І нехай емоції керують балом: тест-драйв CUPRA Formentor VZ

Одна тільки назва – CUPRA Formentor – чого варта! Не одна людина, яка його чула, на якийсь час здивовано впадала в ступор, судорожно намагаючись збагнути, що ж це за "звір" такий. А "звір" ще той — у виконанні VZ (від іспанського Veloz — швидкий) це справжній хижак.

Та що там казати, якщо конкурентами CUPRA Formentor VZ в компанії вважають Porsche Macan (а ось і його тест-драйв від Фокусу ), Mercedes-Benz GLA AMG і Alfa Romeo Stelvio. З останнім, до речі, у КУПРА особливі рахунки.

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Volkswagen неодноразово мав намір купити Alfa Romeo, а коли це не вийшло, у концерні вирішили створити свій Stelvio. Тим паче, що за основою йому далеко ходити не довелося. І назву вигадувати теж.

[ + – ] Рельєфні форми кузова Форментора чудово підкреслює ексклюзивне для цієї моделі сіро-синє матове забарвлення Patrol Blue Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Кросовер CUPRA Formentor не має аналога серед авто марки SEAT, що тільки підкреслює ексклюзивність моделі Formentor Фото: Дмитро Чабан

То звідки ж він узявся з себе такий зухвало впевнений у власній силі та ексклюзивності?

Авто КУПРА Форментор 2021: що це?

CUPRA — це назва, утворена від слів Cup Racing (Кубкові перегони), її отримували "заряджені" модифікації авто марки SEAT. Так назвали окремий преміально-спортивний суббренд іспанської компанії. А візитівкою КУПРА від СЕАТ стала модель Formentor, названа на честь мису на іспанському острові Майорка.

В системі координат концерну Volkswagen авто марки SEAT завжди знаходилися в зоні підвищеної емоційності, спортивності та доступності. І новий кросовер Купра Форментор 2021 зміщує акцент у бік перших двох величин. Що вже варте поваги.

[ + – ] Комплектація CUPRA Formentor у виконанні VZ передбачає опціональні колісні диски особливого спортивного дизайну Фото: Дмитро Чабан

Адже сьогодні автомобільні колонки новин заполонили нові електромобілі, а автовиробники, які ще вчора "топили" за "спортивний дух" і "бензин у крові", змагаються, хто раніше повністю відмовиться від ДВЗ і міряються шнурами своїх плагінів та електромобілів.

У такій ситуації відвертим викликом виглядає виведення на ринок 310-сильного кросовера, початково спроектованого та побудованого за принципом "хот-хетч".

Матовий оригінал: зовнішність CUPRA Formentor VZ 2021 року

На відміну від інших представників нового бренду КУПРА модель Форментор не має аналога серед SEAT. Хоча й використовує спільну з багатьма моделями концерну Volkswagen платформу MQB Evo.

Розміри CUPRA Formentor 2021 модельного року:

Довжина – 4450 мм

Ширина – 1839 мм

Висота – 1511 мм

Колісна база – 2680 мм

Об'єм багажника – 420 л

Нове авто CUPRA Formentor 2021 створено з чистого листа! Габаритами кросовер схожий на популярний VW Tiguan, але КУПРА виділяється особливим дизайном і відрізняється пропорціями кузова.

Завдяки дизайну кросовер CUPRA Formentor у 2021 році завоював перемогу у конкурсі Red Dot Award у категорії Product Design.

Завдяки меншій висоті та більш вираженому м'язовому рельєфу екстер'єр КУПРА Форментор відразу налаштовує на спортивний лад. Особливо привабливо та оригінально новий спортивний кросовер CUPRA Formentor виглядає в ексклюзивному для цієї моделі сіро-синьому матовому забарвленні Patrol Blue та з декоративними елементами мідного кольору.

[ + – ] Назва моделі – Formentor та емблема компанії CUPRA чудово відповідають один одному та жваво викликають у пам'яті образи Автоботів та Десептиконів з кіносаги "Трансформери". Особливий шарм емблемі компанії надає карбонова підкладка (на решітці радіатора та кришці багажника) та бронзове забарвлення Фото: Дмитро Чабан

У відповідній колірній гамі може бути оформлений інтер'єр CUPRA Formentor, причому, незалежно від модифікації кросовера.

CUPRA Formentor: огляд салону

Крім мідного відтінку в оформленні, зв'язок між екстер'єром та інтер'єром Форментора простежується насамперед у дизайні дефлекторів обдування: вони повторюють форму решітки радіатора.

[ + – ] Відблискуюча мідним кольором емблема CUPRA на кермі не дозволить переплутати інтер'єр Formentor та салон SEAT Leon 2021 Фото: Дмитро Чабан

І ця форма, як вважають у компанії, нагадує огранований алмаз. Втім, такі дизайнерські рішення використовуються також у четвертому поколінні SEAT Leon 2021 модельного року. Про нього нагадує і салон CUPRA Formentor.

Злегка розгорнута до водія центральна консоль сповідує мінімалізм. Практично всіма функціями керуєш через великий 12-дюймовий тачпад мультимедіа КУПРА Форментор 2021. Під ним – оригінальна сенсорна панель для керування гучністю аудіосистеми та температурою клімат-контролю.

