Британцы готовят два стильных и недорогих электромобиля для молодежи: их запас хода - до 800 км
MG разрабатывает электрические хэтчбек и родстер. Прототипы уже засняли во время тестов.
Электрическую линейку MG в ближайшие годы пополнят две новых модели, рассчитанные на молодежную аудиторию. Первые подробности электрокаров стали известны британскому изданию Autocar.
Первым появится недорого электрический хэтчбек MG. Относительно доступный электромобиль стоимостью около 25 тыс. евро придет на смену модели MG3.Важно
Сейчас прототипы электрокара проходят тесты и их засняли в Венгрии. Они в камуфляже, но можно разглядеть рубленный дизайн автомобиля. Характеристики пока не разглашают. По одной версии, электрокар получит 156-сильный мотор и батарею от универсала MG5 EV, по другой – 180-сильную установку от базового кроссовера MG Marvel R.
Вторая модель – электрический спорткар MG Cyberster. Его запустят в производство в 2024 году и приурочат к 100-летию MG. Электромобиль обозначит возвращение к производству недорогих спортивных моделей – именно они в свое время прославили британский бренд.
Ранее был представлен концепт-кар MG Cyberster и тогда рассекретили некоторые характеристики модели. Электрокар оснастят одним мотором и он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с, а его запас хода достигнет 800 км. Цена составит около 50 тыс. евро, что немного для столь скоростной модели.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине начали выпускать электромобили ЗАЗ Таврия и Славута. Они стоят 5-7 тыс. долларов.