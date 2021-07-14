З претензією на бізнес-клас. Фокус протестував флагманський ліфтбек JAC J7 за $20 тисяч
Китайський бренд JAC привіз в Україну новинку — модель JAC J7, яка на сьогодні є флагманом компанії, створена з претензією на бізнес-клас і коштує при цьому новою в салоні близько 20 тисяч доларів. Фокус став першим українським медіа, яке протестувало автомобіль, розроблений китайськими інженерами спільно з Volkswagen Group.
Дизайн від італійця
Звичайно, перше, чим "беруть" китайські авто — це ціна. Що ще можна купити за пів мільйона гривень, якщо говорити про нові великі седани? По-моєму, нічого. Тим цікавіше з'ясувати, що ж пропонує нам китайський виробник.
Зізнаюся чесно, мене приємно здивував дизайн, цей автомобіль справді можна назвати красивим. Справа у тому, що його зовнішність створив відомий в автомобільному світі італієць Даніель Гальоне, який раніше працював в Alfa Romeo і Maserati. Шеф дизайнером Джак він став ще 10 років тому, але раніше нічого видатного у нього чомусь з цією маркою не виходило, зате новий JAC J7, що називається, вистрілив.
Гальоне вирішив не соромитися і дав йому грати радіатора як у Maserati, і це вдалий хід, оскільки саме передня частина стала головною прикрасою автомобіля. Задня теж не підкачала — красива лінія корми, модна світлодіодна оптика. До речі, виробник називає JAC J7 ліфтбеком, оскільки кришка багажника піднімається разом із заднім склом.
Загалом, виглядає авто відмінно: помітно й навіть у чомусь пафосно. Автомобіль дуже великий, його можна порівняти за розмірами з Skoda Superb або Ford Mondeo, колеса тут 17-го радіусу, мінімальний кліренс 145 мм.
Салон JAC J7: повна цифровізація
Автомобіль представлений у нас у двох комплектаціях — Comfort і Luxury, нам дилер надав абсолютно нове авто у верхній комплектації Luxury, втім візуально вона відрізняється тільки наявністю люка на даху. Обидві комплектації JAC J7 оснащуються одним і тим же двигуном — бензиновим турбованим об'ємом 1,5 літра. До речі, в Росії і Казахстані, де ця машина наробила чимало шуму, J7 поставляється зі звичайним атмосферним двигуном, а нас мабуть вважають вимогливішим ринком, так що нам дістався турбо-варіант.
Трансмісія в нашому авто — варіатор, в нижній комплектації ставиться "механіка". Салон Джак J7 оброблений екошкірою, симпатичні прострочки на кріслах і консолі, консоль і двері прикрашені декоративними накладками з підсвічуванням. Але найголовніше — тут дуже багато місця. Тобто це справді великий автомобіль і зовні, і всередині, так і багажник вражає своїм обсягом (540 — 1650 літрів). Але наскільки тут комфортно? Сидіння мають підігрів, а ось електрорегулювань крісел немає, треба рухати вручну. Для мене крісло дуже велике, бічна підтримка практично відсутня. Втім, думаю, цільовою аудиторією цієї моделі є дорослі і великі чоловіки.Важливо
По центру консолі розташований величезний монітор мультимедійної системи. Є Blue-Tooth, Apple CarPlay і Android Auto, так що підключити смартфон і слухати з нього музику або користуватися навігацією — не питання. Все управління налаштуваннями авто і кліматом також відбувається тут, фізичних кнопок і шайб немає взагалі, але чи добре це? Щоб, наприклад, зменшити або збільшити температуру кондиціонера, потрібно лізти в меню, а на ходу це не зручно, доведеться чекати паузи на світлофорі. На кермі кнопки, звичайно, є — для звуку і круїз-контролю. Приладова панель — також цифрова, але от якщо на основному моніторі графіка відмінна, то тут хотілося б краще, але не будемо чіплятися.
Тест-драйв JAC J7. Для спокійної їзди
Отже, зовнішність вдалася, інтер'єр — теж, і час перейти до головного: як же їде авто. Півторалітровий двигун JAC J7, як я вже згадувала, турбований, на 150 к.с., і тягне він цілком непогано. А варіатор, скажімо так, замислений. Ось я тисну на газ практично в підлогу — машина ніби обмірковує, а чи треба, і поступово починає прискорення. Загалом, хотілося б гостріших реакцій на всі дії водія — як на педалі, так і на кермо. Але, напевно, я хочу занадто багато. Для нормальної повсякденної їзди J7 непоганий, якихось критичних зауважень до його ходових якостей немає. Машина їде м'яко, підвіска згладжує нерівності дороги, встановлено додаткове обезшумлення капоту.
JAC J7 не можна назвати нафаршированим електронними опціями, у тому ж кросовері Джак S4, який ми вже тестували раніше, їх більше. Однак тут є автоматичне складання дзеркал, камера заднього виду з картинкою пристойної якості, круїз контроль, системи допомоги при спуску і підйомі, антиблокувальна система гальм ABS і контроль курсової стійкості ESC. Загалом, люди старалися.Важливо
Витрата по місту при русі в заторах і з працюючим кондиціонером склала у нас в середньому 13-14 літрів, що, звичайно, чимало для сучасного двигуна з невеликим об'ємом. Цей один з недоліків JAC J7, але не будемо забувати, що нам дістався абсолютно новий необкатаний автомобіль — після обкатки двигуна витрата має зменшитися.
Підбиваючи підсумок, можна сказати наступне: для свого бюджету — а це, нагадаю, близько 20 000 доларів за нове авто з салону у верхній комплектації — Джак J7 виправдовує очікування. Ну а наскільки ця машина надійна в експлуатації і довговічна, покаже час.
Вердикт Фокуса
Плюси JAC J7
- солідний дизайн
- Просторий салон і великий багажник
- Відносно доступна ціна
Мінуси JAC J7
- Брак динаміки при розгоні
- Чималий витрата палива
Технічні характеристики JAC J7
- Тип кузова — ліфтбек
- Привід — передній
- Двигун — бензиновий турбо об'ємом 1,5 л., Потужність 150 л.с, крутний момент 210 Нм
- Трансмісія — CVT-варіатор
- Дорожній просвіт — 145 мм
- Середня витрата бензину по місту - 13,5 літрів
Вартість — від 489 000 до 539 000 гривень