Lexus розсекретив два нові електромобілі із запасом ходу понад 700 км
Електричні седан і суперкар – моделі нового сімейства Lexus. Дводверна модель отримає батареї нового покоління.
Нові електромобілі Lexus показали на офіційних фото. Концептуальні електричні седан і суперкар стануть серійними вже в найближчі кілька років. Про це повідомляє офіційний сайт Lexus.
Чотирьохдверний Lexus Electrified Sedan Concept, очевидно, прийде на зміну моделі IS. Він дуже схожий із цим седаном у профіль завдяки довгому капоту й укороченій "кормі".
Електрокар Lexus вийшов більш швидким і обтічним, ніж його бензиновий попередник. У нього широкі повітрозабірники та висувні дверні ручки.
Новий Lexus Electric Supercar Concept стане наступником купе LFA. Як і седан, він також відрізняється динамічним дизайном із довгим капотом.Важливо
Характеристики Lexus Electrified Sedan Concept не розкривають, а деякі подробиці суперкара відомі. Він зможе розганятися до 100 км/год менше, ніж за 2 с. Також повідомляється, що купе оснастять інноваційною твердотільною батареєю, що забезпечить запас ходу понад 700 км. Цілком можливо, що цю батарею отримає й седан.
Lexus починає активну електрифікацію – найближчими роками з'являться сім нових електрокарів. Раніше японський бренд розсекретив ще одну модель із цього сімейства – семимісний електрокросовер.
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