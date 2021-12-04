Смартфон на колесах. Тест-драйв Volvo XC40 Recharge (відео)

Новий Volvo XC40 Recharge запускається і вимикається дупою замість звичної кнопки, свою прошивку оновлює повітрям і багато в чому поводиться як смартфон. Фокус розібрався, наскільки це зручно та скільки електромобіль Вольво ХС40 в Україні реально проїжджає на одній зарядці.

Сьогодні електромобілі починають виробляти всі, кому не ліньки: творці локшини, виробники чіпів і смартфонів, енергетичні компанії тощо. Фокус регулярно розповідає про такі проєкти, які поєднує "незамилений" погляд на авто.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

І завжди цікаво, якщо новий напрямок відкриває для себе компанія з міцними традиціями в автомобілебудуванні та з іміджем, що вкорінився. Та ще й преміум-сегменту, в якому котируються такі цінності як вірність традиціям, слухові, візуальні й тактильні відчуття.

[ + – ] Саме глуха панель переднього облицювання замість решітки радіатора відразу видає електричну сутність цього Вольво ХС40. Емблема має підігрів, щоб заховані під нею радар і камера коректно працювали навіть у складних зимових погодних умовах. Фото: Дмитрий Чабан

Як усе це ув'яжеться з найсучаснішими технологіями і чи не затьмариться за модним словом "гаджет"?

Скандинавський стиль: екстер'єр Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge — це повністю електрична версія кросовера Вольво ХС40. Саме тому дизайн нового електричного Вольво обходиться без химерних елементів і відображає скандинавську стриманість.

Від звичайного Вольво ХС40 з ДВЗ електромобіль Volvo XC40 Recharge насамперед відрізняється глухою панеллю в колір кузова на місці традиційної радіаторної решітки. Потім, коли придивляєшся, помічаєш і написи "Recharge" на задніх стійках кузова — якраз у тому місці, де починається чорний колір даху — причому такі мають всі офіційні електричні Вольво ХС40 в Україні.

[ + – ] Габарити Вольво ХС40 чудово підходять для міста. Двоколірне забарвлення з чорним дахом присутнє на всіх Volvo XC40 Recharge в Україні Фото: Дмитрий Чабан

А ось колір кузова можна вибрати. Хоча в цьому питанні Вольво по-скандинавськи стриманий. Палітра запропонованих відтінків створена в стриманих тонах. І в цьому є сенс. Вони дуже пасують шведському електромобілю і дуже практичні.

Після декількох днів їзди, враховуючи ґрунтові дороги та дощ, на кузові не видно бруду. Хоча невеликий шар дорожнього пилу цьому авто навіть пасує. Адже це кросовер, що тільки підкреслює його незграбний дизайн.

Безумовно, на Вольво ХС40 Recharge на серйозне бездоріжжя ви не полізете. Але кліренс у 176 мм, здатність долати брід 30 см (розрахункова величина) і повний привід можуть стати у нагоді навіть у центрі столиці України: згадайте, які останнім часом були потопи в Києві.

[ + – ] Незалежно від того, якого розміру диски встановлені на машині — 19 або 20-дюймові, колеса Volvo XC40 Recharge завжди різної ширини (ззаду більшої) Фото: Дмитрий Чабан

А ще така незграбна форма кузова, невеликі розміри Вольво ХС40 і висока посадка допомагають контролювати габарити в обмежених місцях і маневрувати у місті.

Розміри Volvo XC40 Recharge 2021:

довжина 4 425 мм ширина 1 863 мм висота 1 647 мм колісна база 2 702 мм

Аж дух захоплює: динаміка електричного Вольво ХС40 Recharge

Екстер'єр електричного Volvo XC40 Recharge має ще одну цікаву особливість — різноширокі колеса. Більш широкі задні шини допомагають максимально ефективно реалізувати всі 660 Нм крутного моменту в разючий кидок до "сотні" за 4,9 секунди.

Варто різко тупнути по правій педалі, як, отримавши підголівником відчутний потиличник, ви буквально перестрибуєте три смуги руху для розвороту — або небезпечне перехрестя.

