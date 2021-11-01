В Америке обнаружен уникальный шестиколесный пикап Нива (видео)
Ниву подготовили к тяжелому бездорожью в Колумбии. Оснастили авто 2,5-литровым турбодизелем.
В интернет попало видео с уникальной шестиколесной Нивой. Удивительно, но построили невероятный внедорожник в далекой Колумбии. Об этом сообщает сайт Мотор.
Необычный тюнинг Нивы выполнил мастер Хуан Мунье по прозвищу Буйвол из небольшого городка Сан Хосе Дель Гуавиар. Он – своего рода местная знаменитость, ведь доработал не один внедорожник.
За основу взята короткая Нива ВАЗ-2121 1977 года. Ее превратили в пикап, поставили на мощную стальную раму и добавили третью ось. Кроме того, увеличен клиренс и установлены внедорожные шины. Также появились мощные стальные бамперы, лебедка и шнорхель для преодоления водных преград. Фары теперь светодиодные.
Конечно, шестиколесная Нива потяжелела, поэтому от стандартного маломощного двигателя отказались. Теперь под капотом авто прячется 2,5-литровый турбодизель, а КПП и трансмиссию позаимствовали у Toyota Land Cruiser 80.Важно
На американском континенте ВАЗ-2121 Нива является редкостью. Тем не менее, внедорожники туда поставляли мелкими партиями еще с советских времен.
Ранее Фокус сообщал, что Нива 1984 года примет участие в знаменитом ралли Дакар. Управлять внедорожником будет швейцарский экипаж.