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И пусть эмоции правят балом: тест-драйв CUPRA Formentor VZ

Дмитрий Чабан
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Фото: Дмитрий Чабан | Модель Formentor стала визитной карточкой нового премиально-спортивного бренда CUPRA

Одно только название — CUPRA Formentor — чего стоит! Не один человек, который его слышал, на какое-то время недоуменно впадал в ступор, судорожно пытаясь сообразить, что же это за "зверь" такой. А "зверь" еще тот – в исполнении VZ (от испанского Veloz — быстрый) это настоящий хищник.

Да что там говорить, если конкурентами CUPRA Formentor VZ в компании считают ни много ни мало, а Porsche Macan (а вот и его тест-драйв от Фокуса), Mercedes-Benz GLA AMG и Alfa Romeo Stelvio. С последним, кстати, у КУПРА особые счеты.

Volkswagen неоднократно намеревался купить Alfa Romeo, а когда это не получилось, в концерне приняли решение создать свой Stelvio. Тем более, что за основой для него далеко ходить не пришлось. И название выдумывать тоже.

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Рельефные формы кузова Форментора здорово подчеркивает эксклюзивный для этой модели серо-синий матовый окрас Patrol Blue
Фото: Дмитрий Чабан
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Кроссовер CUPRA Formentor не имеет аналога среди авто марки SEAT, что только подчеркивает эксклюзивность модели Formentor
Фото: Дмитрий Чабан

Так откуда же он взялся весь из себя такой вызывающе уверенный в собственной силе и эксклюзивности?

Авто КУПРА Форментор 2021 года: что это?

CUPRA – это название, образованное от слов Cup Racing (Кубковые гонки), получали самые "заряженные" модификации авто марки SEAT. И так назвали отдельный премиально-спортивный суббренд испанской компании. А визитной карточкой КУПРА от СЕАТ стала модель Formentor, названная в честь мыса на испанском острове Майорка.

В системе координат концерна Volkswagen авто марки SEAT всегда находились в зоне повышенной эмоциональности, спортивности и доступности. И новый кроссовер Купра Форментор 2021 года смещает акцент в сторону первых двух величин. Что уже достойно уважения.

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Комплектация CUPRA Formentor в исполнении VZ предполагает опциональные колесные диски особого спортивного дизайна
Фото: Дмитрий Чабан

Ведь сегодня автомобильные новостные колонки заполонили новые электромобили, а автопроизводители, еще вчера "топившие" за "спортивный дух" и "бензин в крови", соревнуются, кто раньше полностью откажется от ДВС и меряются шнурами своих плагинов и электромобилей.

В такой ситуации откровенным вызовом выглядит вывод на рынок 310-сильного кроссовера, изначально спроектированного и построенного по принципу "хот-хэтчей".

Матовый оригинал: внешность CUPRA Formentor VZ 2021 года

В отличие от других представителей нового бренда КУПРА, модель Форментор не имеет аналога среди SEAT. Хотя и использует общую со многими моделями концерна Фольксваген платформу MQB Evo.

Размеры CUPRA Formentor 2021 модельного года:

  • Длина – 4450 мм
  • Ширина – 1839 мм
  • Высота – 1511 мм
  • Колесная база – 2680 мм
  • Объем багажника – 420 л

Новое авто CUPRA Formentor 2021 года создано с чистого листа! Габаритами кроссовер схож с популярным VW Tiguan, но КУПРА выделяется особым дизайном и отличается пропорциями кузова.

Благодаря дизайну кроссовер CUPRA Formentor в 2021 году завоевал победу в конкурсе Red Dot Award в категории Product Design.

Благодаря меньшей высоте и более выраженному мускулистому рельефу экстерьер КУПРА Форментор сразу настраивает на спортивный лад. Особенно привлекательно и оригинально новый спортивный кроссовер CUPRA Formentor выглядит в эксклюзивном для этой модели серо-синем матовом окрасе Patrol Blue и с декоративными элементами медного цвета.

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Название модели – Formentor и эмблема компании CUPRA здорово соответствуют друг другу и живо вызывают в памяти образы Автоботов и Десептиконов из киносаги "Трансформеры". Особый шарм эмблеме компании придает карбоновая подложка (на решетке радиатора и крышке багажника) и бронзовый окрас
Фото: Дмитрий Чабан

В соответствующей цветовой гамме может быть оформлен и интерьер CUPRA Formentor, причем, независимо от модификации кроссовера.

CUPRA Formentor: обзор салона

Помимо медного оттенка в оформлении, связь между экстерьером и интерьером Форментора прослеживается в первую очередь в дизайне дефлекторов обдува: они повторяют форму радиаторной решетки.

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Отблескивающая медным цветом эмблема CUPRA на руле не позволит перепутать интерьер Formentor и салон SEAT Leon 2021
Фото: Дмитрий Чабан

И эта форма, как считают в компании, напоминает ограненный алмаз. Впрочем, подобные дизайнерские решения используются также в четвертом поколении SEAT Leon 2021 модельного года. О нем же напоминает и салон CUPRA Formentor.