Важливо

Футуристичний електричний: тест-драйв оновленого Jaguar I-PACE

А постійний повний привід допомагає впевнено робити це навіть на мокрій та слизькій дорозі. І навіть перелаштовуючись. На передньому приводі тут неминуча пробуксовка, а на задньому електроніка вже утихомирювала б запал електромотора, щоб машину не занесло.

[ + – ] Передні сидіння гарні, чіпкі в поворотах і комфортні у дальній дорозі. Маса регулювань, що враховують збільшення довжини подушки, дозволяють сісти дуже зручно Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Невеликий джойстик управління в шкіряному оббивці, бездротова зарядка для смартфонів, відсутність кнопки запуску — і на тлі всього цього нічим не прикриті підстаканники Фото: Дмитрий Чабан

Тоді як новий електромобіль Вольво ХС40, трохи провернувши колеса в короткому буксі та злегка присівши на задні колеса, потужно прямує вперед — немов катер мчить у режимі глісування, ледве торкаючись водної гладі кормової частини.

Безумовно, вся справа в тому самому миттєвому першому кидку. На нього не здатні авто з класичними ДВЗ, що витрачають час на розкручування двигуна та спрацьовування трансмісії. А ось серед електричних авто знайдуться потужніші — і таких, які виїжджають із тих самих 4,9 секунд у розгоні до 100 км/год. Деякі моделі Tesla, наприклад.

[ + – ] На другому ряду з головою вистачає місця для людини середнього зросту та комплекції. Щоправда, спинки розташовані надто вертикально. Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] ... а підлокітник із відкритими підсклянниками виглядає дешевим рішенням Фото: Дмитрий Чабан

Ось тільки вони не можуть запропонувати таку ж вишукану обробку й опрацювання деталей, аналогічні матеріали та відчуття преміальності, які присутні в салоні Volvo XC40 Recharge.

Кнопка під дупою, Google та оновлення повітря: салон та оснащення Volvo XC40 Recharge

Перше, що впадає в око, коли потрапляєш в салон електричного Вольво ХС40 Річардж, так це відсутність кнопки запуску! Утім, якщо вже ви розташувалися на сидінні водія, то вже "натиснули її" — датчики в подушці розпізнали, що водій на місці. Це перша машина без ключа та кнопки у нас на тест-драйві. Сів і поїхав!

Впізнавши господаря за ключем-міткою, електрокросовер одразу вмикає вашу радіостанцію і, якщо треба, то обігрів сидінь і керма. Тож, щойно сівши в салон Volvo XC40 Recharge, можна одразу користуватися його функціями.

[ + – ] Салон електричного кросовера Вольво пропонує відмінне "меблювання" з педантичним опрацюванням деталей, якісні матеріали, багате оснащення та відчуття преміуму. Фото: Дмитрий Чабан

А щоб почати рух, достатньо пересунути селектор у положення "D" або "R". А після приїзду ввімкнути "Паркінг" і просто вийти з машини. І це реально зручно! Головне пам'ятати потім, що інші авто так не вміють.

Але новий Вольво ХС40 вміє робити не такі фокуси. Адже електричний XC40 Recharge — перший Volvo мультимедіа якого базується на основі Google Automotive Services.

Тому, якщо у вас бездоганна англійська (російськомовний інтерфейс має з'явитися лише у 2022 році), то за командою "Hey Google" можете активувати Google Assistant і спілкуватися в месенджерах, керувати клімат-конролем, аудіосистемою, люком у даху тощо. А також серфити в інтернеті, отримати швидкий доступ до Google Maps і Play Store або керувати підключеними домашніми пристроями.

