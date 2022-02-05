Англичанин, китаец или европеец? Тест-драйв MG HS в Украине

MG HS несет на своей эмблеме логотип легендарной английской компании Morris Garages, собирается в Китае, но в ощущениях и движении неотличим от европейских авто. Фокус разобрался, что представляет собой флагманский кроссовер компании MG в наших реалиях.

И чтобы сразу понять, что новый MG HS — это не просто очередной китайский кроссовер, который можно купить в Украине, стоит буквально на пару минут заглянуть в историю компании, как в мировом масштабе, так и в нашей стране.

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100 лет спустя: история MG и двух появлений компании в Украине

История MG реально олицетворяет собой тенденции и метаморфозы автомобильного рынка за последние 100 лет. Ведь основанная в 1924 году английская компания Morris Garages прославилась на весь мир своими легкими спортивными родстерами – настоящими генераторами удовольствия. А их наследниками стали бензиновые и электрические седаны, универсалы и кроссоверы.

[ + – ] Несмотря на внешность кроссовера, выезжать на бездорожье на MG HS следует аккуратно... Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] ...клиренс составляет 185 мм, но визуально защита моторного отсека и топливный бак расположены достаточно низко Фото: Дмитрий Чабан

Компания знавала как хорошие, так и тяжелые времена, в результате в середине 2000-х годов полностью перешла в собственность китайской государственной автомобилестроительной компании SAIC (САИК) Motor Corporation.

Этот крупнейший в Китае производитель и экспортер авто имеет массу совместных предприятий с Volkswagen, General Motors, Iveco и другими известными партнерами. Новую жизнь он вдохнул и в известный английский бренд MG.

[ + – ] Двери полностью прикрывают пороги, так что они остаются чистыми и не мешают при посадке и высадке Фото: Дмитрий Чабан

Первое появление бренда MG в Украине состоялось чуть более 10 лет назад – в конце 2011 года. И машины те были уже неплохие, но… не прижились они на нашем рынке. И вот в Украине в очередной раз стартовали продажи автомобилей MG.

С новой модельной гаммой с упором на SUV, флагманской и самой крупной моделью MG в Украине является среднеразмерный кроссовер HS.

10 лет спустя: внешность MG HS 2021

Дабы сразу стали понятны габариты MG HS, скажем, что по длине и величине колесной базы кроссовер лишь на 2 см превышает Mazda CX-5. И упоминание именно этой популярной у нас модели тоже не случайно.

[ + – ] Внешность MG HS получилась сдержанной и без вычурных элементов, которыми сегодня пестрят многие корейские, японские и даже европейские модели Фото: Дмитрий Чабан

Ведь MG HS здорово напоминает этот японский кроссовер первого поколения дизайном передней части и рисунком ходовых огней. Впрочем, в "бриллиантовом" дизайне решетки радиатора можно узнать Mercedes-Benz, в рисунке задних фонарей BMW Х1 второго поколения. Однако назвать это плагиатом язык не поворачивается. Ведь все элементы кузова увязаны в очень гармоничный дизайн.

Размеры кроссовера MG HS 2021:

Длина – 4574 мм

Ширина – 1876 мм

Высота – 1664 мм

Колесная база – 2720 мм

Клиренс – 185 мм

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ведь дизайн MG HS 2021 года разработан в дизайн-студии технического центра британского отделения SAIC Motor.

На зависть премиуму: интерьер MG HS 2021

Двери закрываются с солидным глухим хлопком, напоминающим авто достаточно высокой ценовой категории. Но даже многие из них не готовы предложить, например, столь же крутой по исполнению подлокотник на втором ряду: с отделкой эко-кожей, закрывающимися подстаканниками и небольшим боксом, а также удобным ремешком (чтобы открывать, а не выцарапывать его из спинки).

[ + – ] Интерьер сдержанный, лаконичный и совсем не азиатский. Щиток приборов довольно спокойный и классический по дизайну. Уже начальная комплектация STD включает обивку торпедо из эко-кожи, мультируль, круиз-контроль, камеру заднего вида и сенсорный экран диагональю 10,1 дюйма Фото: Дмитрий Чабан

Да и материалами отделки дверных панелей пассажиры заднего ряда не обделены – тут все, как и спереди. И почему многие производители считают, что сзади достаточно будет просто жесткого пластика? Тут на этом не экономят.

При этом цены MG HS 2021 года в Украине остаются достаточно привлекательными.

