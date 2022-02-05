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Англичанин, китаец или европеец? Тест-драйв MG HS в Украине

Дмитрий Чабан
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Фото: Дмитрий Чабан | Собирают автомобиль MG HS для всех рынков кроме индийского в Китае, на новом заводе возле Шанхая.

MG HS несет на своей эмблеме логотип легендарной английской компании Morris Garages, собирается в Китае, но в ощущениях и движении неотличим от европейских авто. Фокус разобрался, что представляет собой флагманский кроссовер компании MG в наших реалиях.

И чтобы сразу понять, что новый MG HS — это не просто очередной китайский кроссовер, который можно купить в Украине, стоит буквально на пару минут заглянуть в историю компании, как в мировом масштабе, так и в нашей стране.

100 лет спустя: история MG и двух появлений компании в Украине

История MG реально олицетворяет собой тенденции и метаморфозы автомобильного рынка за последние 100 лет. Ведь основанная в 1924 году английская компания Morris Garages прославилась на весь мир своими легкими спортивными родстерами – настоящими генераторами удовольствия. А их наследниками стали бензиновые и электрические седаны, универсалы и кроссоверы.

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Несмотря на внешность кроссовера, выезжать на бездорожье на MG HS следует аккуратно...
Фото: Дмитрий Чабан
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...клиренс составляет 185 мм, но визуально защита моторного отсека и топливный бак расположены достаточно низко
Фото: Дмитрий Чабан

Компания знавала как хорошие, так и тяжелые времена, в результате в середине 2000-х годов полностью перешла в собственность китайской государственной автомобилестроительной компании SAIC (САИК) Motor Corporation.

Этот крупнейший в Китае производитель и экспортер авто имеет массу совместных предприятий с Volkswagen, General Motors, Iveco и другими известными партнерами. Новую жизнь он вдохнул и в известный английский бренд MG.

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Двери полностью прикрывают пороги, так что они остаются чистыми и не мешают при посадке и высадке
Фото: Дмитрий Чабан

Первое появление бренда MG в Украине состоялось чуть более 10 лет назад – в конце 2011 года. И машины те были уже неплохие, но… не прижились они на нашем рынке. И вот в Украине в очередной раз стартовали продажи автомобилей MG.

С новой модельной гаммой с упором на SUV, флагманской и самой крупной моделью MG в Украине является среднеразмерный кроссовер HS.

10 лет спустя: внешность MG HS 2021

Дабы сразу стали понятны габариты MG HS, скажем, что по длине и величине колесной базы кроссовер лишь на 2 см превышает Mazda CX-5. И упоминание именно этой популярной у нас модели тоже не случайно.

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Внешность MG HS получилась сдержанной и без вычурных элементов, которыми сегодня пестрят многие корейские, японские и даже европейские модели
Фото: Дмитрий Чабан

Ведь MG HS здорово напоминает этот японский кроссовер первого поколения дизайном передней части и рисунком ходовых огней. Впрочем, в "бриллиантовом" дизайне решетки радиатора можно узнать Mercedes-Benz, в рисунке задних фонарей BMW Х1 второго поколения. Однако назвать это плагиатом язык не поворачивается. Ведь все элементы кузова увязаны в очень гармоничный дизайн.

Размеры кроссовера MG HS 2021:

  • Длина – 4574 мм
  • Ширина – 1876 мм
  • Высота – 1664 мм
  • Колесная база – 2720 мм
  • Клиренс – 185 мм

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ведь дизайн MG HS 2021 года разработан в дизайн-студии технического центра британского отделения SAIC Motor.

На зависть премиуму: интерьер MG HS 2021

Двери закрываются с солидным глухим хлопком, напоминающим авто достаточно высокой ценовой категории. Но даже многие из них не готовы предложить, например, столь же крутой по исполнению подлокотник на втором ряду: с отделкой эко-кожей, закрывающимися подстаканниками и небольшим боксом, а также удобным ремешком (чтобы открывать, а не выцарапывать его из спинки).

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Интерьер сдержанный, лаконичный и совсем не азиатский. Щиток приборов довольно спокойный и классический по дизайну. Уже начальная комплектация STD включает обивку торпедо из эко-кожи, мультируль, круиз-контроль, камеру заднего вида и сенсорный экран диагональю 10,1 дюйма
Фото: Дмитрий Чабан

Да и материалами отделки дверных панелей пассажиры заднего ряда не обделены – тут все, как и спереди. И почему многие производители считают, что сзади достаточно будет просто жесткого пластика? Тут на этом не экономят.

При этом цены MG HS 2021 года в Украине остаются достаточно привлекательными.