[ + – ] Електрокар ХС 40 Річардж став першим Вольво з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] За рахунок цього ви миттєво отримуєте доступ до різних служб, наприклад, Google Maps і Play Store Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Силу струму та рівень заряду батареї можна вибрати прямо на дисплеї Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Впізнавши господаря за ключем-міткою, електрокросовер одразу вмикає вашу радіостанцію і, якщо треба, то обігрів сидінь і керма Фото: Дмитрий Чабан

Загалом можна користуватися Вольво ХС40 Річардж як смартфоном. Причому, його ви можете взагалі забути вдома. Хоча краще цього не робити. Інакше як через програму Volvo Cars відстежуватимете стан заряду авто, використання електричного режиму, журнал поїздок і багато інших функцій. Або контролювати розташування авто. А незабаром смартфон зможе замінити і "цифровий ключ" Volvo XC40 Recharge.

Важливо

Найправильніший "Крузак". Тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Оновлює своє програмне забезпечення новий Volvo XC40 Recharge "по повітрю". Причому самостійно вантажить оновлення з хмари, а власнику залишається лише запрограмувати час, коли вони встановляться. Адже в цей момент авто буде недоступним. Усього на рік планується до 5 невеликих оновлень та одне велике, встановлення якого займе до 90 хвилин.

У км/год і відсотках: зарядка Volvo XC40 Recharge

Швидкість заряджання Volvo XC40 Recharge залежатиме від джерела електроенергії та сили струму (її, як і рівень заряду батареї, можна вибрати прямо на дисплеї). Найшвидше — приблизно за 40 хвилин заповнити батарею до 80% — вийде постійним струмом на 150-кіловатній станції швидкої зарядки.

[ + – ] Обидва монітори — щитка приладів і центральної консолі, відрізняє стримана "холодна" колірна гама, суворі шрифти та відмінна візуалізація. Фото: Дмитрий Чабан

Цікаво, що швидкість заряджання на щитку приладів електромобіль Вольво ХС40 пише в км/год. Ось така у нього фішка. Інша — повідомляти залишковий пробіг не в кілометрах, а у відсотках заряду батареї, що залишилися.

Незвично, але шляхом нехитрих підрахунків ви легко дізнаєтеся і кілометраж, що залишився. У нас за кілька днів їзди в різних режимах пробіг склав трохи більше 300 км, при заявлених 418 км (за циклом WLTP).

[ + – ] Незвично, що швидкість заряджання на щитку приладів електромобіль Вольво ХС40 пише в км/год. Така ось у нього фішка Фото: Дмитрий Чабан

Утім, як умови руху в нас далекі від ідеальних, так і бажання "запалити" було велике. Адже за умов усієї своєї зовнішності кросовера їде електрокар від Вольво дуже хвацько і цікаво, а заряджається не лише шнурком.

Їзда "в одну педаль" та "автопілот": відгуки про Вольво ХС40 Recharge на дорозі

У салоні електричного Вольво ХС40 немає звичних за іншими електромобілями та гібридами перемикачів, що дозволяють посилити процес рекуперації енергії під час гальмування — ні окремого режиму, ні підкермових "пелюсток".

Натомість є режим One Pedal Drive. У місті така можливість їзди "в одну педаль" виявилася дуже зручною. Штатною гальмівною системою можна не користуватися годинами. Адже після скидання газу новий Volvo XC40 Recharge дуже інтенсивно сповільнюється до повної зупинки.

[ + – ] Багажник об'ємом 578/1 328 л дуже практичний. Кришка відкривається та закривається за махом ноги Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Підлогу можна перетворити на розділовий бар'єр із гачками для сумок/пакетів. Є підпільна ніша та лючок для перевезення довгомірів Фото: Дмитрий Чабан

Причому ця інтенсивність залежить від швидкості відпускання акселератора. Тож дуже скоро і на заміській трасі, призвичаївшись, педаллю газу можна точно дозувати не тільки розгін, а й уповільнення.

І така їзда не тільки ефективна, тому що заряджає батарею і береже гальмівні колодки та диски, але й захоплива — особливо, коли перед капотом відкривається звивиста дорога, а кермо переключено на жорсткий режим.

[ + – ] Відео тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Україні

Крім цього на азартну та точну керованість впливає правильне розважування авто 50:50 і низький центр ваги — 400-вольтна батарея розташована в підлозі в базі та є частиною силової структури кузова.

