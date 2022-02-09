Британцы готовят два стильных и недорогих электромобиля для молодежи: их запас хода - до 800 км

MG разрабатывает электрические хэтчбек и родстер. Прототипы уже засняли во время тестов.

Электрическую линейку MG в ближайшие годы пополнят две новых модели, рассчитанные на молодежную аудиторию. Первые подробности электрокаров стали известны британскому изданию Autocar.

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[ + – ] Электрический хэтчбек MG тестируют в Венгрии Фото: carscoops.com

Первым появится недорого электрический хэтчбек MG. Относительно доступный электромобиль стоимостью около 25 тыс. евро придет на смену модели MG3.

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Сейчас прототипы электрокара проходят тесты и их засняли в Венгрии. Они в камуфляже, но можно разглядеть рубленный дизайн автомобиля. Характеристики пока не разглашают. По одной версии, электрокар получит 156-сильный мотор и батарею от универсала MG5 EV, по другой – 180-сильную установку от базового кроссовера MG Marvel R.

[ + – ] Электрокар сменит бензиновый хэтчбек MG3 Фото: carscoops.com

Вторая модель – электрический спорткар MG Cyberster. Его запустят в производство в 2024 году и приурочат к 100-летию MG. Электромобиль обозначит возвращение к производству недорогих спортивных моделей – именно они в свое время прославили британский бренд.

[ + – ] Запас хода MG Cyberster - 800 км

Ранее был представлен концепт-кар MG Cyberster и тогда рассекретили некоторые характеристики модели. Электрокар оснастят одним мотором и он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с, а его запас хода достигнет 800 км. Цена составит около 50 тыс. евро, что немного для столь скоростной модели.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине начали выпускать электромобили ЗАЗ Таврия и Славута. Они стоят 5-7 тыс. долларов.