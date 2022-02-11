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Розібрану "Ниву" в Європі продають за ціною нової Toyota Camry

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Ралійна Нива, Лада Нива, Нива 1988 року, тюнінг Ниви
"Нива" підготовлена до змагань із класу Т2

"Нива" 1988 року підготовлена до ралі та свого часу брала участь у низці змагань. Позашляховик оснащений 2,5-літровим V6.

У Франції на продаж виставлено стару "Ниву" 1988 року. За позашляховик у розібраному та не зовсім комплектному вигляді просять 30 тис. євро – як за нову Toyota Camry. Оголошення про продаж виставлено на вебсайті LTB Motor.

Ралійна Нива, Лада Нива, Нива 1988 року, тюнінг Ниви
Позашляховик оснащений 2,5-літровим V6

Настільки висока ціна пояснюється тим, що продається ралійна "Нива", підготовлена за вимогами класу Т2. Позашляховик підготували в компанії Demeuzois, і він брав участь у чемпіонаті Франції з ралі та гонок "Сенегал".

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Автомобіль отримав каркас безпеки, а частина його кузовних панелей виготовлена з вуглепластику. Також встановлено спеціальний паливний бак класу FT3, сертифікований для змагань.

"Лада Нива" була оснащена 2,5-літровим бензиновим V6 PRV. Цей двигун спільно розробили Peugeot, Renault і Volvo. Він встановлений на автомобіль, але частково розібраний. Також тюнінг "Ниви" включає посилену підвіску.

Ралійна Нива, Лада Нива, Нива 1988 року, тюнінг Ниви
Підвіска "Ниви" серйозно посилена

Позашляховику не вистачає низки деталей, і його відновлення не буде швидким. Примітно, що зберігся оригінальний паспорт FIA на кузов, тобто після завершення реставрації автомобіль зможе знову брати участь у перегонах.

Раніше Фокус повідомляв, що стару 37-річну "Ниву" виставили на ралі Дакар. На ній виступав швейцарський екіпаж.

Також ми писали про оригінальний пікап "Нива". Його оцінили в 35 тис. євро.