Слегка развернутая к водителю центральная консоль исповедует минимализм. Практически всеми функциями управляешь через большой 12-дюймовый "тачпад" мультимедиа КУПРА Форментор 2021. Под ним – оригинальная сенсорная панель для управления громкостью аудиосистемы и температурой климат-контроля.

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Передние сиденья с интегрированными в спинки подголовниками выглядят очень спортивно. Традиционно для концерна Фольксваген они очень удобны и надежно держат в поворотах
Фото: Дмитрий Чабан
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На втором ряду взрослый пассажир даже ростом под 1,9 метра местом не обделен. Но, тут не такие крутые материалы, как спереди, а жесткий пластик
Фото: Дмитрий Чабан

Вот только в темноте она не подсвечивается. А ведь это не механические переключатели, которыми можно было бы пользоваться наощупь. Странное и неудобное решение, особенно учитывая тот факт, что фоновая подсветка интерьера в Купра Форментор позволяет не просто банально создать соответствующую атмосферу в салоне.

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Помимо чисто эстетической функции подсветка интерьера в КУПРА от СЕАТ несет и практическую. Независимо от выбранного цвета (а создать можно множество комбинаций), светодиодные полосы в дверных картах начинают мигать тревожным оранжевым цветом, если в "слепых зонах" зеркал появляются другие авто или приближается помеха, когда вы открываете дверь. Кстати, такую индикацию куда проще улавливать периферийным зрением, чем мигание лампочек в зеркалах.

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При открывании двери светодиодные полоски в картах загораются красным цветом и мигают оранжевым если приближается помеха
Фото: Дмитрий Чабан

Но все эти системы голосового управления (может, хоть ваши команды она все же поймет), Android Auto™, Apple CarPlay™ или MirrorLink®, беспроводная зарядка, адаптивные светодиодные фары с ассистентом дальнего света, а также многочисленные современные системы безопасности и помощи при вождении, а также функции комфорта отходят на второй план, как только опустишься в шикарные спортивные кресла, взглянешь на цифровой щиток приборов с огромным тахометром в центре и обнаружишь среди предложений системы управления динамикой движения особый режим CUPRA.

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Особый режим CUPRA может обыденную поездку сделать особенной
Фото: Дмитрий Чабан
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Индивидуальный режим позволяет создать собственную конфигурацию настроек авто
Фото: Дмитрий Чабан
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Если вы все-таки собрались проверить, какой из CUPRA Formentor внедорожник, то и для этого найдете специальный режим
Фото: Дмитрий Чабан
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Безопасность CUPRA Formentor VZ располагает целой армией помощников
Фото: Дмитрий Чабан
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Да, добираться до него приходится в несколько шагов и, опять-таки, через сенсорный экран (механической кнопкой на ходу это делать куда быстрее и проще). Но, наградой вам будет преображение авто.

310 сил против 340 Ватт: двигатели CUPRA Formentor в Украине

Пусть даже у вас за доплату установлена самая продвинутая 340-ваттная акустическая система Beats Audio by Dr. Dre с 9-ю динамиками, сабвуфером и усилителем, ее объемное звучание способна затмить партия выхлопной системы, которая вступает при выборе режима "CUPRA".

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Такую же 2-литровую "турбочетверку" можно встретить под капотами VW Golf R, Volkswagen Tiguan R и Arteon R
Фото: Дмитрий Чабан

Громкое бубнение выхлопа переходит в нарастающий с набором оборотов рев, который обрывается глухим хлопком при окончании очередной передачи. Резкий сброс газа сопровождает короткая сухая "очередь" из выхлопной системы. И можно даже в вялотекущем потоке задорно порыкивать выхлопом.

Вот уж действительно, эмоции правят балом! Правда, все это для водителя. Звук идет из динамиков, зато не раздражает окружающих и не провоцирует водителей со слабой психикой на бездумные гонки.

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Аккомпанировать себе на выхлопной системе или превратить обыденную поездку в увлекательное действо можно и подрулевыми переключателями
Фото: Дмитрий Чабан

Но даже тот факт, что вся это музыка создается искусственно, не снижает градус накала. Ведь 2-литровый турбированный двигатель CUPRA Formentor VZ играючи пуляет кроссовер до первой "сотни" менее чем за 5 секунд. Аж дух захватывает!

В остроте отклика от педали газа не отстает и рулевое управление. А адаптивная подвеска DCC с регулируемыми амортизаторами занимает самую жесткую позицию по отношению к неровностям и дефектам дороги.

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Вот такой вариант виртуального щитка приборов с крупным тахометром в центре очень подходит CUPRA Formentor VZ по духу
Фото: Дмитрий Чабан
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Вы легко можете выбрать более классическое расположение приборов на цифровой панели CUPRA Formentor VZ
Фото: Дмитрий Чабан
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А можете придать приборам CUPRA Formentor VZ более "электронный" вид, а в центре приборной панели разместить нужную вам информацию
Фото: Дмитрий Чабан
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Впрочем, второстенную информацию на панели приборов CUPRA Formentor VZ всегда можно сделать главной
Фото: Дмитрий Чабан
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Но стоит перетерпеть тряску на откровенно разбитых или залатанных участках дороги, как наградой вам будет впечатляющая надежность при прохождении поворотов и цепкость, с которой Форментор держится за траекторию.

