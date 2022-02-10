Toyota и Suzuki разрабатывают электрокроссовер по цене Дастера с запасом хода 500 км
Suzuki и Toyota будут совместно выпускать новый электрокроссовер. Его предложат с передним и полным приводом.
Toyota Motor и Suzuki Motor объединились для разработки недорогого электромобиля. Он должен поступить в продажу с 2025 года по цене примерно от 17 500 долларов – по цене Duster. Об этом сообщает издание Autocar.
Электрическую модель будут выпускать под обоими брендами на предприятии Maruti-Suzuki в индийском Гуджарате. Запланирован и экспорт электрокроссовера. Известно, что версия от Suzuki получила рабочее обозначение YY8.
Автомобиль построят на новой модульной платформе Toyota 27PL. По размерам кроссовер будет немного крупнее нового Hyundai Creta, то есть его длина составит около 4,3 м, а ширина – 1,88 м. Колесная база YY8 известна – 2700 мм. Разработчики обещают нестандартный футуристический дизайн.
Электромобиль Toyota/Suzuki в базовой переднеприводной версии оснастят 140-сильным мотором и батареей емкостью 48 кВт∙ч. Он сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.Важно
Полноприводная модификация получит два мотора суммарной мощностью 170 л. с. и батарею на 59 кВт∙ч, а ее запас хода составит около 500 км.
К слову, электрокар YY8 – не первая совместная модель Toyota и Suzuki за последнее время. Ранее Suzuki начал выпуск своих версий Toyota Corolla и RAV4.
Не так давно Фокус сообщал, что компания MG готовит два новых электромобиля. Один из них — родстер с запасом хода 800 км.