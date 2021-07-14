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С претензией на бизнес-класс. Фокус протестировал флагманский лифтбек JAC J7 за $20 тысяч

Виктория Светлова
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Тест=драйв JAC J7
Продажи JAC J7 в Украине стартовали в июне 2021 года | Все фото: Вадим Беев

Китайский бренд JAC привез в Украину новинку — модель JAC J7, которая на сегодня является флагманом компании, создана с претензией на бизнес-класс и стоит при этом новой в салоне около 20 тысяч долларов. Фокус стал первым украинским медиа, протестировавшим автомобиль, который был разработан китайскими инженерами совместно с Volkswagen Group. 

Дизайн от итальянца

Конечно, первое, чем "берут" китайские авто — это цена. Что еще можно купить за полмиллиона гривен, если говорить о новых больших седанах? По-моему, ничего. Тем интереснее выяснить, что же предлагает нам китайский производитель.

Признаюсь честно, меня приятно удивил дизайн, этот автомобиль действительно можно назвать красивым. Дело в том, что его внешность создал известный в автомобильном мире итальянец Даниэль Гальоне, ранее работавший в Alfa Romeo и Maserati. Шеф дизайнером Джак он стал еще 10 лет назад, но ранее ничего выдающегося у него почему-то с этой маркой не получалось, зато новый JAC J7, что называется, выстрелил.

У J7 современный гармоничный дизайн
У J7 современный гармоничный дизайн
Завышенная линия кормы — еще один удачный дизайнерский ход
Завышенная линия кормы — еще один удачный дизайнерский ход
В дизайне JAC J7 привлекает сбалансированность стилистических приемов
В дизайне JAC J7 привлекает сбалансированность стилистических приемов
Радиаторная решетка а-ля Maserati
Радиаторная решетка а-ля Maserati
Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию
Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию
Под логотипом на решетке радиатора прячется камера системы кругового обзора
Под логотипом на решетке радиатора прячется камера системы кругового обзора
В топ-комплектации Luxury в оснащение входит датчик света
В топ-комплектации Luxury в оснащение входит датчик света
JAC J7 — это лифтбек, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом
JAC J7 — это лифтбек, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом
Задняя оптика имеет выразительный вид, придавая корме стремительности
Задняя оптика имеет выразительный вид, придавая корме стремительности
У J7 современный гармоничный дизайн
Завышенная линия кормы — еще один удачный дизайнерский ход
В дизайне JAC J7 привлекает сбалансированность стилистических приемов
Радиаторная решетка а-ля Maserati
Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию
Под логотипом на решетке радиатора прячется камера системы кругового обзора
В топ-комплектации Luxury в оснащение входит датчик света
JAC J7 — это лифтбек, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом
Задняя оптика имеет выразительный вид, придавая корме стремительности

Гальоне решил не стесняться и дал ему решетку радиатора как у Maserati, и это удачный ход, поскольку именно передняя часть стала главным украшением автомобиля. Задняя тоже не подкачала — красивая линия кормы, модная светодиодная оптика. Кстати, производитель называет JAC J7 лифтбеком, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом.

В общем, выглядит авто отлично: броско и даже в чем-то пафосно. Автомобиль очень крупный, он сопоставим по размерам со Skoda Superb или Ford Mondeo, колеса здесь 17-го радиуса, минимальный клиренс 145 мм.

Салон JAC J7: полная цифровизация

Автомобиль представлен у нас в двух комплектациях — Comfort и Luxury, нам дилер предоставил абсолютно новое авто в верхней комплектации Luxury, впрочем визуально она отличается только наличием люка на крыше. Обе комплектации JAC J7 оснащаются одним и тем же двигателем — бензиновым турбированным объемом 1,5 литра. Кстати, в России и Казахстане, где эта машина наделала немало шума, J7 поставляется с обычным атмосферным мотором, а нас видимо считают более взыскательным рынком, так что нам достался турбо-вариант.

У лифтбека — приличный багажник
У лифтбека — приличный багажник
Топ-комплектация Luxury визуально отличается люком в крыше
Топ-комплектация Luxury визуально отличается люком в крыше
Люк наполняет светом салон, который отделан черной экокожей
Люк наполняет светом салон, который отделан черной экокожей
В интерьере преобладает сдержанность
В интерьере преобладает сдержанность
Эргономика водительского места и подгонка панелей на высоте
Эргономика водительского места и подгонка панелей на высоте
Кажется. что у передних сидений выраженная боковая поддержка, но на самом деле хорошо они держат лишь людей крупного телосложения
Кажется. что у передних сидений выраженная боковая поддержка, но на самом деле хорошо они держат лишь людей крупного телосложения
Физические кнопки есть только на руле
Физические кнопки есть только на руле
Приборная панель полностью цифровая, а главенствующее место отведено крупному спидометру
Приборная панель полностью цифровая, а главенствующее место отведено крупному спидометру
Сенсорный экран мультимедийной системы имеет диагональ 10,4 дюйма
Сенсорный экран мультимедийной системы имеет диагональ 10,4 дюйма
На заднем ряду очень просторно, есть дефлекторы климат-системы и гнезда для зарядки
На заднем ряду очень просторно, есть дефлекторы климат-системы и гнезда для зарядки
Простор на втором ряду обеспечивает большая база 2760 мм
Простор на втором ряду обеспечивает большая база 2760 мм
Кнопки стеклоподъемников сгруппированы в блок под левой рукой водителя
Кнопки стеклоподъемников сгруппированы в блок под левой рукой водителя
Под капотом — турбированный мотор объемом 1,5 литра
Под капотом — турбированный мотор объемом 1,5 литра
В качестве запаски используется докатка
В качестве запаски используется докатка
У лифтбека — приличный багажник
Топ-комплектация Luxury визуально отличается люком в крыше
Люк наполняет светом салон, который отделан черной экокожей
В интерьере преобладает сдержанность
Эргономика водительского места и подгонка панелей на высоте
Кажется. что у передних сидений выраженная боковая поддержка, но на самом деле хорошо они держат лишь людей крупного телосложения
Физические кнопки есть только на руле
Приборная панель полностью цифровая, а главенствующее место отведено крупному спидометру
Сенсорный экран мультимедийной системы имеет диагональ 10,4 дюйма
На заднем ряду очень просторно, есть дефлекторы климат-системы и гнезда для зарядки
Простор на втором ряду обеспечивает большая база 2760 мм
Кнопки стеклоподъемников сгруппированы в блок под левой рукой водителя
Под капотом — турбированный мотор объемом 1,5 литра
В качестве запаски используется докатка

