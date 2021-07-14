С претензией на бизнес-класс. Фокус протестировал флагманский лифтбек JAC J7 за $20 тысяч

Китайский бренд JAC привез в Украину новинку — модель JAC J7, которая на сегодня является флагманом компании, создана с претензией на бизнес-класс и стоит при этом новой в салоне около 20 тысяч долларов. Фокус стал первым украинским медиа, протестировавшим автомобиль, который был разработан китайскими инженерами совместно с Volkswagen Group.

Дизайн от итальянца

Конечно, первое, чем "берут" китайские авто — это цена. Что еще можно купить за полмиллиона гривен, если говорить о новых больших седанах? По-моему, ничего. Тем интереснее выяснить, что же предлагает нам китайский производитель.

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Признаюсь честно, меня приятно удивил дизайн, этот автомобиль действительно можно назвать красивым. Дело в том, что его внешность создал известный в автомобильном мире итальянец Даниэль Гальоне, ранее работавший в Alfa Romeo и Maserati. Шеф дизайнером Джак он стал еще 10 лет назад, но ранее ничего выдающегося у него почему-то с этой маркой не получалось, зато новый JAC J7, что называется, выстрелил.

[ + – ] У J7 современный гармоничный дизайн [ + – ] Завышенная линия кормы — еще один удачный дизайнерский ход [ + – ] В дизайне JAC J7 привлекает сбалансированность стилистических приемов [ + – ] Радиаторная решетка а-ля Maserati [ + – ] Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию [ + – ] Под логотипом на решетке радиатора прячется камера системы кругового обзора [ + – ] В топ-комплектации Luxury в оснащение входит датчик света [ + – ] JAC J7 — это лифтбек, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом [ + – ] Задняя оптика имеет выразительный вид, придавая корме стремительности

Гальоне решил не стесняться и дал ему решетку радиатора как у Maserati, и это удачный ход, поскольку именно передняя часть стала главным украшением автомобиля. Задняя тоже не подкачала — красивая линия кормы, модная светодиодная оптика. Кстати, производитель называет JAC J7 лифтбеком, поскольку крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом.

В общем, выглядит авто отлично: броско и даже в чем-то пафосно. Автомобиль очень крупный, он сопоставим по размерам со Skoda Superb или Ford Mondeo, колеса здесь 17-го радиуса, минимальный клиренс 145 мм.

Салон JAC J7: полная цифровизация

Автомобиль представлен у нас в двух комплектациях — Comfort и Luxury, нам дилер предоставил абсолютно новое авто в верхней комплектации Luxury, впрочем визуально она отличается только наличием люка на крыше. Обе комплектации JAC J7 оснащаются одним и тем же двигателем — бензиновым турбированным объемом 1,5 литра. Кстати, в России и Казахстане, где эта машина наделала немало шума, J7 поставляется с обычным атмосферным мотором, а нас видимо считают более взыскательным рынком, так что нам достался турбо-вариант.

[ + – ] У лифтбека — приличный багажник [ + – ] Топ-комплектация Luxury визуально отличается люком в крыше [ + – ] Люк наполняет светом салон, который отделан черной экокожей [ + – ] В интерьере преобладает сдержанность [ + – ] Эргономика водительского места и подгонка панелей на высоте [ + – ] Кажется. что у передних сидений выраженная боковая поддержка, но на самом деле хорошо они держат лишь людей крупного телосложения [ + – ] Физические кнопки есть только на руле [ + – ] Приборная панель полностью цифровая, а главенствующее место отведено крупному спидометру [ + – ] Сенсорный экран мультимедийной системы имеет диагональ 10,4 дюйма [ + – ] На заднем ряду очень просторно, есть дефлекторы климат-системы и гнезда для зарядки [ + – ] Простор на втором ряду обеспечивает большая база 2760 мм [ + – ] Кнопки стеклоподъемников сгруппированы в блок под левой рукой водителя [ + – ] Под капотом — турбированный мотор объемом 1,5 литра [ + – ] В качестве запаски используется докатка

