З претензією на бізнес-клас. Фокус протестував флагманський ліфтбек JAC J7 за $20 тисяч

Китайський бренд JAC привіз в Україну новинку — модель JAC J7, яка на сьогодні є флагманом компанії, створена з претензією на бізнес-клас і коштує при цьому новою в салоні близько 20 тисяч доларів. Фокус став першим українським медіа, яке протестувало автомобіль, розроблений китайськими інженерами спільно з Volkswagen Group.

Дизайн від італійця

Звичайно, перше, чим "беруть" китайські авто — це ціна. Що ще можна купити за пів мільйона гривень, якщо говорити про нові великі седани? По-моєму, нічого. Тим цікавіше з'ясувати, що ж пропонує нам китайський виробник.

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Зізнаюся чесно, мене приємно здивував дизайн, цей автомобіль справді можна назвати красивим. Справа у тому, що його зовнішність створив відомий в автомобільному світі італієць Даніель Гальоне, який раніше працював в Alfa Romeo і Maserati. Шеф дизайнером Джак він став ще 10 років тому, але раніше нічого видатного у нього чомусь з цією маркою не виходило, зате новий JAC J7, що називається, вистрілив.

[ + – ] У J7 сучасний гармонійний дизайн [ + – ] Завищена лінія корми — ще один вдалий дизайнерський хід [ + – ] У дизайні JAC J7 привертає збалансованість стилістичних прийомів [ + – ] Радіаторна решітка а-ля Maserati [ + – ] Світлодіодні фари входять у стандартну комплектацію [ + – ] Під логотипом на решітці радіатора ховається камера системи кругового огляду [ + – ] У топ-комплектації Luxury в оснащення входить датчик світла [ + – ] JAC J7 — це ліфтбек, оскільки кришка багажника піднімається разом із заднім склом [ + – ] Задня оптика має виразний вигляд, надаючи кормі стрімкості

Гальоне вирішив не соромитися і дав йому грати радіатора як у Maserati, і це вдалий хід, оскільки саме передня частина стала головною прикрасою автомобіля. Задня теж не підкачала — красива лінія корми, модна світлодіодна оптика. До речі, виробник називає JAC J7 ліфтбеком, оскільки кришка багажника піднімається разом із заднім склом.

Загалом, виглядає авто відмінно: помітно й навіть у чомусь пафосно. Автомобіль дуже великий, його можна порівняти за розмірами з Skoda Superb або Ford Mondeo, колеса тут 17-го радіусу, мінімальний кліренс 145 мм.

Салон JAC J7: повна цифровізація

Автомобіль представлений у нас у двох комплектаціях — Comfort і Luxury, нам дилер надав абсолютно нове авто у верхній комплектації Luxury, втім візуально вона відрізняється тільки наявністю люка на даху. Обидві комплектації JAC J7 оснащуються одним і тим же двигуном — бензиновим турбованим об'ємом 1,5 літра. До речі, в Росії і Казахстані, де ця машина наробила чимало шуму, J7 поставляється зі звичайним атмосферним двигуном, а нас мабуть вважають вимогливішим ринком, так що нам дістався турбо-варіант.

[ + – ] У ліфтбеку — пристойний багажник [ + – ] Топ-комплектація Luxury візуально відрізняється люком в даху [ + – ] Люк наповнює світлом салон, який оброблений чорною екошкірою [ + – ] В інтер'єрі переважає стриманість [ + – ] Ергономіка водійського місця і підгонка панелей на висоті [ + – ] Здається. що у передніх сидінь виражена бічна підтримка, але насправді добре вони тримають лише людей великої статури [ + – ] Фізичні кнопки є тільки на кермі [ + – ] Приладова панель повністю цифрова, а чільне місце відведено великому спідометру [ + – ] Сенсорний екран мультимедійної системи має діагональ 10,4 дюйма [ + – ] На задньому ряду дуже просторо, є дефлектори клімат-системи і гнізда для зарядки [ + – ] Простір на другому ряду забезпечує велика база 2760 мм [ + – ] Кнопки склопідйомників згруповані в блок під лівою рукою водія [ + – ] Під капотом — турбований мотор об'ємом 1,5 літра [ + – ] Як запаска, використовується докатка