Комплектации и цены MG HS в Украине:

STD — 603 533 грн.*

COM — 662 803 грн.*

LUX — 838 512 грн.*

*на момент подготовки материала

Дизайн интерьера исповедует минимализм. Особенно опрятно он выглядит, когда ниша под центральной консолью закрыта крышечкой с микролифтом, а подстаканники — шторкой. На нее же приходится класть (что, кстати, весьма удобно) смартфон во время зарядки или подключения через Apple CarPlay или Android Auto, так как отдельного места для него не предусмотрено.

Рядом в подлокотнике бокс с холодильником. Понравилось, что все стеклоподъемники с режимом Авто и задние окна опускаются полностью. И что можно отрегулировать верхнюю точку крепления ремня безопасности.

[ + – ] "Физические" переключатели собраны в оригинальную клавиатуру. Ниша под консолью закрывается Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Под крышечкой с микролифтом находятся разъемы USB, но полочка для смартфона не предусмотрена Фото: Дмитрий Чабан

За рулем не покидает ощущение, что МГ НС крупнее, чем есть на самом деле. И это дает дополнительное чувство защищенности и солидности. Не подкачали и отделочный материалы, и качество исполнения.

Торпедо обтянуто эко-кожей с перфорацией на козырьке щитка приборов (чтобы не бликовал?) и настоящей прострочкой красной ниткой. Руль в настоящей кожаной оплетке (тоже с перфорацией в местах правильного хвата) приятно лежит в руках и регулируется в двух плоскостях.

[ + – ] В водительском кресле сидеть очень удобно. Но с регулировкой наклона подушки было бы вообще супер! Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] В подлокотнике между передними сиденьями просторный бокс-холодильник Фото: Дмитрий Чабан

Благодаря чему и при наличии электрических приводов регулировок получается легко и быстро удобно устроиться на водительском месте — что также отражает европейский подход.

И только центральный монитор добавляет в это вполне европейское блюдо острый запах китайской кухни. Впрочем, вкусы у всех разные. И кто-то не придаст этому значения.

Но на фоне спокойной подсветки и четкой графики пиктограмм переключателей и приборного щитка дисплей на торпедо смотрится слишком ярким, а его графика – дешевой. К тому же, он долго грузится и предлагает минимум настроек. Языков, например, всего два — английский и испанский.

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Еще одна особенность оснащения MG HS в Украине — это наличие всего лишь кондиционера, а не климат-контроля. Что выглядит странно на фоне панорамной крыши с люком, бесключевого доступа и запуска мотора, подогрева передних сидений, электропривода водительского кресла с регулировкой по высоте и поясничного подпора, а также других опций MG HS в комплектации COM.

[ + – ] На втором ряду можно реально развалиться полулежа – места вдосталь и наклон спинок регулируется в большом диапазоне Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Обшитый эко-кожей с красной прострочкой подлокотник выглядит солидно и дорого. Есть фиксаторы для тары и обивка отсека для мелочевки Фото: Дмитрий Чабан

Помимо опций от начального уровня оснащения данная версия (а именно она у нас на тесте) отличается и силовым агрегатом. В паре с 1,5-литровым 162-сильным турбомотором тут работает не "механика", а 7-ступенчатый "робот" с двойным сухим сцеплением.

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Двигатель MG HS все 250 Нм крутящего момента выдает в широком диапазоне от 1700 до 4400 об/мин. Так что особо крутить мотор не приходится. А он отвечает хорошей тягой и тихой мягкой работой.

К тому же на высоких оборотах вам вряд ли понравится громкий звук и тембр его "голоса". А еще аппетит в районе 12 литров на "сотню". Тогда как при более-менее равномерной и спокойной езде расход топлива MG HS снижается до 9-9,5 литров.

[ + – ] В силу своих настроек 1,5-литровый турбированный двигатель MG HS хорошо тянет уже на невысоких оборотах. Капот на газовых упорах: солидно! Фото: Дмитрий Чабан

Да и преселективный робот с двойным сцеплением в таком случае переключается незаметно, как и должен. Ведь при резком старте с места или ускорении с очень низкой скорости порой возникает заминка, что свойственно подобным трансмиссиям.

Да и в целом, именно при более спокойной езде кроссовер MG HS воспринимается максимально сбалансированным по работе силового агрегата, рулевого привода и ходовой части.