Тому не дивно, що електричний XC40 Recharge впевнено тримає дорогу в поворотах. І дивно, що при цьому зберігає високий комфорт ходу. За високої швидкості на сильно нерівному рельєфі вертикальне розгойдування вже змушує зменшити хід.

[ + – ] Спереду ще один невеликий відсік Фото: Дмитрий Чабан

Але й на "двадцятих" колесах електромобіль Вольво ХС40 плавно та комфортно перекочується навіть через жорсткі нерівності та відпрацьовує дефекти. А ще дуже впевнено бере на себе практично повні функції "автопілота":

Підтримує задану дистанцію. Дотримується смуги руху. Рухається в заторі. Ухиляється від зіткнення. Автоматично гальмує під час ризику аварії або наїзду на пішохода.

Причому тут він удосконалений. Раніше якщо після активації цього комплексу активної безпеки Volvo водій прибирав руки з керма і не реагував на попереджувальні сигнали, Pilot Assist відключався. Тепер намагається привести водія до тями частими короткими гальмуваннями. А якщо це не допомагає, то авто зупиняється та надсилає повідомлення у Колл Сервіс Вольво.

Приємні "плюшки": ТО та ціни Volvo XC40 Recharge

Заїжджати на Вольво ХС40 Річардж на планове ТО доведеться раз на 30 000 км. Причому протягом гарантії в 3 роки або 100 000 км регламентні обслуговування для власника електричної Вольво будуть безкоштовними. Гарантія на батарею Volvo XC40 Recharge складає 8 років або 100 000 км.

Купити Volvo XC40 Recharge в Україні можна не тільки з повним (Р8), а й з переднім (Р6) приводом, і для даних модифікацій електричних Вольво ХС40 Recharge з моноприводом доступні аналогічні комплектації.

Комплектації та ціни Вольво ХС40 Recharge Pure Electric в Україні:

P6 Plus AT FWD — 1 312 850 грн*

P6 Pro AT FWD — 1 441 190 грн

P8 Plus AT AWD — 1 509 080 грн

P8 Pro AT AWD — 1 637 420 грн

*на момент публікації

Більш дорога комплектація електрокара XC40 Pro, яка у нас на тест-драйві пропонує панорамний дах, електричні приводи передніх сидінь (водійського з пам'яттю налаштувань) та складання задніх підголовників, більш просунуту аудіосистему Harman/Kardon Premium Sound, камери кругового огляду, а також систему автоматичного управління дальнім світлом, підсвічування поворотів та омивачі для світлодіодних фар.

[ + – ] Volvo XC40 Recharge це повністю електрична версія кросовера Вольво ХС40 з ДВЗ Фото: Дмитрий Чабан

Вердикт Фокусу

Електричний кросовер Volvo XC40 Recharge Pure Electric уособлює собою нову епоху, що нестримно накочується. Але й кросовери з традиційними ДВЗ ще можуть подарувати масу позитивних емоцій. І раніше Фокус переконався в цьому, провівши тест-драйв кросоверів епохи, що минає — оновленого Porsche Macan 2021, який по-праву можна назвати найспортивнішим у класі та Honda HR-V Sport, який пропонує відразу кілька причин для того, щоб на вашому обличчі грала задоволена посмішка.

Плюси Volvo XC40 Recharge

ефективна реалізація потужності та тяги електромоторів;

практичний і зручний багажник;

високий рівень виготовлення салону;

безліч оригінальних прогресивних рішень.

Мінуси Volvo XC40 Recharge

поки що лише англомовний інтерфейс голосового управління сервісами Google;

не прикриті підстаканники виглядають дешево в інтер'єрі.

Технічні характеристики Volvo XC40 Recharge P8 Pro

тип кросовер двигун 2 електромотори потужність к.с./об/хв 408 (2х204)/4 350 - 13 900 крутний момент, Нм/об/хв 660 (2х330)/4 350 орієнтовний запас ходу, км 418 тип приводу повний розгін до 100 км/год, с 4,9 максимальна швидкість, км/год 180*

*обмежена електронікою