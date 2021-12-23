З кухнею та душем: представлена найнестандартніша версія Ниви (фото)
Автобудинок Нива побудований на замовлення німецьких клієнтів. Позашляховик отримав великий житловий модуль.
Lada Niva 2021 одержала дуже незвичайну версію. Позашляховик перетворили на будинок на колесах спеціально для вилазок у важкодоступні місця. Про це повідомляє сайт Carakoom.
Нестандартний тюнінг Ниви виконало ательє "Автокемперпром" із міста Коломна, причому замовниками виступили німецькі клієнти. Позашляховик отримав величезний житловий модуль із пластику та алюмінію.
Всередині обладнані три спальних місця та розкладний стіл, а також санвузол з душем та унітазом і кухня з плитою й раковиною. Для поклажі передбачені різноманітні шафи та висувні ящики. Матеріали оздоблення стійкі до пошкоджень.Важливо
Комплектація Ниви включає клімат-контроль та бойлер для підігріву води. Електроустаткування запитане від сонячних батарей на даху та від додаткових акумуляторів.
Перетворення Lada Niva на будинок на колесах зажадало посилення шасі. Крім того, встановлений потужніший 1,8-літровий двигун на 100 к. с. У підвісці з'явилися пневмоелементи.
Автодім Нива також отримав підніжки та розширювачі арок. Оснащення включає і позашляхову гуму. Повнопривідна трансмісія з блокуванням центрального диференціалу не зазнала змін.
Раніше Фокус розповідав про найнеординарніший тюнінг Ниви. Позашляховик перетворили на справжній автопотяг.