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Для семейных путешествий: в Японии представили удлиненный Suzuki Jimny (видео)

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Удлиненный Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2019, Suzuki Jimny Kimun Kamui, тюнинг Suzuki Jimny, пятидверный Suzuki Jimny
Фото: carscoops.com | Suzuki Jimny Kimun Kamui создали японские студенты

Suzuki Jimny Kimun Kamui подготовлен к серьезному бездорожью. На его крыше раскладывается палатка.

На автошоу в Токио представили пятидверный Suzuki Jimny. Внедорожник создан для активного отдыха и путешествий на бездорожье. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Удлиненный Suzuki Jimny – не серийная модель, а разработка студентов Нихонской автомобильной технологической школы (NATS). Назвали проект Kimun Kamui ("горный бог").

Удлиненный Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2019, Suzuki Jimny Kimun Kamui, тюнинг Suzuki Jimny, пятидверный Suzuki Jimny
На крыше раскладывается палатка
Фото: carscoops.com

Стандартный Suzuki Jimny 2019 года выпуска удлинили на 400 мм (до 3950 мм). Кузов распилили и добавили пару дверей. Салон стал просторнее, что особенно ощутят пассажиры на втором ряду.

К тому же, серьезно поработали над ходовой Suzuki Jimny. Внедорожнику перебрали подвеску, а дорожный просвет увеличили на 152 мм. Установлены и 17-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами Toyo Open Country A/T.

Удлиненный Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2019, Suzuki Jimny Kimun Kamui, тюнинг Suzuki Jimny, пятидверный Suzuki Jimny
Внедорожник подготовили к путешествиям на бездорожье
Фото: carscoops.com

Тюнинг Suzuki Jimny также включает доработку двигателя. Благодаря турбине мощность 1,5-литровой четверки выросла со 102 до 124 л. с.

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Suzuki Jimny получил и ряд внедорожных аксессуаров. Установлены стальные бамперы и дуги, лебедка, дополнительная оптика. На крыше можно разложить палатку.

Двигатель Suzuki Jimny получил турбонаддув

Новый Suzuki Jimny Kimun Kamui останется в единственном экземпляре. Впрочем, стоит отметить, что серийная пятидверная версия Suzuki Jimny также в разработке и дебютирует уже в нынешнем году.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальной версии Lexus LX. Внедорожник также представили в Токио.