Трансмісія в нашому авто — варіатор, в нижній комплектації ставиться "механіка". Салон Джак J7 оброблений екошкірою, симпатичні прострочки на кріслах і консолі, консоль і двері прикрашені декоративними накладками з підсвічуванням. Але найголовніше — тут дуже багато місця. Тобто це справді великий автомобіль і зовні, і всередині, так і багажник вражає своїм обсягом (540 — 1650 літрів). Але наскільки тут комфортно? Сидіння мають підігрів, а ось електрорегулювань крісел немає, треба рухати вручну. Для мене крісло дуже велике, бічна підтримка практично відсутня. Втім, думаю, цільовою аудиторією цієї моделі є дорослі і великі чоловіки.

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По центру консолі розташований величезний монітор мультимедійної системи. Є Blue-Tooth, Apple CarPlay і Android Auto, так що підключити смартфон і слухати з нього музику або користуватися навігацією — не питання. Все управління налаштуваннями авто і кліматом також відбувається тут, фізичних кнопок і шайб немає взагалі, але чи добре це? Щоб, наприклад, зменшити або збільшити температуру кондиціонера, потрібно лізти в меню, а на ходу це не зручно, доведеться чекати паузи на світлофорі. На кермі кнопки, звичайно, є — для звуку і круїз-контролю. Приладова панель — також цифрова, але от якщо на основному моніторі графіка відмінна, то тут хотілося б краще, але не будемо чіплятися.

Тест-драйв JAC J7. Для спокійної їзди

Отже, зовнішність вдалася, інтер'єр — теж, і час перейти до головного: як же їде авто. Півторалітровий двигун JAC J7, як я вже згадувала, турбований, на 150 к.с., і тягне він цілком непогано. А варіатор, скажімо так, замислений. Ось я тисну на газ практично в підлогу — машина ніби обмірковує, а чи треба, і поступово починає прискорення. Загалом, хотілося б гостріших реакцій на всі дії водія — як на педалі, так і на кермо. Але, напевно, я хочу занадто багато. Для нормальної повсякденної їзди J7 непоганий, якихось критичних зауважень до його ходових якостей немає. Машина їде м'яко, підвіска згладжує нерівності дороги, встановлено додаткове обезшумлення капоту.

[ + – ] На великий монітор виводиться картинка з камери заднього виду пристойної якості [ + – ] Інженери постаралися додати "Джаку" ноток сучасності [ + – ] Двигун запускається кнопкою на трансмісивному тунелі

JAC J7 не можна назвати нафаршированим електронними опціями, у тому ж кросовері Джак S4, який ми вже тестували раніше, їх більше. Однак тут є автоматичне складання дзеркал, камера заднього виду з картинкою пристойної якості, круїз контроль, системи допомоги при спуску і підйомі, антиблокувальна система гальм ABS і контроль курсової стійкості ESC. Загалом, люди старалися.

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Витрата по місту при русі в заторах і з працюючим кондиціонером склала у нас в середньому 13-14 літрів, що, звичайно, чимало для сучасного двигуна з невеликим об'ємом. Цей один з недоліків JAC J7, але не будемо забувати, що нам дістався абсолютно новий необкатаний автомобіль — після обкатки двигуна витрата має зменшитися.

Підбиваючи підсумок, можна сказати наступне: для свого бюджету — а це, нагадаю, близько 20 000 доларів за нове авто з салону у верхній комплектації — Джак J7 виправдовує очікування. Ну а наскільки ця машина надійна в експлуатації і довговічна, покаже час.

Вердикт Фокуса

Плюси JAC J7

солідний дизайн

Просторий салон і великий багажник

Відносно доступна ціна

Мінуси JAC J7

Брак динаміки при розгоні

Чималий витрата палива

Технічні характеристики JAC J7

Тип кузова — ліфтбек

— ліфтбек Привід — передній

— передній Двигун — бензиновий турбо об'ємом 1,5 л., Потужність 150 л.с, крутний момент 210 Нм

— бензиновий турбо об'ємом 1,5 л., Потужність 150 л.с, крутний момент 210 Нм Трансмісія — CVT-варіатор

— CVT-варіатор Дорожній просвіт — 145 мм

— 145 мм Середня витрата бензину по місту - 13,5 літрів

Вартість — від 489 000 до 539 000 гривень