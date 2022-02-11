Розібрану "Ниву" в Європі продають за ціною нової Toyota Camry

"Нива" 1988 року підготовлена до ралі та свого часу брала участь у низці змагань. Позашляховик оснащений 2,5-літровим V6.

У Франції на продаж виставлено стару "Ниву" 1988 року. За позашляховик у розібраному та не зовсім комплектному вигляді просять 30 тис. євро – як за нову Toyota Camry. Оголошення про продаж виставлено на вебсайті LTB Motor.

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[ + – ] Позашляховик оснащений 2,5-літровим V6

Настільки висока ціна пояснюється тим, що продається ралійна "Нива", підготовлена за вимогами класу Т2. Позашляховик підготували в компанії Demeuzois, і він брав участь у чемпіонаті Франції з ралі та гонок "Сенегал".

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Автомобіль отримав каркас безпеки, а частина його кузовних панелей виготовлена з вуглепластику. Також встановлено спеціальний паливний бак класу FT3, сертифікований для змагань.

"Лада Нива" була оснащена 2,5-літровим бензиновим V6 PRV. Цей двигун спільно розробили Peugeot, Renault і Volvo. Він встановлений на автомобіль, але частково розібраний. Також тюнінг "Ниви" включає посилену підвіску.

[ + – ] Підвіска "Ниви" серйозно посилена

Позашляховику не вистачає низки деталей, і його відновлення не буде швидким. Примітно, що зберігся оригінальний паспорт FIA на кузов, тобто після завершення реставрації автомобіль зможе знову брати участь у перегонах.

Раніше Фокус повідомляв, що стару 37-річну "Ниву" виставили на ралі Дакар. На ній виступав швейцарський екіпаж.

Також ми писали про оригінальний пікап "Нива". Його оцінили в 35 тис. євро.