[ + – ] Передні сидіння з інтегрованими у спинки підголовниками виглядають дуже спортивно. Традиційно для концерну Volkswagen вони дуже зручні і надійно тримають у поворотах. Фото: Дмитро Чабан [ + – ] На другому ряду дорослий пасажир навіть зростом під 1,9 метра місцем не обділений. Але тут не такі круті матеріали, як спереду, а жорсткий пластик Фото: Дмитро Чабан

Ось тільки у темряві вона не підсвічується. Адже це не механічні перемикачі, якими можна було б користуватися на дотик. Дивне і незручне рішення, особливо з огляду на той факт, що фонове підсвічування інтер'єру в Купрі Форментор дозволяє не просто банально створити відповідну атмосферу в салоні.

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Крім чисто естетичної функції підсвічування інтер'єру в КУПРА від СЕАТ несе і практичне. Незалежно від вибраного кольору (а створити можна безліч комбінацій), світлодіодні смуги у дверних картах починають блимати тривожним помаранчевим кольором, якщо в "сліпих зонах" дзеркал з'являються інші авто або наближається перешкода, коли ви відчиняєте двері. До речі, таку індикацію значно простіше вловлювати периферійним зором, ніж миготіння лампочок у дзеркалах.

[ + – ] При відкриванні дверей світлодіодні смужки в картах спалахують червоним кольором і блимають помаранчевим, якщо наближається перешкода. Фото: Дмитро Чабан

Але всі ці системи голосового керування (може, хоч ваші команди вона все ж таки зрозуміє), Android Auto™, Apple CarPlay™ або MirrorLink®, бездротова зарядка, адаптивні світлодіодні фари з асистентом далекого світла, а також численні сучасні системи безпеки та допомоги під час водіння, а також функції комфорту відходять на другий план, як тільки опустишся в шикарні спортивні крісла, поглянеш на цифровий щиток приладів з величезним тахометром у центрі і виявиш серед пропозицій системи управління динамікою руху особливий режим CUPRA.

[ + – ] Особливий режим CUPRA може звичайну подорож зробити особливою Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Індивідуальний режим дозволяє створити власну конфігурацію настройок авто Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Якщо ви таки зібралися перевірити, який із CUPRA Formentor позашляховик, то і для цього знайдете спеціальний режим Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Безпека CUPRA Formentor VZ має цілу армію помічників Фото: Дмитро Чабан

Так, добиратися до нього доводиться за кілька кроків і, знову-таки, через сенсорний екран (механічною кнопкою на ходу це робити куди швидше та простіше). Але нагородою вам буде перетворення авто.

310 сил проти 340 Ватт: двигуни CUPRA Formentor в Україні

Нехай навіть у вас за доплату встановлена найпросунутіша 340-ватна акустична система Beats Audio by Dr. Dre з 9-ма динаміками, сабвуфером та підсилювачем, її об'ємне звучання здатна затьмарити партія вихлопної системи, яка вступає при виборі режиму "CUPRA".

[ + – ] Таку ж 2-літрову "турбочетвірку" можна зустріти під капотами VW Golf R, Volkswagen Tiguan R та Arteon R Фото: Дмитро Чабан

Гучне бубніння вихлопу переходить у наростаючий з набором обертів рев, який обривається глухим хлопком при закінченні чергової передачі. Різке скидання газу супроводжує коротка суха "черга" з вихлопної системи. І можна навіть у млявому потоці задерикувато порикувати вихлопом.

Ось справді, емоції правлять балом! Щоправда, це все для водія. Звук йде з динаміків, зате не дратує оточуючих та не провокує водіїв зі слабкою психікою на бездумні перегони.

[ + – ] Акомпанувати собі на вихлопній системі або перетворити звичайну поїздку на захоплююче дійство можна і підрульовими перемикачами Фото: Дмитро Чабан

Але навіть той факт, що вся ця музика створюється штучно, не знижує градус накалу. Адже 2-літровий турбований двигун CUPRA Formentor VZ граючи куляє кросовер до першої "сотні" менш ніж за 5 секунд. Аж дух захоплює!

В гостроті відгуку від педалі газу не відстає і кермо. А адаптивна підвіска DCC з регульованими амортизаторами займає найжорсткішу позицію щодо нерівностей та дефектів дороги.

[ + – ] Ось такий варіант віртуального щитка приладів із великим тахометром у центрі дуже підходить CUPRA Formentor VZ за духом Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Ви можете легко вибрати більш класичне розташування приладів на цифровій панелі CUPRA Formentor VZ Фото: Дмитро Чабан [ + – ] А можете надати приладам CUPRA Formentor VZ більш "електронний" вигляд, а в центрі панелі приладів розмістити потрібну вам інформацію Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Втім, другорядну інформацію на панелі приладів CUPRA Formentor VZ завжди можна зробити головною Фото: Дмитро Чабан

Але варто перетерпіти тряску на відверто розбитих або залатаних ділянках дороги, як нагородою вам буде вражаюча надійність при проходженні поворотів і чіпкість, з якою Форментор тримається за траєкторію.

