С претензией на бизнес-класс. Фокус протестировал флагманский лифтбек JAC J7 за $20 тысяч
Китайский бренд JAC привез в Украину новинку — модель JAC J7, которая на сегодня является флагманом компании, создана с претензией на бизнес-класс и стоит при этом новой в салоне около 20 тысяч долларов. Фокус стал первым украинским медиа, протестировавшим автомобиль, который был разработан китайскими инженерами совместно с Volkswagen Group.
Дизайн от итальянца
Конечно, первое, чем "берут" китайские авто — это цена. Что еще можно купить за полмиллиона гривен, если говорить о новых больших седанах? По-моему, ничего. Тем интереснее выяснить, что же предлагает нам китайский производитель.
Признаюсь честно, меня приятно удивил дизайн, этот автомобиль действительно можно назвать красивым. Дело в том, что его внешность создал известный в автомобильном мире итальянец Даниэль Гальоне, ранее работавший в Alfa Romeo и Maserati. Шеф дизайнером Джак он стал еще 10 лет назад, но ранее ничего выдающегося у него почему-то с этой маркой не получалось, зато новый JAC J7, что называется, выстрелил.
Гальоне решил не стесняться и дал ему решетку радиатора как у Maserati, и это удачный ход, поскольку именно передняя часть стала главным украшением автомобиля. Задняя тоже не подкачала — красивая линия кормы, модная светодиодная оптика. Кстати, производитель называет JAC J7 лифтбеком, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом.
В общем, выглядит авто отлично: броско и даже в чем-то пафосно. Автомобиль очень крупный, он сопоставим по размерам со Skoda Superb или Ford Mondeo, колеса здесь 17-го радиуса, минимальный клиренс 145 мм.
Салон JAC J7: полная цифровизация
Автомобиль представлен у нас в двух комплектациях — Comfort и Luxury, нам дилер предоставил абсолютно новое авто в верхней комплектации Luxury, впрочем визуально она отличается только наличием люка на крыше. Обе комплектации JAC J7 оснащаются одним и тем же двигателем — бензиновым турбированным объемом 1,5 литра. Кстати, в России и Казахстане, где эта машина наделала немало шума, J7 поставляется с обычным атмосферным мотором, а нас видимо считают более взыскательным рынком, так что нам достался турбо-вариант.
Трансмиссия в нашем авто — вариатор, в нижней комплектации ставится "механика". Салон Джак J7 отделан экокожей, симпатичная прострочка на креслах и консоли, консоль и двери украшены декоративными накладками с подсветкой. Но самое главное — здесь очень много места. То есть это действительно большой автомобиль и снаружи, и внутри, да и багажник впечатляет своим объемом (540 — 1650 литров). Но насколько здесь комфортно? Сидения имеют подогрев, а вот электрорегулировок кресел нет, надо двигать вручную. Для меня кресло слишком большое, боковая поддержка практически отсутствует. Впрочем, думаю, целевой аудиторией этой модели являются взрослые и крупные мужчины.Важно
По центру консоли расположен большущий монитор мультимедийной системы. Есть Blue-Tooth, Apple CarPlay и Android Auto, так что подключить смартфон и слушать с него музыку или пользоваться навигацией — не вопрос. Все управление настройками авто и климатом также происходит здесь, физических кнопок и шайб нет вообще, но хорошо ли это? Чтобы, к примеру, уменьшить или увеличить температуру кондиционера, нужно лезть в меню, а на ходу это не удобно, придется ждать паузы на светофоре. На руле кнопки, конечно, есть — для звука и круиз-контроля. Приборная панель — также цифровая, но вот если на основном мониторе графика отличная, то тут хотелось бы лучше, но не будем придираться.
Тест-драйв JAC J7. Для спокойной езды
Итак, внешность удалась, интерьер — тоже, и время перейти к главному: как же едет авто. Полуторалитровый двигатель JAC J7, как я уже упоминала, турбированный, на 150 л.с., и тянет он вполне неплохо. А вариатор, скажем так, задумчивый. Вот я давлю на газ практически в пол — машина как бы обдумывает, а надо ли, и постепенно начинает ускорение. В целом, хотелось бы более острых реакций на все действия водителя — как на педали, так и на руль. Но, наверное, я хочу слишком многого. Для нормальной повседневной езды J7 неплох, каких-то критических замечаний к его ходовым качествам нет. Машина едет мягко, подвеска сглаживает неровности дороги, установлено дополнительное обесшумливание капота.
JAC J7 нельзя назвать нафаршированным электронными опциями, в том же кроссовере Джак S4, который мы уже тестировали ранее, их больше. Однако здесь есть автоматическое складывание зеркал, камера заднего вида с картинкой пристойного качества, круиз контроль, системы помощи при спуске и подъеме, антиблокировочная система тормозов ABS и контроль курсовой устойчивости ESC. В общем, люди старались.Важно
Расход по городу при движении в пробках и с работающим кондиционером составил у нас в среднем 13-14 литров, что, конечно, немало для современного мотора с небольшим объемом. Этот один из недостатков JAC J7, но не будем забывать, что нам достался абсолютно новый необкатанный автомобиль — после обкатки мотора расход должен уменьшиться.
Подводя итог, можно сказать следующее: для своего бюджета — а это, напомню, около 20 000 долларов за новое авто из салона в верхней комплектации — Джак J7 оправдывает ожидания. Ну а насколько эта машина надежна в эксплуатации и долговечна, покажет время.
Вердикт Фокуса
Плюсы JAC J7
- Солидный дизайн
- Просторный салон и большой багажник
- Относительно доступная цена
Минусы JAC J7
- Нехватка динамики при разгоне
- Немалый расход топлива
Технические характеристики JAC J7
- Тип кузова — лифтбек
- Привод — передний
- Двигатель — бензиновый турбо объемом 1,5л., мощность 150 л.с, крутящий момент 210 Нм
- Трансмиссия — CVT-вариатор
- Дорожный просвет — 145 мм
- Средний расход бензина по городу — 13,5 литров
Стоимость — от 489 000 до 539 000 гривен