Комплектации и цены MG HS в Украине:

  • STD — 603 533 грн.*
  • COM — 662 803 грн.*
  • LUX — 838 512 грн.*

*на момент подготовки материала

Дизайн интерьера исповедует минимализм. Особенно опрятно он выглядит, когда ниша под центральной консолью закрыта крышечкой с микролифтом, а подстаканники — шторкой. На нее же приходится класть (что, кстати, весьма удобно) смартфон во время зарядки или подключения через Apple CarPlay или Android Auto, так как отдельного места для него не предусмотрено.

Рядом в подлокотнике бокс с холодильником. Понравилось, что все стеклоподъемники с режимом Авто и задние окна опускаются полностью. И что можно отрегулировать верхнюю точку крепления ремня безопасности.

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"Физические" переключатели собраны в оригинальную клавиатуру. Ниша под консолью закрывается
Фото: Дмитрий Чабан
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Под крышечкой с микролифтом находятся разъемы USB, но полочка для смартфона не предусмотрена
Фото: Дмитрий Чабан

За рулем не покидает ощущение, что МГ НС крупнее, чем есть на самом деле. И это дает дополнительное чувство защищенности и солидности. Не подкачали и отделочный материалы, и качество исполнения.

Торпедо обтянуто эко-кожей с перфорацией на козырьке щитка приборов (чтобы не бликовал?) и настоящей прострочкой красной ниткой. Руль в настоящей кожаной оплетке (тоже с перфорацией в местах правильного хвата) приятно лежит в руках и регулируется в двух плоскостях.

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В водительском кресле сидеть очень удобно. Но с регулировкой наклона подушки было бы вообще супер!
Фото: Дмитрий Чабан
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В подлокотнике между передними сиденьями просторный бокс-холодильник
Фото: Дмитрий Чабан

Благодаря чему и при наличии электрических приводов регулировок получается легко и быстро удобно устроиться на водительском месте — что также отражает европейский подход.

И только центральный монитор добавляет в это вполне европейское блюдо острый запах китайской кухни. Впрочем, вкусы у всех разные. И кто-то не придаст этому значения.

Но на фоне спокойной подсветки и четкой графики пиктограмм переключателей и приборного щитка дисплей на торпедо смотрится слишком ярким, а его графика – дешевой. К тому же, он долго грузится и предлагает минимум настроек. Языков, например, всего два — английский и испанский.

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Еще одна особенность оснащения MG HS в Украине — это наличие всего лишь кондиционера, а не климат-контроля. Что выглядит странно на фоне панорамной крыши с люком, бесключевого доступа и запуска мотора, подогрева передних сидений, электропривода водительского кресла с регулировкой по высоте и поясничного подпора, а также других опций MG HS в комплектации COM.

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На втором ряду можно реально развалиться полулежа – места вдосталь и наклон спинок регулируется в большом диапазоне
Фото: Дмитрий Чабан
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Обшитый эко-кожей с красной прострочкой подлокотник выглядит солидно и дорого. Есть фиксаторы для тары и обивка отсека для мелочевки
Фото: Дмитрий Чабан

Помимо опций от начального уровня оснащения данная версия (а именно она у нас на тесте) отличается и силовым агрегатом. В паре с 1,5-литровым 162-сильным турбомотором тут работает не "механика", а 7-ступенчатый "робот" с двойным сухим сцеплением.

Отзывы о MG HS и его ходовых качествах: тест-драйв в Украине

Двигатель MG HS все 250 Нм крутящего момента выдает в широком диапазоне от 1700 до 4400 об/мин. Так что особо крутить мотор не приходится. А он отвечает хорошей тягой и тихой мягкой работой.

К тому же на высоких оборотах вам вряд ли понравится громкий звук и тембр его "голоса". А еще аппетит в районе 12 литров на "сотню". Тогда как при более-менее равномерной и спокойной езде расход топлива MG HS снижается до 9-9,5 литров.

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В силу своих настроек 1,5-литровый турбированный двигатель MG HS хорошо тянет уже на невысоких оборотах. Капот на газовых упорах: солидно!
Фото: Дмитрий Чабан

Да и преселективный робот с двойным сцеплением в таком случае переключается незаметно, как и должен. Ведь при резком старте с места или ускорении с очень низкой скорости порой возникает заминка, что свойственно подобным трансмиссиям.

Да и в целом, именно при более спокойной езде кроссовер MG HS воспринимается максимально сбалансированным по работе силового агрегата, рулевого привода и ходовой части.

Даже на колесах с 18-дюймовыми дисками МГ НС едет на удивление комфортно. Подвеска (спереди – макферсон, сзади – многорычажная) тихо проглатывает практически все неровности и дефекты дороги.

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Начальная комплектация MG HS STD на "механике", более дорогое оснащение COM предлагает роботизированную трансмиссию
Фото: Дмитрий Чабан

Машина при этом уверенно держит дорогу, но раскачка на больших волнах асфальта и крены все же провоцируют снизить скорость.

