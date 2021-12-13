Почти фура: как выглядит самый необычный тюнинг Нивы

Ниву превратили в седельный тягач и добавили ему большой полуприцеп. Новую версию планируют выпускать серийно.

Lada Niva Legend получила самую нестандартную версию. Из внедорожника сделали настоящий автопоезд и планируют выпускать его мелкими сериями. Об этом пишет сайт Carakoom.

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[ + – ] Автомобиль удлинили на 80 см Фото: Carakoom

Оригинальный тюнинг Нивы выполнили на одном из предприятии Самары. За основу взяли ВИС-2346 – удлиненную двухместную версию автомобиля в кузове пикап. С него сняли грузовую платформу и превратили авто в подобие седельного тягача. К тому же, колесную базу увеличили на 80 см – с 2850 до 3650 мм.

[ + – ] Задняя подвеска - полностью новая Фото: Carakoom

Чтобы Нива справилась с возросшей нагрузкой, ее оснастили более мощным 1,8-литровым мотором на 100 л. с. На обеих осях появились самоблокирующиеся дифференциалы. Кроме того, установили полностью новую рычажную заднюю подвеску с пневморессорами.

[ + – ] Автопоезд проходит испытания Фото: Carakoom

Пока грузовая Нива проходит испытания с большим полуприцепом. После сертификации седельный тягач Нива поступит в производство, а палитру его версий расширят – ожидается более 30 различных вариантов модели.

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