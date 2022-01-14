У Німеччині збудували вражаючий пікап "Нива" за 35 тис. євро

Над проєктом працювали три місяці. Авто назвали Lada Zubr Concept Pick-Up.

Німецьке ательє ACG-Auto Center узялося за тюнінг "Ниви". Позашляховик перетворили на ефектний пікап. Наразі автомобіль виставлений на продаж на популярному сайті mobile.de, і за нього просять цілих 35 тис. євро – в чотири рази більше, ніж за стандартну "Ниву".

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[ + – ] Пікап отримав нові бампери, шноркель і підніжки Фото: с сайта mobile.de

Проєкт назвали Lada Zubr Concept Pick-Up, а в його основі лежить нова Lada Niva Legend 2021 випуску. Створили пікап "Нива" за три місяці.

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Дах авто в задній частині був зрізаний, і на місці задніх сидінь і багажника з'явилася вантажна платформа з відкидним бортом. Кузов довелося посилити для компенсації втрати жорсткості, а ще з'явилися отвори для зливу води.

[ + – ] Кліренс збільшили до 255 мм Фото: с сайта mobile.de

Крім того, Lada ubr Concept Pick-Up отримала сталеві бампери та підніжки, шноркель і додаткову оптику на даху. Тюнінг "Ниви" включає змінені капот і решітку радіатора. Кліренс збільшили на 50 мм (до 255 мм). Салон перетягли шкірою.

[ + – ] Салон "Ниви" перетягнули шкірою Фото: с сайта mobile.de

Під капотом "Ниви" – знайомий 1,7-літровий двигун, але його потужність збільшили з 83 до 92 к. с. Для експлуатації в Німеччині двигун тепер відповідає еконормам Євро-6.

[ + – ] Ззаду з'явилася вантажна платформа з відкидним бортом Фото: с сайта mobile.de

До речі, це не перша "Нива" з Німеччини. Раніше в цій країні навіть налагодили випуск особливої версії позашляховика.

Також Фокус повідомляв, що повністю нова "Нива" третього покоління з'явиться у 2024 році. Її зображення вже опубліковані.