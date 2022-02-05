Англичанин, китаец или европеец? Тест-драйв MG HS в Украине
MG HS несет на своей эмблеме логотип легендарной английской компании Morris Garages, собирается в Китае, но в ощущениях и движении неотличим от европейских авто. Фокус разобрался, что представляет собой флагманский кроссовер компании MG в наших реалиях.
И чтобы сразу понять, что новый MG HS — это не просто очередной китайский кроссовер, который можно купить в Украине, стоит буквально на пару минут заглянуть в историю компании, как в мировом масштабе, так и в нашей стране.
100 лет спустя: история MG и двух появлений компании в Украине
История MG реально олицетворяет собой тенденции и метаморфозы автомобильного рынка за последние 100 лет. Ведь основанная в 1924 году английская компания Morris Garages прославилась на весь мир своими легкими спортивными родстерами – настоящими генераторами удовольствия. А их наследниками стали бензиновые и электрические седаны, универсалы и кроссоверы.
Компания знавала как хорошие, так и тяжелые времена, в результате в середине 2000-х годов полностью перешла в собственность китайской государственной автомобилестроительной компании SAIC (САИК) Motor Corporation.
Этот крупнейший в Китае производитель и экспортер авто имеет массу совместных предприятий с Volkswagen, General Motors, Iveco и другими известными партнерами. Новую жизнь он вдохнул и в известный английский бренд MG.
Первое появление бренда MG в Украине состоялось чуть более 10 лет назад – в конце 2011 года. И машины те были уже неплохие, но… не прижились они на нашем рынке. И вот в Украине в очередной раз стартовали продажи автомобилей MG.
С новой модельной гаммой с упором на SUV, флагманской и самой крупной моделью MG в Украине является среднеразмерный кроссовер HS.
10 лет спустя: внешность MG HS 2021
Дабы сразу стали понятны габариты MG HS, скажем, что по длине и величине колесной базы кроссовер лишь на 2 см превышает Mazda CX-5. И упоминание именно этой популярной у нас модели тоже не случайно.
Ведь MG HS здорово напоминает этот японский кроссовер первого поколения дизайном передней части и рисунком ходовых огней. Впрочем, в "бриллиантовом" дизайне решетки радиатора можно узнать Mercedes-Benz, в рисунке задних фонарей BMW Х1 второго поколения. Однако назвать это плагиатом язык не поворачивается. Ведь все элементы кузова увязаны в очень гармоничный дизайн.
Размеры кроссовера MG HS 2021:
- Длина – 4574 мм
- Ширина – 1876 мм
- Высота – 1664 мм
- Колесная база – 2720 мм
- Клиренс – 185 мм
Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ведь дизайн MG HS 2021 года разработан в дизайн-студии технического центра британского отделения SAIC Motor.
На зависть премиуму: интерьер MG HS 2021
Двери закрываются с солидным глухим хлопком, напоминающим авто достаточно высокой ценовой категории. Но даже многие из них не готовы предложить, например, столь же крутой по исполнению подлокотник на втором ряду: с отделкой эко-кожей, закрывающимися подстаканниками и небольшим боксом, а также удобным ремешком (чтобы открывать, а не выцарапывать его из спинки).
Да и материалами отделки дверных панелей пассажиры заднего ряда не обделены – тут все, как и спереди. И почему многие производители считают, что сзади достаточно будет просто жесткого пластика? Тут на этом не экономят.
При этом цены MG HS 2021 года в Украине остаются достаточно привлекательными.
Комплектации и цены MG HS в Украине:
- STD — 603 533 грн.*
- COM — 662 803 грн.*
- LUX — 838 512 грн.*
*на момент подготовки материала
Дизайн интерьера исповедует минимализм. Особенно опрятно он выглядит, когда ниша под центральной консолью закрыта крышечкой с микролифтом, а подстаканники — шторкой. На нее же приходится класть (что, кстати, весьма удобно) смартфон во время зарядки или подключения через Apple CarPlay или Android Auto, так как отдельного места для него не предусмотрено.
Рядом в подлокотнике бокс с холодильником. Понравилось, что все стеклоподъемники с режимом Авто и задние окна опускаются полностью. И что можно отрегулировать верхнюю точку крепления ремня безопасности.
За рулем не покидает ощущение, что МГ НС крупнее, чем есть на самом деле. И это дает дополнительное чувство защищенности и солидности. Не подкачали и отделочный материалы, и качество исполнения.
Торпедо обтянуто эко-кожей с перфорацией на козырьке щитка приборов (чтобы не бликовал?) и настоящей прострочкой красной ниткой. Руль в настоящей кожаной оплетке (тоже с перфорацией в местах правильного хвата) приятно лежит в руках и регулируется в двух плоскостях.
Благодаря чему и при наличии электрических приводов регулировок получается легко и быстро удобно устроиться на водительском месте — что также отражает европейский подход.
И только центральный монитор добавляет в это вполне европейское блюдо острый запах китайской кухни. Впрочем, вкусы у всех разные. И кто-то не придаст этому значения.