Даже на колесах с 18-дюймовыми дисками МГ НС едет на удивление комфортно. Подвеска (спереди – макферсон, сзади – многорычажная) тихо проглатывает практически все неровности и дефекты дороги.

[ + – ] Начальная комплектация MG HS STD на "механике", более дорогое оснащение COM предлагает роботизированную трансмиссию Фото: Дмитрий Чабан

Машина при этом уверенно держит дорогу, но раскачка на больших волнах асфальта и крены все же провоцируют снизить скорость.

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На руль удары от жестких неровностей тоже практически не проходят. Оборудованный электрическим усилителем привод работает комфортно. А вот тормоза первое время воспринимаются даже излишне мягкими. Но со временем привыкаешь сразу чуть сильнее давить на педаль.

Резюме Фокуса: ресурс мотора, качество металла и безопасность MG HS

За рулем MG HS гораздо чаще вспоминаешь об английских корнях марки, чем о китайском производстве кроссовера. Посадка за рулем, щиток приборов, эргономика, настройки силового агрегата, подвески и рулевого управления, а также отличная шумоизоляция прекрасно дополняют друг друга и создают очень целостный образ.

[ + – ] На фоне спокойной подсветки и четкой графики пиктограмм кнопок и приборного щитка, дисплей на торпедо смотрится слишком ярким Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Неожиданно: при столь богатом оснащении MG HS СОМ в Украине, в авто стоит кондиционер, а не климат-контроль Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Мультимедиа предлагает минимум настроек. Языков, например, всего два – английский и испанский Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Уже начальная комплектация STD включает мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto Фото: Дмитрий Чабан

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. При изготовлении МГ НС используется большое количество комплектующих известных брендов с мировыми именами.

Компания декларирует ресурс мотора 10 лет. Получается, что при среднем годовом пробеге в 30 тыс. км это 300 тыс. км. А заезжать на плановое ТО надо каждые 10 000 км или раз в год.

[ + – ] Несмотря на габариты MG HS 2021 года, его багажник неожиданно скромен – объем отсека составляет 463/1287 л. Да и вещи надо поднимать на достаточно большую высоту. Но назовите-ка навскидку еще одно авто, в котором спинки заднего ряда в сложенном состоянии фиксируются (защелкиваются) как в MG HS! Фото: Дмитрий Чабан

Гарантия на машину 5 лет или 150 тыс. км. Она же распространяется на кузов и лакокрасочное покрытие. То есть — уверен производитель в качестве кузова. А безопасность кроссовера подтвердили краш-тесты Euro NCAP, на которых MG HS завоевал максимальные 5 звезд.

Вот только подушек безопасности в этих версиях только четыре. А боковые шторы появляются только в третьей – самой дорогой комплектации LUX. Вместе с системой мониторинга слепых зон и камерами кругового обзора.

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Так же там установлены полностью светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, электрические приводы крышки багажника и кресла переднего пассажира, 2-зонный климат-контроль, цифровой щиток приборов, ионизатор воздуха, навигация и другое оборудование.

А кроме всего прочего, такой кроссовер MG HS LUX полноприводный (!) и оснащен уже 2-литровым 228-сильным турбомотором с крутящим моментом в 350 Нм и 6-скоростным роботом с двойным "мокрым" сцеплением с подрулевыми переключателями.

[ + – ] Под полом багажника пластиковый органайзер на два отсека ... Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] ... под ним докатка и о-о-очень толстый слой шумоизоляции – прямо одеяло, которого не встретишь и у европейцев Фото: Дмитрий Чабан

Но это уже другая история. И Фокус надеется ее тоже рассказать. Как рассказывал о том, что в Украине официально появится конкурент Tesla с запасом хода более 400 км. Так вот, он уже появился.

А вот обновленный доступный электрокроссовер с богатым оснащением и 400 км запаса хода должен прийти на смену текущей модели, представленной в нашей старне.

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Плюсы MG HS

+ Дизайн экстерьера и интерьера MG HS вызывает сдержанные приятные эмоции

+ Высокое качество изготовления и отличная шумоизоляция

+ Сбалансированный в ходу автомобиль

Минусы MG HS

- Скромный для авто такого размера и класса багажник 463/1287 литров

- Центральный монитор производит впечатление дешевого – простенькая графика, яркие цвета, минимум настроек и долгая загрузка

- Кондиционер и галогеновые фары вместо климат-контроля и светодиодов

Характеристики кроссовера MG HS COM 1.5T AT: