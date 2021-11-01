В Америці виявлено унікальний шестиколісний пікап Нива (відео)

Ниву підготували до важкого бездоріжжя у Колумбії. Оснастили авто 2,5-літровим турбодизелем.

В інтернет потрапило відео з унікальною шестиколісною Нивою. Дивно, але збудували неймовірний позашляховик у далекій Колумбії. Про це повідомляє сайт "Мотор".

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Незвичайний тюнінг Ниви здійснив майстер Хуан Муньє на прізвисько Буйвол із невеликого містечка Сан Хосе Дель Гуавіар. Він — своєрідна місцева знаменитість, адже доопрацював не один позашляховик.

За основу взято коротку Ниву ВАЗ-2121 1977 року. Її перетворили на пікап, поставили на потужну сталеву раму та додали третю вісь. Крім того, збільшено кліренс та встановлено позашляхові шини. Також з'явилися потужні сталеві бампери, лебідка та шнорхель для подолання водних перешкод. Фари тепер світлодіодні.

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Звичайно, шестиколісна Нива поважчала, тому від стандартного малопотужного двигуна відмовилися. Тепер під капотом авто ховається 2,5-літровий турбодизель, а КПП та трансмісію запозичили в Toyota Land Cruiser 80.

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На американському континенті ВАЗ-2121 «Нива» є рідкістю. Проте позашляховики туди постачали дрібними партіями ще з радянських часів.

Раніше Фокус повідомляв, що Нива 1984 візьме участь у знаменитому ралі Дакар. Керуватиме позашляховиком швейцарський екіпаж.