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На руль удары от жестких неровностей тоже практически не проходят. Оборудованный электрическим усилителем привод работает комфортно. А вот тормоза первое время воспринимаются даже излишне мягкими. Но со временем привыкаешь сразу чуть сильнее давить на педаль.

Резюме Фокуса: ресурс мотора, качество металла и безопасность MG HS

За рулем MG HS гораздо чаще вспоминаешь об английских корнях марки, чем о китайском производстве кроссовера. Посадка за рулем, щиток приборов, эргономика, настройки силового агрегата, подвески и рулевого управления, а также отличная шумоизоляция прекрасно дополняют друг друга и создают очень целостный образ.

Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, домашняя страничка, нулевая страница
На фоне спокойной подсветки и четкой графики пиктограмм кнопок и приборного щитка, дисплей на торпедо смотрится слишком ярким
Фото: Дмитрий Чабан
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, управление кондиционером
Неожиданно: при столь богатом оснащении MG HS СОМ в Украине, в авто стоит кондиционер, а не климат-контроль
Фото: Дмитрий Чабан
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, настройки
Мультимедиа предлагает минимум настроек. Языков, например, всего два – английский и испанский
Фото: Дмитрий Чабан
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, Apple CarPlay
Уже начальная комплектация STD включает мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto
Фото: Дмитрий Чабан
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, домашняя страничка, нулевая страница
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, управление кондиционером
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, настройки
Центральный сенсорный экран мультимедиа MG HS, Apple CarPlay

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. При изготовлении МГ НС используется большое количество комплектующих известных брендов с мировыми именами.

Компания декларирует ресурс мотора 10 лет. Получается, что при среднем годовом пробеге в 30 тыс. км это 300 тыс. км. А заезжать на плановое ТО надо каждые 10 000 км или раз в год.

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Несмотря на габариты MG HS 2021 года, его багажник неожиданно скромен – объем отсека составляет 463/1287 л. Да и вещи надо поднимать на достаточно большую высоту. Но назовите-ка навскидку еще одно авто, в котором спинки заднего ряда в сложенном состоянии фиксируются (защелкиваются) как в MG HS!
Фото: Дмитрий Чабан

Гарантия на машину 5 лет или 150 тыс. км. Она же распространяется на кузов и лакокрасочное покрытие. То есть — уверен производитель в качестве кузова. А безопасность кроссовера подтвердили краш-тесты Euro NCAP, на которых MG HS завоевал максимальные 5 звезд.

Вот только подушек безопасности в этих версиях только четыре. А боковые шторы появляются только в третьей – самой дорогой комплектации LUX. Вместе с системой мониторинга слепых зон и камерами кругового обзора.

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Так же там установлены полностью светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, электрические приводы крышки багажника и кресла переднего пассажира, 2-зонный климат-контроль, цифровой щиток приборов, ионизатор воздуха, навигация и другое оборудование.

А кроме всего прочего, такой кроссовер MG HS LUX полноприводный (!) и оснащен уже 2-литровым 228-сильным турбомотором с крутящим моментом в 350 Нм и 6-скоростным роботом с двойным "мокрым" сцеплением с подрулевыми переключателями.

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Под полом багажника пластиковый органайзер на два отсека ...
Фото: Дмитрий Чабан
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... под ним докатка и о-о-очень толстый слой шумоизоляции – прямо одеяло, которого не встретишь и у европейцев
Фото: Дмитрий Чабан

Но это уже другая история. И Фокус надеется ее тоже рассказать. Как рассказывал о том, что в Украине официально появится конкурент Tesla с запасом хода более 400 км. Так вот, он уже появился.

А вот обновленный доступный электрокроссовер с богатым оснащением и 400 км запаса хода должен прийти на смену текущей модели, представленной в нашей старне.

Также мы знакомили вас с недорогим британским конкурентом Nissan Qashqai 2022: он также может появиться в Украине.

Плюсы MG HS

+ Дизайн экстерьера и интерьера MG HS вызывает сдержанные приятные эмоции

+ Высокое качество изготовления и отличная шумоизоляция

+ Сбалансированный в ходу автомобиль

Минусы MG HS

- Скромный для авто такого размера и класса багажник 463/1287 литров

- Центральный монитор производит впечатление дешевого – простенькая графика, яркие цвета, минимум настроек и долгая загрузка

- Кондиционер и галогеновые фары вместо климат-контроля и светодиодов

Характеристики кроссовера MG HS COM 1.5T AT:

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1490
Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин. 119(162)/5600
Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/1700 - 4400
Коробка передач 7-ступенчатая роботизированная
Привод передний
Расход топлива, средний 7,3
Макс. скорость, км/ч 190
Объем топливного бака, л 55