Футуристический электрический: тест-драйв обновленного Jaguar I-PACE

Тест-драйв JAGUAR I-PACE: Фокус разобрался, что изменилось в обновленном электрическом кроссовере Ягуар.

Jaguar I-PACE — премиальный, полностью электрический кроссовер — наделал немало шума и в мире, получив 80 автомобильных наград, и в Украине: только появившись на нашем рынке в 2018 году, I-PACE стал абсолютным лидером по регистрациям новых электрокаров.

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За 2019 год у нас зарегистрировано 148 автомобилей этой модели, или 22% доли рынка всех новых электромобилей в стране. В 2020-м доля электрических Ягуар I-PACE в Украине составила 11%. Ныне конкуренция в сегменте люксовых электрокроссоверов усилилась.

Основные конкуренты Jaguar I-PACE в 2021 году в Украине:

Audi e-tron

Mercedes-Benz EQC

Tesla Model X и Model Y

Однако инженеры Jaguar тоже не останавливаются на достигнутом: в этом году на рынок вывели обновленный I-PACE, в котором учли опыт эксплуатации первой модели и усилили ряд параметров, в первую очередь это скорость зарядки и расход энергии. А еще электроSUV здорово поумнел. Но — обо всем по порядку.

Шик и футуризм в экстерьере: дизайн обновленного Jaguar I-PACE

Визуально новый электрокар Jaguar I-PACE можно отличить по решетке радиатора: у первой версии она была полностью черная, а теперь получила серебристый окрас Atlas Chrome. В остальном же дизайн остался прежним, и это только радует: ведь электрический кроссовер Ягуар выглядит просто "бомбезно", бросаясь в глаза футуристическими линиями кузова, огромными колесами и агрессивной оптикой.

[ + – ] Стремительный силуэт кроссовера выделяет его из потока [ + – ] Стремительный силуэт кроссовера выделяет его из потока

Кроссовер достаточно крупный, а его клиренс можно регулировать при помощи пневмоподвески от 142 до 230 мм.

Размеры электромобиля Ягуар I-PACE:

Длина 4680 мм Ширина (с учетом зеркал) 2010 мм Высота 1570 мм Клиренс (стандартный) 182 мм

Каждой деталью внешность Jaguar I-PACE 2021 сообщает о высоком статусе владельца и, соответственно, премиальности его автомобиля. Стоит добавить, что в красном цвете электромобиль, как, например, тот Ягуар I-PACE, обзор которого мы делаем, смотрится особенно круто.

Английский стиль и высокие технологии в интерьере: салон Jaguar I-PACE 2021

Интерьер Jaguar I-PACE после обновления в 2021 году остался прежним, за исключением одной важной детали: теперь электрический кроссовер Ягуар получил абсолютно новую мультимедийную систему Pivi Pro — соответственно, изменился дизайн дисплеев.

12,3-дюймовый экран приборной панели позволяет выбрать из нескольких вариантов отображения информации, есть также проекционный дисплей на лобовом стекле. Управление мультимедиа Jaguar I-PACE происходит посредством 10-дюймового дисплея в верхней части центральной консоли. Здесь новое, очень простое и удобное меню: добраться до каждой из опций можно максимум в два клика, вся навигация интуитивно понятна.

[ + – ] Три больших дисплея и оригинальная стойка с кнопками переключения передач — пульт управления электрокаром Ягуар [ + – ] В высшей комплектации HSE салон Ягуар Ай-Пейс украшает панорамная крыша

В нижней части консоли осталась та же парящая в воздухе стойка с кнопками переключения передач и регулировками клиренса. Приятное дополнение — карман с беспроводной зарядкой для смартфона.

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И, конечно же, качество отделки салона (в нашем случае — коричневой кожей Windsor), комфорт кресел с 16 регулировками и подогревом, а также объемный звук от Meridian 3D Surround Sound полностью оправдывают ожидания от авто такой стоимости.

У электромобиля Ягуар вместительный задний багажник объемом 505 л и компактный отсек под капотом, в котором можно хранить зарядный кабель и дорожный набор.

400 лошадей и ускоренная зарядка: тест драйв Jaguar I-PACE после обновления 2021 года

Два электродвигателя Jaguar I-PACE, расположенные на передней и задней осях, развивают суммарную мощность в 400 л. с. и максимальный крутящий момент в 696 Нм, разгоняя двухтонный электрический кроссовер Ягуар до сотни за 4,8 секунды. Те же впечатляющие динамические характеристики присущи и первой модели. Зато обновленный I-PACE стал быстрее заряжаться и медленнее расходовать энергию.

