Kimun Kamui подготовлен к серьезному бездорожью. На его крыше раскладывается палатка.

На автошоу в Токио представили пятидверный Suzuki Jimny. Внедорожник создан для активного отдыха и путешествий на бездорожье. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Удлиненный Suzuki Jimny – не серийная модель, а разработка студентов Нихонской автомобильной технологической школы (NATS). Назвали проект Kimun Kamui ("горный бог").

[ + – ] На крыше раскладывается палатка Фото: carscoops.com

Стандартный Suzuki Jimny 2019 года выпуска удлинили на 400 мм (до 3950 мм). Кузов распилили и добавили пару дверей. Салон стал просторнее, что особенно ощутят пассажиры на втором ряду.

К тому же, серьезно поработали над ходовой Suzuki Jimny. Внедорожнику перебрали подвеску, а дорожный просвет увеличили на 152 мм. Установлены и 17-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами Toyo Open Country A/T.

[ + – ] Внедорожник подготовили к путешествиям на бездорожье Фото: carscoops.com

Тюнинг Suzuki Jimny также включает доработку двигателя. Благодаря турбине мощность 1,5-литровой четверки выросла со 102 до 124 л. с.

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Suzuki Jimny получил и ряд внедорожных аксессуаров. Установлены стальные бамперы и дуги, лебедка, дополнительная оптика. На крыше можно разложить палатку.

[ + – ] Двигатель Suzuki Jimny получил турбонаддув

Новый Suzuki Jimny Kimun Kamui останется в единственном экземпляре. Впрочем, стоит отметить, что серийная пятидверная версия Suzuki Jimny также в разработке и дебютирует уже в нынешнем году.

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