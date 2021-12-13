Майже фура: як виглядає найнезвичайніший тюнінг Ниви

Ниву перетворили на сідельний тягач і додали йому великий напівпричіп. Нову версію планують випускати серійно.

Lada Niva Legend отримала найнестандартнішу версію. Із позашляховика зробили справжній автопотяг і планують випускати його дрібними серіями. Про це пише сайт Carakoom.

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[ + – ] Автомобіль подовжили на 80 см Фото: Carakoom

Оригінальний тюнінг Ниви виконали на одному з підприємств Самари. За основу взяли ВІС-2346 — подовжену двомісну версію автомобіля у кузові пікап. З нього зняли вантажну платформу та перетворили авто на зразок сідельного тягача. До того ж колісну базу збільшили на 80 см — із 2 850 до 3 650 мм.

[ + – ] Задня підвіска – повністю нова Фото: Carakoom

Щоб Нива впоралася зі збільшеним навантаженням, її оснастили потужнішим 1,8-літровим мотором на 100 к. с. На обох осях з'явилися диференціали, що самоблокуються. Крім того, встановили повністю нову задню важільну підвіску з пневморесорами.

[ + – ] Автопотяг проходить випробування Фото: Carakoom

Поки що вантажна Нива проходить випробування з великим напівпричепом. Після сертифікації сідельний тягач Нива надійде у виробництво, а палітру його версій розширять — очікується понад 30 різних варіантів моделі.

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