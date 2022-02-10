Культовий позашляховик Ґелендваґен відтворили у дереві (відео)

Ґелендваґен вирізали зі шматка дерева. Процес будівництва масштабної моделі тривав понад місяць.

Екстремальний Mercedes-Benz G500 4×4² отримав нестандартну масштабну копію. Виготовили її не з металу чи пластику, як більшість зменшених моделей, а з дерева. Відео створення незвичайного Ґелендваґена в мініатюрі опублікували на Youtube-каналі Woodworking Art.

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Блогер із цього каналу відтворив у дереві не одну модель авто. Він ретельно підходить до роботи над мініатюрами і точно відтворює навіть найменші деталі.

[ + – ] Зовнішній вигляд позашляховика точно відтворений Фото: скриншот/youtube

У Mercedes-Benz G-Class відкриваються двері та капот, функціонує підвіска та повертаються передні колеса. Дзеркала заднього виду складаються і навіть фари працюють — у них встановлені лампочки, що працюють від батарейки.

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Ретельно відтворено і салон Ґелендваґена, причому сидіння отримали горизонтальне регулювання. Варто зазначити, що комбінація літер і цифр на номерних знаках позашляховика дуже схожа на українську.

[ + – ] Майстри по дереву вже відтворили не одну модель авто

У короткому відеоролику показали прискорений процес створення масштабної моделі, хоча насправді робота над проєктом тривала понад місяць. Його вирізали з цілісного шматка дерева та покрили лаком.

Раніше Фокус повідомляв, що за справжнім Ґелендваґеном вишикувалися черги. Деякі версії доведеться чекати три роки.