Старий Ford 1931 року проїхався після кількох десятиріч простою у полі (відео)

Ford Model AA вдалося завести після багаторічного простою у полі. Двигун вантажівки виявився довговічним.

У США повернули до життя вінтажну вантажівку Ford Model AA 1931 року. Автомобіль простояв без руху просто неба кілька десятиліть. Відео пожвавлення ретро-автомобіля опублікували на Youtube-каналі Jenning Motor Sports.

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Ford AA, який раніше експлуатувався в армії США, знайшли на покинутій фермі. Складно сказати, скільки часу автомобіль простояв без руху, але його точно не заводили років 30, а то й більше.

[ + – ] Після нескладних маніпуляцій вантажівка не тільки завелася, а й проїхала Фото: скриншот/YouTube

Судячи з усього, попередні власники в 90-х намагалися відреставрувати вантажівку — їй упорядкували салон і встановили нову світлотехніку. Проте довести до пуття її не змогли й автомобіль залишився стояти в полі.

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Як не дивно, завести старий Ford AA виявилося не надто складно — достатньо було прочистити двигун і встановити новий акумулятор. А після того, як вантажівка отримала нові шини, вона навіть змогла проїхатися.

[ + – ] У 90-х вантажівку намагалися відновити, але повернути її до життя вийшло тільки зараз

Ford AA вантажністю півтори тонни випускали з 1927 по 1932 роки. Автомобіль оснащений 3,3-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 40 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Саме цю модель випускали за ліцензією в СРСР, як ГАЗ-АА.

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