Смартфон на колесах. Тест-драйв Volvo XC40 Recharge (видео)

Новый Volvo XC40 Recharge запускается и выключается задницей вместо привычной кнопки, свою прошивку обновляет по воздуху и во многом ведет себя как смартфон. Фокус разобрался, насколько это удобно и сколько при этом электромобиль Вольво ХС40 в Украине реально проезжает на одной зарядке.

Сегодня электромобили начинают производить все, кому не лень: создатели лапши, производители чипов и смартфонов, энергетические компании и т.д. Фокус регулярно рассказывает о таких проектах, которые объединяет "незамыленный" взгляд на авто.

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И всегда интересно, если новое направление открывает для себя компания с прочными традициями в автомобилестроении и с укоренившимся имиджем. Да еще премиум-сегмента, в котором котируются такие ценности как верность традициям, слуховые, визуальные и тактильные ощущения.

[ + – ] Именно глухая панель передней облицовки вместо радиаторной решетки сразу выдает электрическую сущность этого Вольво ХС40. Эмблема имеет подогрев, чтобы спрятанные под ней радар и камера корректно работали даже в сложных зимних погодных условиях Фото: Дмитрий Чабан

Как все это увяжется с самыми современными технологиями и не померкнет ли за модным словом "гаджет"?

Скандинавский стиль: экстерьер Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge — это полностью электрическая версия кроссовера Вольво ХС40. Именно поэтому дизайн нового электрического Вольво обходится без вычурных элементов и отражает скандинавскую сдержанность.

От обычного Вольво ХС40 с ДВС электромобиль Volvo XC40 Recharge в первую очередь отличается глухой панелью в цвет кузова на месте традиционной решетки радиатора. Затем, когда присматриваешься, замечаешь и надписи "Recharge" на задних стойках кузова — как раз в том месте, где начинается черный цвет крыши – причем, такую имеют все официальные электрические Вольво ХС40 в Украине.

[ + – ] Габариты Вольво ХС40 отлично подходят для города. Двухцветный окрас с черной крышей присутствует на всех Volvo XC40 Recharge в Украине Фото: Дмитрий Чабан

А вот цвет кузова можно выбрать. Хотя в этом вопросе Вольво по-скандинавски сдержан. Палитра предложенных оттенков составлена в сдержанных тонах. И в этом есть смысл. Они очень идут шведскому электромобилю и очень практичны.

После нескольких дней езды, включая грунтовые дороги и дождь, на кузове не видно грязи. Хотя небольшой слой дорожной пыли этому авто даже идет. Ведь это кроссовер, что только подчеркивает его угловатый дизайн.

Безусловно, на Вольво ХС40 Recharge на серьезное бездорожье вы не полезете. Но клиренс в 176 мм, способность преодолевать брод в 30 см (расчетная величина) и полный привод могут пригодиться даже в центре столицы Украины: вспомните, какие в последнее время были потопы в Киеве.

[ + – ] Независимо от того, какого размера диски установлены на машине - 19- или 20-дюймовые, колеса Volvo XC40 Recharge всегда разной ширины (сзади большей) Фото: Дмитрий Чабан

А еще такая угловатая форма кузова, небольшие размеры Вольво ХС40 и высокая посадка помогают контролировать габариты в стесненных местах и маневрировать в городе.

Размеры Volvo XC40 Recharge 2021:

Длина 4425 мм Ширина 1863 мм Высота 1647 мм Колесная база 2702 мм

Аж дух захватывает: динамика электрического Вольво ХС40 Recharge

Экстерьер электрического Volvo XC40 Recharge имеет еще одну интересную особенность – разноширокие колеса. Более широкие задние шины помогают максимально эффективно реализовать все 660 Нм крутящего момента во впечатляющий бросок до "сотни" за 4,9 секунды.

Стоит резко топнуть по правой педали, как, получив подголовником ощутимый подзатыльник, вы буквально перепрыгиваете три полосы движения для разворота — или опасный перекресток.

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А постоянный полный привод помогает уверенно делать это даже на мокрой и скользкой дороге. И даже перестраиваясь. На переднем приводе тут неизбежна пробуксовка, а на заднем электроника уже усмиряла бы пыл электромотора, чтобы машину не занесло.

[ + – ] Передние сиденья красивые, цепкие в поворотах и комфортные в дальней дороге. Масса регулировок, включающих увеличение длины подушки, позволяют сесть очень удобно Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Небольшой джойстик управления в кожаной оббивке, беспроводная зарядка для смартфонов, отсутствие кнопки запуска - и на фоне всего этого ничем не прикрытые подстаканники Фото: Дмитрий Чабан

Тогда как новый электромобиль Вольво ХС40, чуть провернув колеса в коротком буксе и слегка присев на задние колеса, мощно устремляется вперед — словно катер мчит в режиме глиссирования, едва касаясь водной глади кормовой частью.

Безусловно, все дело в том самом мгновенном первом броске. На него не способны авто с классическими ДВС, теряющие время на раскрутку двигателя и срабатывание трансмиссии. А вот среди электрических авто найдутся более мощные — и таких, которые выезжают из тех самых 4,9 секунд в разгоне до 100 км/ч. Некоторые модели Tesla, например.

