Футуристичний електричний: тест-драйв оновленого Jaguar I-PACE

Тест-драйв JAGUAR I-PACE: Фокус розібрався, що змінилося в оновленому електричному кросовері Jaguar.

Jaguar I-PACE – преміальний, повністю електричний кросовер – наробив чимало шуму і у світі, отримавши 80 автомобільних нагород, і в Україні: тільки-но з'явившись на нашому ринку у 2018 році, I-PACE став абсолютним лідером із реєстрацій нових електрокарів.

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За 2019 рік у нас зареєстровано 148 автомобілів цієї моделі, або 22% частки ринку всіх нових електромобілів у країні. У 2020-му частка електричних Ягуар I-PACE в Україні становила 11%. Нині конкуренція в сегменті люксових електрокросоверів посилилася.

Основні конкуренти Jaguar I-PACE у 2021 році в Україні:

Audi e-tron

Mercedes-Benz EQC

Tesla Model X та Model Y

Однак, інженери Jaguar теж не зупиняються на досягнутому: цього року на ринок вивели оновлений I-PACE, у якому врахували досвід експлуатації першої моделі та посилили низку параметрів, насамперед це швидкість зарядки та витрата енергії. А ще електроSUV круто порозумнішав. Але про все по порядку.

Шик та футуризм в екстер'єрі: дизайн оновленого Jaguar I-PACE

Візуально новий електрокар Jaguar I-PACE можна відрізнити за ґратами радіатора: у першій версії вони були повністю чорними, а тепер отримали сріблясте забарвлення Atlas Chrome. В іншому ж дизайн залишився колишнім, і це тільки тішить: адже електричний кросовер Ягуар виглядає просто "бомбезно", впадаючи у вічі футуристичними лініями кузова, величезними колесами та агресивною оптикою.

[ + – ] Стрімкий силует кросовера виділяє його з потоку [ + – ] Стрімкий силует кросовера виділяє його з потоку

Кросовер досить великий, а його кліренс можна регулювати за допомогою пневмопідвіски від 142 до 230 мм.

Розміри електромобіля Ягуар I-PACE:

Довжина 4680 мм Ширина (з урахуванням дзеркал) 2010 мм Висота 1570 мм Кліренс (стандартний) 182 мм

Кожною деталлю зовнішність Jaguar I-PACE 2021 повідомляє про високий статус власника і, відповідно, преміальність його автомобіля. Варто додати, що в червоному кольорі електромобіль, як, наприклад, той Jaguar I-PACE, огляд якого ми робимо, виглядає особливо круто.

Англійський стиль та високі технології в інтер'єрі: салон Jaguar I-PACE 2021

Інтер'єр Jaguar I-PACE після оновлення у 2021 році залишився колишнім, за винятком однієї важливої деталі: тепер електричний кросовер Ягуар отримав абсолютно нову мультимедійну систему Pivi Pro відповідно змінився дизайн дисплеїв.

12,3-дюймовий екран панелі приладів дозволяє вибрати з декількох варіантів відображення інформації, є також проєкційний дисплей на лобовому склі. Управління мультимедіа Jaguar I-PACE відбувається за допомогою 10-дюймового дисплея у верхній частині центральної консолі. Тут нове, дуже просте і зручне меню: провести кожну опцію можна максимум за два кліки, уся навігація інтуїтивно зрозуміла.

[ + – ] Три великі дисплеї та оригінальна стійка з кнопками перемикання передач — пульт управління електрокаром Ягуар [ + – ] У вищій комплектації HSE салон "Ягуар Ай-Пейс" прикрашає панорамний дах.

У нижній частині консолі залишилася та ж стійка, що ширяє в повітрі з кнопками перемикання передач і регулюваннями кліренсу. Приємне доповнення – кишеня з бездротовою зарядкою для смартфона.

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І, звичайно ж, якість обробки салону (у нашому випадку – коричневою шкірою Windsor), комфорт крісел з 16 регулюваннями та підігрівом, а також об'ємний звук від Meridian 3D Surround Sound повністю виправдовують очікування від авто такої вартості.

В електромобіля Ягуар місткий задній багажник об'ємом 505 л і компактний відсік під капотом, у якому можна зберігати зарядний кабель і дорожній набір.

400 коней та прискорена зарядка: тест драйв Jaguar I-PACE після оновлення 2021 року

Два електродвигуни Jaguar I-PACE, розташовані на передній та задній осях, розвивають сумарну потужність 400 к. с. і максимальний крутний момент в 696 Нм, розганяючи двотонний електричний кросовер Ягуар до сотні за 4,8 секунди. Ті ж приголомшливі динамічні характеристики притаманні першій моделі. Натомість оновлений I-PACE став швидше заряджатися та повільніше витрачати енергію.