Вы вдруг понимаете, что знакомые повороты можно проходить на гораздо большей скорости, чем обычно, и не испытывать при этом никакого дискомфорта от центробежных сил и кренов — благодаря шикарной боковой поддержке сидений и зажатой подвеске.

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Под полом багажника Форментора может быть расположен сабвуфер акустической системы Beats Audio by Dr. Dre
Фото: Дмитрий Чабан
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Объем багажного отсека CUPRA Formentor VZ - 420 литров. Но, его можно увеличить, сложив спинки заднего ряда. Есть и лючок для длинномеров - очень удобно
Фото: Дмитрий Чабан

Но не стоит забывать и о полном приводе 4Drive. Да, КУПРА Форментор от СЕАТ — это кроссовер и даже имеет специальный режим Offroad, но и на ровной дороге многодисковая муфта с электрогидравлическим приводом и электронная система имитации блокировки переднего дифференциала EDS контролируют распределение тяги по колесам, повышая устойчивость.

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И работа всей трансмиссии тоже зависит от выбранного режима движения. Его можно в любой момент изменить, тем самым, заодно и немного снизить уровень напряжения на руле, акселераторе и ходовой. И все равно иметь очень весомый аргумент в "светофорных войнах".

Ведь острота рулевого привода, как и 300 л. с. и 400 Нм двигателя, никуда не деваются. Они просто не столь агрессивно проявляются за ставшими более мягкими реакциями и покладистым характером Форментора. И он по-прежнему готов в любое мгновение сменить полный штиль на сильный ураган – ураган эмоций и страсти!

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Через большие колесные диски отлично видны брендированные суппорты тормозных механизмов штатной системы. В версии VZ ее можно заменить спортивной тормозной системой BREMBO
Фото: Дмитрий Чабан

А плата за удовольствие почувствовать себя властелином этой стихии вполне приемлемая – потребление бензина в районе 12 литров на 100 км. Хотя это в полтора раза больше обещанного среднего показателя.

Впрочем, и тут есть варианты экономии топлива: ездить в режиме Comfor, создать собственную конфигурацию авто с максимально мягкими реакциями мотора, утихомирить свои эмоции или купить CUPRA Formentor с дизельным мотором, в Украине есть и такой – с 2-литровым 150-сильным движком.

Какой CUPRA Formentor 2021 купить в Украине: вердикт Фокуса

Дизельная КУПРА Форментор экономичнее, дешевле, а оснащение и опции предлагает практически те же. И легко позволяет создать соответствующий антураж в оттенках Patrol Blue с медным декором, поломать голову над выбором опций и в результате получить яркий и выделяющийся на дороге кроссовер.

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Диффузор в заднем бампере демонстрирует пару двустволок выхлопной системы – и они "рабочие", тут никаких "обманок"
Фото: Дмитрий Чабан

Да, для него нельзя заказать экстерьер в стиле VZ, некоторые модели колесных дисков и спортивные тормоза BREMBO с увеличенными тормозными дисками. Так ведь и технические характеристики дизельного Форментора не столь экстремальные.

Цена КУПРА Форментор в Украине:

  1. CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive – от 956 031 грн.*
  2. CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive – от 1 086 920 грн.*

* На момент проведения тест-драйва

И, приобретая авто CUPRA в Украине, вы получите курс повышения водительского мастерства на киевском автодроме "Чайка". Хотя его скорее оценят те, кто выберет 300-сильный VZ. Ведь именно на гоночной трассе можно в полной мере прочувствовать потенциал этого кроссовера.

А ведь именно технические характеристики КУПРА Форментор VZ 2021 лучше всего отвечают имени, стайлингу и истории создания этого авто.

Плюсы CUPRA Formentor VZ 2021

  • Привлекательный дизайн позволяет выделиться на дороге
  • Мощный мотор обеспечивает выдающуюся динамику при разумном расходе топлива
  • Привлекательная для авто с такими характеристиками цена
  • Четкая управляемость и эмоциональный звук в режиме "CUPRA"

Минусы CUPRA Formentor VZ 2021

  • Сенсорная панель управления громкостью мультимедиа и температурой не подсвечивается в темноте
  • Более бюджетное оснащение задней части салона
  • Слышно, что самая экспрессивная звуковая сцена создана не реальными "инструментами", а искусственно сгенерирована компьютером

Технические характеристики CUPRA Formentor VZ 2,0 TSI

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1984
Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин. 228(310)/5450 - 6500
Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/2000 - 5450
Коробка передач 7-ступенчатая робот. DSG
Привод полный
Расход топлива, трасса – город 6,5–9,6
Макс. скорость, км/ч 250
Разгон 0–100 км/ч, с 4,9
Объем топливного бака, л 55
Цена, грн* 1 218 545

*тестируемого авто на момент проведения тест-драйва

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А ведь точно ... такая внешность вызывает ассоциации с Alfa Romeo
Фото: Дмитрий Чабан

Ранее Фокус рассказывал и показывал, как CUPRA Formentor выдержал краш-тест по методике EuroNCAP.

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