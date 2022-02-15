Назад у майбутнє: легендарний DeLorean відродять у новому форматі

Новий DeLorean DMC-12 збереже знайомий дизайн, але стане електрокаром. Допомагають його створити компанії ItalDesign та Williams.

Знаменитий DeLorean DMC-12 із фільму "Назад у майбутнє" отримає наступника. Презентувати його мають уже цього року. Перші тизери моделі опублікували на офіційній сторінці DeLorean у Twitter.

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Судячи з зображень, новий DeLorean DMC-12 збереже знайомий рубаний дизайн і фірмові двері, що піднімаються вгору. Втім, є і сучасні риси на кшталт діодного підсвічування. Відомо, що дизайн салону стане розкішнішим, ніж в оригіналу.

[ + – ] Спорткар розробляють в ательє ItalDesign

Як і знаменитого предка, нову модель розробляє ательє ItalDesign Джорджетто Джуджаро. Раніше в ItalDesign публікували свій тизер спорткара, та авто на зображеннях багато в чому схожі.

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Відродженням DeLorean займається британський інженер бізнесмен Стівен Вайн. Вже відомо, що спорткар стане електричним, і його побудують на модульній платформі EVX, яку розробляють фахівці команди Формули-1 Williams.

Показники DeLorean DMC-12 невідомі, але заявлено, що архітектура EVX дозволяє створити електрокари потужністю до 1360 к. с. й із запасом ходу до 1000 км.

[ + – ] DeLorean збереже знайомий дизайн

Нагадаємо, що оригінальний DeLorean DMC-12 випускали в 1981-1982 роках і всього зібрали близько 9000 купе. Спорткар оснащували 2,8-літровим 130-сильним V6 і 5-ступінчастою механічною або 3-ступінчастою автоматичною КПП. У фільмі "Назад у майбутнє" DeLorean зняли вже після припинення його виробництва.

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