Но на фоне спокойной подсветки и четкой графики пиктограмм переключателей и приборного щитка дисплей на торпедо смотрится слишком ярким, а его графика – дешевой. К тому же, он долго грузится и предлагает минимум настроек. Языков, например, всего два — английский и испанский.Важно
Еще одна особенность оснащения MG HS в Украине — это наличие всего лишь кондиционера, а не климат-контроля. Что выглядит странно на фоне панорамной крыши с люком, бесключевого доступа и запуска мотора, подогрева передних сидений, электропривода водительского кресла с регулировкой по высоте и поясничного подпора, а также других опций MG HS в комплектации COM.
Помимо опций от начального уровня оснащения данная версия (а именно она у нас на тесте) отличается и силовым агрегатом. В паре с 1,5-литровым 162-сильным турбомотором тут работает не "механика", а 7-ступенчатый "робот" с двойным сухим сцеплением.
Отзывы о MG HS и его ходовых качествах: тест-драйв в Украине
Двигатель MG HS все 250 Нм крутящего момента выдает в широком диапазоне от 1700 до 4400 об/мин. Так что особо крутить мотор не приходится. А он отвечает хорошей тягой и тихой мягкой работой.
К тому же на высоких оборотах вам вряд ли понравится громкий звук и тембр его "голоса". А еще аппетит в районе 12 литров на "сотню". Тогда как при более-менее равномерной и спокойной езде расход топлива MG HS снижается до 9-9,5 литров.
Да и преселективный робот с двойным сцеплением в таком случае переключается незаметно, как и должен. Ведь при резком старте с места или ускорении с очень низкой скорости порой возникает заминка, что свойственно подобным трансмиссиям.
Да и в целом, именно при более спокойной езде кроссовер MG HS воспринимается максимально сбалансированным по работе силового агрегата, рулевого привода и ходовой части.
Даже на колесах с 18-дюймовыми дисками МГ НС едет на удивление комфортно. Подвеска (спереди – макферсон, сзади – многорычажная) тихо проглатывает практически все неровности и дефекты дороги.
Машина при этом уверенно держит дорогу, но раскачка на больших волнах асфальта и крены все же провоцируют снизить скорость.Важно
На руль удары от жестких неровностей тоже практически не проходят. Оборудованный электрическим усилителем привод работает комфортно. А вот тормоза первое время воспринимаются даже излишне мягкими. Но со временем привыкаешь сразу чуть сильнее давить на педаль.
Резюме Фокуса: ресурс мотора, качество металла и безопасность MG HS
За рулем MG HS гораздо чаще вспоминаешь об английских корнях марки, чем о китайском производстве кроссовера. Посадка за рулем, щиток приборов, эргономика, настройки силового агрегата, подвески и рулевого управления, а также отличная шумоизоляция прекрасно дополняют друг друга и создают очень целостный образ.
Впрочем, ничего удивительного в этом нет. При изготовлении МГ НС используется большое количество комплектующих известных брендов с мировыми именами.
Компания декларирует ресурс мотора 10 лет. Получается, что при среднем годовом пробеге в 30 тыс. км это 300 тыс. км. А заезжать на плановое ТО надо каждые 10 000 км или раз в год.
Гарантия на машину 5 лет или 150 тыс. км. Она же распространяется на кузов и лакокрасочное покрытие. То есть — уверен производитель в качестве кузова. А безопасность кроссовера подтвердили краш-тесты Euro NCAP, на которых MG HS завоевал максимальные 5 звезд.
Вот только подушек безопасности в этих версиях только четыре. А боковые шторы появляются только в третьей – самой дорогой комплектации LUX. Вместе с системой мониторинга слепых зон и камерами кругового обзора.Важно
Так же там установлены полностью светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, электрические приводы крышки багажника и кресла переднего пассажира, 2-зонный климат-контроль, цифровой щиток приборов, ионизатор воздуха, навигация и другое оборудование.
А кроме всего прочего, такой кроссовер MG HS LUX полноприводный (!) и оснащен уже 2-литровым 228-сильным турбомотором с крутящим моментом в 350 Нм и 6-скоростным роботом с двойным "мокрым" сцеплением с подрулевыми переключателями.
Но это уже другая история. И Фокус надеется ее тоже рассказать. Как рассказывал о том, что в Украине официально появится конкурент Tesla с запасом хода более 400 км. Так вот, он уже появился.
А вот обновленный доступный электрокроссовер с богатым оснащением и 400 км запаса хода должен прийти на смену текущей модели, представленной в нашей старне.
Также мы знакомили вас с недорогим британским конкурентом Nissan Qashqai 2022: он также может появиться в Украине.
Плюсы MG HS
+ Дизайн экстерьера и интерьера MG HS вызывает сдержанные приятные эмоции
+ Высокое качество изготовления и отличная шумоизоляция
+ Сбалансированный в ходу автомобиль
Минусы MG HS
- Скромный для авто такого размера и класса багажник 463/1287 литров
- Центральный монитор производит впечатление дешевого – простенькая графика, яркие цвета, минимум настроек и долгая загрузка
- Кондиционер и галогеновые фары вместо климат-контроля и светодиодов
Характеристики кроссовера MG HS COM 1.5T AT:
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1490
|Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин.
|119(162)/5600
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|250/1700 - 4400
|Коробка передач
|7-ступенчатая роботизированная
|Привод
|передний
|Расход топлива, средний
|7,3
|Макс. скорость, км/ч
|190
|Объем топливного бака, л
|55