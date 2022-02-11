В Украину привезли необычный электрокар за 7000 евро: его можно водить без прав

Компактный двухместный городской электрокар Citroen Ami пройдет сертификацию в Украине. Вполне возможно, что его будут продавать в нашей стране.

В Украину приехали новый Citroen Ami. Миниатюрный городской электромобиль вполне могут начать продавать на украинском рынке. Об этом сообщает Auto-Consulting.

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Электромобиль Citroen Ami привезли в нашу страну для сертификации. После этого представительство концерна Stellantis в Украине использует авто для изучения спроса на подобные модели. По данным Auto-Consulting, его могут продавать в Украине примерно за 7000 евро.

[ + – ] У электромобиля ассиметричные двери Фото: Stellantis

Citroen Ami интересен тем, что для управления им не нужны водительские права – по крайней мере, во многих европейских странах. Дело в том, что автомобиль маломощный – его мотор развивает всего 8 л. с. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.

Электрокар Citroen оснащен батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Запас его хода – 70 км, а зарядка занимает всего 3 часа.

[ + – ] Для управления Citroen Ami во многих странах не нужны права Фото: Stellantis

Двухместный Citroen Ami отличается оригинальным дизайном. Среди прочего, у него ассиметричные двери, открывающиеся в разные стороны. Весит компактный автомобиль всего 485 кг.

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Размеры Citroen Ami 2022:

Длина – 2410 мм

Ширина – 1390 мм

Высота – 1520 мм

[ + – ] Зарядить электрокар можно за 3 часа Фото: Stellantis

Электромобиль существует в пассажирской и грузовой версиях, также выпущен полицейский вариант модели. Кроме того, недавно показали внедорожный Citroen My Ami Buggy.

Также Фокус сообщал, что Toyota и Suzuki анонсировали новый электрокроссовер. Он будет стоить 17 500 долларов, а его запас хода составит до 500 км.