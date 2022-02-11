В Україну привезли незвичайний електрокар за 7000 євро: ним можна керувати без прав

Компактний двомісний міський електрокар Citroen Ami сертифікуватимуть в Україні. Цілком можливо, що його продаватимуть у нашій країні.

В Україну приїхав новий Citroen Ami. Мініатюрний міський електромобіль можуть почати продавати на українському ринку. Про це повідомляє Auto-Consulting.

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Електромобіль Citroen Ami привезли до нашої країни для сертифікації. Після цього представництво концерну Stellantis в Україні використає авто, щоб вивчити попит на подібні моделі. За даними Auto-Consulting, його можуть продавати в Україні приблизно за 7000 євро.

[ + – ] У електромобіля асиметричні двері Фото: Stellantis

Citroen Ami цікавий тим, що для управління ним не потрібні права водія – принаймні в багатьох європейських країнах. Річ у тім, що автомобіль малопотужний — його двигун розвиває всього 8 л с. Максимальна швидкість становить 45 км/год.

Електрокар Citroen оснащений батареєю місткістю 5,5 кВт-год. Запас його ходу — 70 км, а зарядка займає лише 3 години.

[ + – ] Для управління Citroen Ami у багатьох країнах не потрібні права Фото: Stellantis

Двомісний Citroen Ami відрізняється оригінальним дизайном. Серед іншого, в нього асиметричні двері, що відчиняються в різні боки. Важить компактний автомобіль всього 485 кг.

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Розміри Citroen Ami 2022:

Довжина – 2410 мм

Ширина – 1390 мм

Висота – 1520 мм

[ + – ] Зарядити електрокар можна за 3 години Фото: Stellantis

Електромобіль існує в пасажирській та вантажній версіях, також випущено поліцейський варіант моделі. Крім того, нещодавно показали позашляховий Citroen My Ami Buggy.

Також Фокус повідомляв, що Toyota та Suzuki анонсували новий електрокросовер. Він коштуватиме 17 500 доларів, а запас ходу становитиме до 500 км.