Трансмиссия в нашем авто — вариатор, в нижней комплектации ставится "механика". Салон Джак J7 отделан экокожей, симпатичная прострочка на креслах и консоли, консоль и двери украшены декоративными накладками с подсветкой. Но самое главное — здесь очень много места. То есть это действительно большой автомобиль и снаружи, и внутри, да и багажник впечатляет своим объемом (540 — 1650 литров). Но насколько здесь комфортно? Сидения имеют подогрев, а вот электрорегулировок кресел нет, надо двигать вручную. Для меня кресло слишком большое, боковая поддержка практически отсутствует. Впрочем, думаю, целевой аудиторией этой модели являются взрослые и крупные мужчины.

Важно
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По центру консоли расположен большущий монитор мультимедийной системы. Есть Blue-Tooth, Apple CarPlay и Android Auto, так что подключить смартфон и слушать с него музыку или пользоваться навигацией — не вопрос. Все управление настройками авто и климатом также происходит здесь, физических кнопок и шайб нет вообще, но хорошо ли это? Чтобы, к примеру, уменьшить или увеличить температуру кондиционера, нужно лезть в меню, а на ходу это не удобно, придется ждать паузы на светофоре. На руле кнопки, конечно, есть — для звука и круиз-контроля. Приборная панель — также цифровая, но вот если на основном мониторе графика отличная, то тут хотелось бы лучше, но не будем придираться.

Тест-драйв JAC J7. Для спокойной езды

Итак, внешность удалась, интерьер — тоже, и время перейти к главному: как же едет авто. Полуторалитровый двигатель JAC J7, как я уже упоминала, турбированный, на 150 л.с., и тянет он вполне неплохо. А вариатор, скажем так, задумчивый. Вот я давлю на газ практически в пол — машина как бы обдумывает, а надо ли, и постепенно начинает ускорение. В целом, хотелось бы более острых реакций на все действия водителя — как на педали, так и на руль. Но, наверное, я хочу слишком многого. Для нормальной повседневной езды J7 неплох, каких-то критических замечаний к его ходовым качествам нет. Машина едет мягко, подвеска сглаживает неровности дороги, установлено дополнительное обесшумливание капота.

На большой монитор выводится картинка с камеры заднего вида пристойного качества
На большой монитор выводится картинка с камеры заднего вида пристойного качества
Инженеры постарались придать "Джаку" ноток современности
Инженеры постарались придать "Джаку" ноток современности
Двигатель запускается кнопкой на трансмиссионном тоннеле
Двигатель запускается кнопкой на трансмиссионном тоннеле
На большой монитор выводится картинка с камеры заднего вида пристойного качества
Инженеры постарались придать "Джаку" ноток современности
Двигатель запускается кнопкой на трансмиссионном тоннеле

JAC J7 нельзя назвать нафаршированным электронными опциями, в том же кроссовере Джак S4, который мы уже тестировали ранее, их больше. Однако здесь есть автоматическое складывание зеркал, камера заднего вида с картинкой пристойного качества, круиз контроль, системы помощи при спуске и подъеме, антиблокировочная система тормозов ABS и контроль курсовой устойчивости ESC. В общем, люди старались.

Важно
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Расход по городу при движении в пробках и с работающим кондиционером составил у нас в среднем 13-14 литров, что, конечно, немало для современного мотора с небольшим объемом. Этот один из недостатков JAC J7, но не будем забывать, что нам достался абсолютно новый необкатанный автомобиль — после обкатки мотора расход должен уменьшиться.

Подводя итог, можно сказать следующее: для своего бюджета — а это, напомню, около 20 000 долларов за новое авто из салона в верхней комплектации — Джак J7 оправдывает ожидания. Ну а насколько эта машина надежна в эксплуатации и долговечна, покажет время.

Вердикт Фокуса

Плюсы JAC J7

  • Солидный дизайн
  • Просторный салон и большой багажник
  • Относительно доступная цена

Минусы JAC J7

  • Нехватка динамики при разгоне
  • Немалый расход топлива

Технические характеристики JAC J7

  • Тип кузова — лифтбек
  • Привод — передний
  • Двигатель — бензиновый турбо объемом 1,5л., мощность 150 л.с, крутящий момент 210 Нм
  • Трансмиссия — CVT-вариатор
  • Дорожный просвет — 145 мм
  • Средний расход бензина по городу — 13,5 литров

Стоимость — от 489 000 до 539 000 гривен 