Toyota и Suzuki разрабатывают электрокроссовер по цене Дастера с запасом хода 500 км

Suzuki и Toyota будут совместно выпускать новый электрокроссовер. Его предложат с передним и полным приводом.

Toyota Motor и Suzuki Motor объединились для разработки недорогого электромобиля. Он должен поступить в продажу с 2025 года по цене примерно от 17 500 долларов – по цене Duster. Об этом сообщает издание Autocar.

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Электрическую модель будут выпускать под обоими брендами на предприятии Maruti-Suzuki в индийском Гуджарате. Запланирован и экспорт электрокроссовера. Известно, что версия от Suzuki получила рабочее обозначение YY8.

[ + – ] Электрокроссовер построят на новой платформе Toyota 27PL Фото: Autocar

Автомобиль построят на новой модульной платформе Toyota 27PL. По размерам кроссовер будет немного крупнее нового Hyundai Creta, то есть его длина составит около 4,3 м, а ширина – 1,88 м. Колесная база YY8 известна – 2700 мм. Разработчики обещают нестандартный футуристический дизайн.

Электромобиль Toyota/Suzuki в базовой переднеприводной версии оснастят 140-сильным мотором и батареей емкостью 48 кВт∙ч. Он сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.

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Полноприводная модификация получит два мотора суммарной мощностью 170 л. с. и батарею на 59 кВт∙ч, а ее запас хода составит около 500 км.

К слову, электрокар YY8 – не первая совместная модель Toyota и Suzuki за последнее время. Ранее Suzuki начал выпуск своих версий Toyota Corolla и RAV4.

Не так давно Фокус сообщал, что компания MG готовит два новых электромобиля. Один из них — родстер с запасом хода 800 км.