Нова мультимедійна система Pivi Pro працює за протоколом SOTA і, по суті, робить це авто смартфоном на колесах

Нова версія електричного ягуара оснащена трифазним зарядним пристроєм потужністю 11 кВт (раніше було однофазне, на 7 кВт). Завдяки цьому від настінної домашньої зарядної станції потужністю 11 кВт можна отримати 53 км запасу ходу після підзарядки протягом години. Щоб зарядити акумулятор від 0 до 100% потрібно лише 8-9 годин, а раніше було 12.

Однофазні джерела струму та використання настінних домашніх зарядних станцій потужністю 7 кВт забезпечують до 35 км запасу ходу після зарядки протягом години. Повний заряд електричного ягуару I-PACE за таких умов можливий за 12–13 годин. А зарядний пристрій потужністю 100 кВт надасть запас ходу до 127 км лише за 15 хвилин.

А тепер – увага! — Найцікавіше: новий Jaguar I-PACE сам знаходить найближчу вільну зарядну станцію і прокладає шлях до неї. Усе завдяки системі Pivi Pro. Вибираєте відповідну опцію в меню — і електрокар позбавить вас від роздумів, де зарядитися.

Pivi Pro автоматично додає зарядні станції до вибраного маршруту, пропонуючи оптимальні для скорочення часу подорожі та інформуючи про очікуваний рівень заряду після прибуття в кожну точку маршруту.

[ + – ] Пасажири заднього ряду Jaguar I-PACE можуть вмикати підігрів сидінь та заряджати телефони [ + – ] Ягуар I-Pace має великий багажник з величезним отвором.

Узагалі Pivi Pro робить електрокар Jaguar I-PACE, по суті, смартфоном на колесах. Система працює за протоколом SOTA, вона аналізує трафік і складає найкращі маршрути навігації. Крім того, виробник може завантажувати оновлення онлайн – таким чином кросовер здатний удосконалюватись без участі власника.

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Ну і, найважливіше: оновлена версія електричного кросовера Ягуар економніше витрачає енергію. Уже в перший день тест-драйв електромобіля Jaguar я помітила, що новий I-PACE розряджається повільніше, ніж дебютна модель. І хоча заявлений запас ходу не змінився — це 470 км (WLTP) — і акумулятор залишився колишнім — 90 кВт · год, середня витрата на 100 км ходу в мене становила 20 кВт · год при 25 кВт · год під час тесту першої версії.

Одна з причин цього – підвищена ефективність системи рекуперації енергії електричного Jaguar. Тепер варто прибрати ногу з педалі газу, і кросовер починає сповільнюватись і заряджати акумулятор. При невеликій швидкості на практиці це означає, що ви майже не користуєтеся педаллю гальма, особливо це помітно в екорежимі.

"Розумне дзеркало" та інші опції: оснащення Jaguar I-PACE після оновлення

Такий інтелектуальний автомобіль, звичайно ж, оснащений широким рядом систем асистування водію. Адаптивний круїз-контроль з функцією екстрене гальмування, моніторинг "сліпих" зон дзеркал, круговий огляд з 3D-графікою — усе це є в тестовому авто, яке, варто зазначити, відноситься до вищої комплектації HSE.

Цікава "фішка" — дзеркало заднього виду ClearSight, що використовує задню камеру з ширококутним об'єктивом. Через перемикач водій змінює огляд стандартного дзеркала на трансляцію з камери, встановленої в модулі антени на даху. Камера "бачить" навіть у сутінках, а гідрофобне покриття відштовхує воду та оберігає об'єктив від забруднень. Так водій оновленого Jaguar I-PACE може бачити, що відбувається за машиною навіть при завантаженому до стелі багажнику.

[ + – ] При паркуванні чудово допомагає круговий огляд Фото: Вікторія Светлова

В електричному кросовері Ягуар встановлена система очищення та іонізації повітря, причому автомобіль може відфільтрувати повітря ще до поїздки, якщо запустити попереднє кондиціювання.

Вердикт Фокуса

Плюси JAGUAR I-PACE

Шикарний дизайн

Приголомшлива динаміка

"Розумні" опції

Прискорена зарядка

Мінуси JAGUAR I-PACE

Висока ціна

Технічні характеристики та ціна Jaguar I-PACE

Тип кросовер Привід повний Двигун два електромотори сумарною потужністю 400 к. с. Розгін 0–100 км/год 4,8 сек. Батарея 90 кВт·год Трансмісія редуктор Ціна тестового JAGUAR I-PACE € 85 900

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