Ви раптом розумієте, що знайомі повороти можна проходити на набагато більшій швидкості, ніж зазвичай, і не відчувати при цьому ніякого дискомфорту від відцентрових сил і кренів завдяки шикарній бічній підтримці сидінь і зажатій підвісці.

[ + – ] Під підлогою багажника Форментора може бути сабвуфер акустичної системи Beats Audio by Dr. Dre Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Об'єм багажного відсіку CUPRA Formentor VZ – 420 літрів. Але його можна збільшити, склавши спинки заднього ряду. Є і лючок для довгомірів – дуже зручно Фото: Дмитро Чабан

Але не варто забувати і про повний привод 4Drive. Так, КУПРА Форментор від СЕАТ – це кросовер і навіть має спеціальний режим Offroad, але й на рівній дорозі багатодискова муфта з електрогідравлічним приводом та електронна система імітації блокування переднього диференціалу EDS контролюють розподіл тяги по колесах, підвищуючи стійкість.

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І робота усієї трансмісії теж залежить від обраного режиму руху. Його можна будь-якої миті змінити, тим самим, заодно і трохи знизити рівень напруги на кермі, акселераторі та ходовій. І все одно мати дуже вагомий аргумент у "світлофорних війнах".

Адже гострота кермового приводу, як і 300 л. с. і 400 Нм двигуна, нікуди не діваються. Вони просто не настільки агресивно виявляються за більш м'якими реакціями і поступливим характером Форментора. І він, як і раніше, готовий будь-якої миті змінити повний штиль на сильний ураган – ураган емоцій та пристрасті!

[ + – ] Через великі колісні диски добре видно брендовані супорти гальмівних механізмів штатної системи. У версії VZ її можна замінити на спортивну гальмівну систему BREMBO Фото: Дмитро Чабан

А плата за задоволення відчути себе володарем цієї стихії є цілком прийнятною – споживання бензину в районі 12 літрів на 100 км. Хоча це у півтора рази більше за обіцяний середній показник.

Втім, і тут є варіанти економії палива: їздити в режимі Comfor, створити власну конфігурацію авто з максимально м'якими реакціями мотора, втихомирити свої емоції або купити CUPRA Formentor з дизельним мотором, в Україні є і такий – з 2-літровим 150-сильним двигуном.

Який CUPRA Formentor 2021 купити в Україні: вердикт Фокусу

Дизельний КУПРА Форментор економічніший, дешевший, а оснащення та опції пропонує практично ті ж самі. І легко дозволяє створити відповідний антураж у відтінках Patrol Blue з мідним декором, поламати голову над вибором опцій і в результаті отримати яскравий кросовер, що виділяється на дорозі.

[ + – ] Дифузор у задньому бампері демонструє пару двостволок вихлопної системи — і вони "робочі", тут жодних "обманок" Фото: Дмитро Чабан

Так, для нього не можна замовити екстер'єр у стилі VZ, деякі моделі колісних дисків та спортивні гальма BREMBO зі збільшеними гальмівними дисками. Так і технічні характеристики дизельного Форментора менш екстремальні.

Ціна КУПРА Форментор в Україні:

CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive – від 956 031 грн. CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive від 1 086 920 грн.*

* На момент проведення тест-драйву

І, купуючи авто CUPRA в Україні, ви отримаєте курс підвищення майстерності водія на київському автодромі "Чайка". Хоча його швидше оцінять ті, хто обере 300-сильний VZ. Адже саме на гоночній трасі можна повністю відчути потенціал цього кросовера.

Адже саме технічні характеристики КУПРА Форментор VZ 2021 найкраще відповідають імені, стайлінгу та історії створення цього авто.

Плюси CUPRA Formentor VZ 2021

Привабливий дизайн дозволяє виділитись на дорозі

Потужний мотор забезпечує видатну динаміку при розумній витраті палива

Приваблива для авто з такими характеристиками ціна.

Чітка керованість та емоційний звук у режимі "CUPRA"

Мінуси CUPRA Formentor VZ 2021

Сенсорна панель керування гучністю мультимедіа та температурою не підсвічується у темряві

Більше бюджетне оснащення задньої частини салону

Чути, що найекспресивніша звукова сцена створена не реальними "інструментами", а штучно згенерована комп'ютером

Технічні характеристики: CUPRA Formentor VZ 2,0 TSI

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1984 Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин. 228(310)/5450 - 6500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/2000 - 5450 Коробка передач 7-ступенчатая робот. DSG Привод полный Расход топлива, трасса – город 6,5–9,6 Макс. скорость, км/ч 250 Разгон 0–100 км/ч, с 4,9 Объем топливного бака, л 55 Цена, грн* 1 218 545

*тестованого авто на момент проведення тест-драйву

[ + – ] Адже точно ... така зовнішність викликає асоціації з Alfa Romeo Фото: Дмитро Чабан

Раніше Фокус розповідав та показував, як CUPRA Formentor витримав краш-тест за методикою EuroNCAP.

А також знайомив із результатами тест-драйву нового електричного кросовера Volvo XC40 Recharge.