Трансмиссия в нашем авто — вариатор, в нижней комплектации ставится "механика". Салон Джак J7 отделан экокожей, симпатичная прострочка на креслах и консоли, консоль и двери украшены декоративными накладками с подсветкой. Но самое главное — здесь очень много места. То есть это действительно большой автомобиль и снаружи, и внутри, да и багажник впечатляет своим объемом (540 — 1650 литров). Но насколько здесь комфортно? Сидения имеют подогрев, а вот электрорегулировок кресел нет, надо двигать вручную. Для меня кресло слишком большое, боковая поддержка практически отсутствует. Впрочем, думаю, целевой аудиторией этой модели являются взрослые и крупные мужчины.

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По центру консоли расположен большущий монитор мультимедийной системы. Есть Blue-Tooth, Apple CarPlay и Android Auto, так что подключить смартфон и слушать с него музыку или пользоваться навигацией — не вопрос. Все управление настройками авто и климатом также происходит здесь, физических кнопок и шайб нет вообще, но хорошо ли это? Чтобы, к примеру, уменьшить или увеличить температуру кондиционера, нужно лезть в меню, а на ходу это не удобно, придется ждать паузы на светофоре. На руле кнопки, конечно, есть — для звука и круиз-контроля. Приборная панель — также цифровая, но вот если на основном мониторе графика отличная, то тут хотелось бы лучше, но не будем придираться.

Тест-драйв JAC J7. Для спокойной езды

Итак, внешность удалась, интерьер — тоже, и время перейти к главному: как же едет авто. Полуторалитровый двигатель JAC J7, как я уже упоминала, турбированный, на 150 л.с., и тянет он вполне неплохо. А вариатор, скажем так, задумчивый. Вот я давлю на газ практически в пол — машина как бы обдумывает, а надо ли, и постепенно начинает ускорение. В целом, хотелось бы более острых реакций на все действия водителя — как на педали, так и на руль. Но, наверное, я хочу слишком многого. Для нормальной повседневной езды J7 неплох, каких-то критических замечаний к его ходовым качествам нет. Машина едет мягко, подвеска сглаживает неровности дороги, установлено дополнительное обесшумливание капота.

[ + – ] На большой монитор выводится картинка с камеры заднего вида пристойного качества [ + – ] Инженеры постарались придать "Джаку" ноток современности [ + – ] Двигатель запускается кнопкой на трансмиссионном тоннеле

JAC J7 нельзя назвать нафаршированным электронными опциями, в том же кроссовере Джак S4, который мы уже тестировали ранее, их больше. Однако здесь есть автоматическое складывание зеркал, камера заднего вида с картинкой пристойного качества, круиз контроль, системы помощи при спуске и подъеме, антиблокировочная система тормозов ABS и контроль курсовой устойчивости ESC. В общем, люди старались.

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Расход по городу при движении в пробках и с работающим кондиционером составил у нас в среднем 13-14 литров, что, конечно, немало для современного мотора с небольшим объемом. Этот один из недостатков JAC J7, но не будем забывать, что нам достался абсолютно новый необкатанный автомобиль — после обкатки мотора расход должен уменьшиться.

Подводя итог, можно сказать следующее: для своего бюджета — а это, напомню, около 20 000 долларов за новое авто из салона в верхней комплектации — Джак J7 оправдывает ожидания. Ну а насколько эта машина надежна в эксплуатации и долговечна, покажет время.

Вердикт Фокуса

Плюсы JAC J7

Солидный дизайн

Просторный салон и большой багажник

Относительно доступная цена

Минусы JAC J7

Нехватка динамики при разгоне

Немалый расход топлива

Технические характеристики JAC J7

Тип кузова — лифтбек

— лифтбек Привод — передний

— передний Двигатель — бензиновый турбо объемом 1,5л., мощность 150 л.с, крутящий момент 210 Нм

— бензиновый турбо объемом 1,5л., мощность 150 л.с, крутящий момент 210 Нм Трансмиссия — CVT-вариатор

— CVT-вариатор Дорожный просвет — 145 мм

— 145 мм Средний расход бензина по городу — 13,5 литров

Стоимость — от 489 000 до 539 000 гривен