Новейшая мультимедийная система Pivi Pro работает по протоколу SOTA и. по сути, делает это авто смартфоном на колесах

Новая версия электрического Ягуар оснащена трехфазным зарядным устройством мощностью 11 кВт (ранее было однофазное, на 7 кВт). Благодаря этому от настенной домашней зарядной станции мощностью 11 кВт можно получить 53 км запаса хода после подзарядки в течение часа. Чтобы зарядить аккумулятор от 0 до 100%, нужно лишь 8–9 часов, а ранее было 12.

Однофазные источники тока и использование настенных домашних зарядных станций мощностью 7 кВт обеспечивают до 35 км запаса хода после зарядки в течение часа. Полный заряд электрического Ягуар I-PACE при таких условиях возможен за 12–13 часов. А зарядное устройство мощностью 100 кВт предоставит запас хода до 127 км всего за 15 минут.

А теперь — внимание! — самое интересное: новый Jaguar I-PACE сам находит ближайшую свободную зарядную станцию и прокладывает путь к ней. Все благодаря системе Pivi Pro. Выбираете соответствующую опцию в меню — и электрокар избавит вас от размышлений, где бы зарядиться.

Pivi Pro автоматически добавляет зарядные станции к выбранному маршруту, предлагая оптимальные для сокращения времени путешествия и информируя о предполагаемом уровне заряда по прибытии в каждую точку маршрута.

[ + – ] Пассажиры заднего ряда Jaguar I-PACE могут включать подогрев сидений и заряжать телефоны [ + – ] У Ягуар I-Pace большой багажник с огромным проемом

Вообще, Pivi Pro делает электрокар Jaguar I-PACE, по сути, смартфоном на колесах. Система работает по протоколу SOTA, она анализирует трафик и составляет лучшие маршруты навигации. Кроме того, производитель может загружать обновления онлайн — таким образом кроссовер способен совершенствоваться без участия владельца.

Важно

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Ну и самое важное: обновленная версия электрического кроссовера Ягуар экономнее расходует энергию. Уже в первый день теста-драйв электромобиля Jaguar я заметила, что новый I-PACE разряжается медленнее, чем дебютная модель. И хотя заявленный запас хода не изменился — это 470 км (WLTP) — и аккумулятор остался прежним — 90 кВт·ч, средний расход на 100 км хода составил 20 кВт·ч при 25 кВт·ч во время теста первой версии.

Одна из причин этого — повышенная эффективность системы рекуперация энергии электрического Jaguar. Теперь стоит убрать ногу с педали газа, и кроссовер начинает замедляться и заряжать аккумулятор. При небольшой скорости на практике это означает, что вы почти не пользуетесь педалью тормоза, особенно это заметно в экорежиме.

"Умное зеркало" и другие опции: оснащение Jaguar I-PACE после обновления

Столь интеллектуальный автомобиль, конечно же, оснащен широким рядом систем ассистирования водителю. Адаптивный круиз-контроль с функцией экстренное торможение, мониторинг "слепых" зон зеркал, круговой обзор с 3D-графикой — все это присутствует в тестовом авто, которое, надо отметить, относится к высшей комплектации HSE.

Интересная "фишка" — зеркало заднего вида ClearSight, использующее заднюю камеру с широкоугольным объективом. Через переключатель водитель меняет обзор со стандартного зеркала на трансляцию с камеры, установленной в модуле антенны на крыше. Камера "видит" даже в сумерках, а гидрофобное покрытие отталкивает воду и оберегает объектив от загрязнений. Так водитель обновленного Jaguar I-PACE может видеть, что происходит за машиной, даже при загруженном до потолка багажнике.

[ + – ] При парковке здорово помогает круговой обзор Фото: Виктория Светлова

В электрическом кроссовере Ягуар установлена система очистки и ионизации воздуха, причем автомобиль может отфильтровать воздух еще до поездки, если запустить предварительное кондиционирование.

Вердикт Фокуса

Плюсы JAGUAR I-PACE

Шикарный дизайн

Впечатляющая динамика

"Умные" опции

Ускоренная зарядка

Минусы JAGUAR I-PACE

Высокая цена

Технические характеристики и цена Jaguar I-PACE

Тип кроссовер Привод полный Двигатель два электромотора суммарной мощностью 400 л. с. Разгон 0–100 км/ч 4,8 сек. Батарея 90 кВт·ч Трансмиссия редуктор Цена тестового JAGUAR I-PACE € 85 900

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