[ + – ] На втором ряду с головой хватает места для человека среднего роста и комплекции. Правда, спинки расположены слишком вертикально ... Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] ... а подлокотник с открытыми подстаканниками выглядит дешевым решением Фото: Дмитрий Чабан

Вот только они не могут предложить столь же изысканную отделку и проработку деталей, аналогичные материалы и ощущение премиальности, которые присутствуют в салоне Volvo XC40 Recharge.

Кнопка под задницей, Google и обновление по воздуху: салон и оснащение Volvo XC40 Recharge

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в салон электрического Вольво ХС40 Ричардж, так это отсутствие кнопки запуска! Впрочем, раз уж вы расположились на сиденье водителя, то… уже "нажали ее" — датчики в подушке распознали, что водитель на месте. Это первая машина без ключа и кнопки у нас на тест-драйве. Сел и поехал!

Признав хозяина по ключу-метке, электрокроссовер сразу включает вашу радиостанцию и, если надо, то обогрев сидений и руля. Так что, только сев в салон Volvo XC40 Recharge, можно сразу пользоваться его функциями.

[ + – ] Салон электрического кроссовера Вольво предлагает отличную "меблировку" с щепетильной проработкой деталей, качественные материалы, богатое оснащение и ощущение премиума Фото: Дмитрий Чабан

А чтобы начать движение достаточно передвинуть селектор в положение "D" или "R". А по приезду включить "Паркинг" и просто выйти из машины. И ведь это реально удобно! Главное помнить потом, что другие авто так не умеют.

Но новый Вольво ХС40 умеет делать и не такие фокусы. Ведь электрический XC40 Recharge – первый Volvo мультимедиа которого базируется на основе Google Automotive Services.

Поэтому, если у вас безупречный английский (русскоязычный интерфейс должен появиться только в 2022 году), то по команде "Hey Google" можете активировать Google Assistant и общаться в мессенджерах, управлять климат-конролем, аудиосистемой, люком в крыше и т.д. А также серфить в Интернете, получить быстрый доступ к Google Maps и Play Store или управлять подключенными домашними устройствами.

[ + – ] Электрокар ХС 40 Ричардж стал первым Вольво с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] За счет этого вы мгновенно получаете доступ к различным службам, например, Google Maps и Play Store Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Силу тока и уровень заряда батареи можно выбрать прямо на дисплее Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Признав хозяина по ключу-метке, электрокроссовер сразу включает вашу радиостанцию и, если надо, то обогрев сидений и руля Фото: Дмитрий Чабан

В общем – можно пользоваться Вольво ХС40 Ричардж как смартфоном. Причем, его-то вы можете вообще забыть дома. Хотя, лучше этого не делать. Иначе как через приложение Volvo Cars будете отслеживать состояние заряда авто, использование электрического режима, журнал поездок и многие другие функции. Или контролировать местоположение авто. А в скором времени смартфон сможет заменить и "цифровой ключ" Volvo XC40 Recharge.

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Обновляет свое ПО новый Volvo XC40 Recharge "по воздуху". Причем, самостоятельно грузит обновления из облака, а владельцу остается лишь запрограммировать время, когда они установятся. Ведь в этот момент авто будет недоступно. Всего в год планируется до 5 небольших обновлений и одно большое, установка которого займет до 90 минут.

В км/ч и процентах: зарядка Volvo XC40 Recharge

Скорость зарядки Volvo XC40 Recharge будет зависеть от источника электроэнергии и силы тока (ее, как и уровень заряда батареи можно выбрать прямо на дисплее). Быстрее всего – примерно за 40 минут заполнить батарею до 80% — получится постоянным током на 150-киловаттной станции быстрой зарядки.

[ + – ] Оба монитора – щитка приборов и центральной консоли, отличает сдержанная "холодная" цветовая гамма, строгие шрифты и отличная визуализация Фото: Дмитрий Чабан

Интересно, что скорость зарядки на щитке приборов электромобиль Вольво ХС40 пишет в км/ч. Вот такая у него фишка. Другая – сообщать остаточный пробег не в километрах, а в оставшихся процентах заряда батареи.

Непривычно, но путем нехитрых подсчетов вы легко узнаете и оставшийся километраж. У нас за несколько дней езды в самых разных режимах пробег составил чуть более 300 км, при заявленных 418 км (по циклу WLTP).

[ + – ] Непривычно, что скорость зарядки на щитке приборов электромобиль Вольво ХС40 пишет в км/ч. Такая вот у него фишка Фото: Дмитрий Чабан

Впрочем, как условия движения у нас далеки от идеальных, так и желание "отжечь" было большое. Ведь при всей своей внешности кроссовера едет электрокар от Вольво очень лихо и интересно, а заряжается не только по шнурку.

Езда "в одну педаль" и "автопилот": отзывы о Вольво ХС40 Recharge на дороге

В салоне электрического Вольво ХС40 нет привычных по другим электромобилям и гибридам переключателей, позволяющих усилить процесс рекуперации энергии при торможении – ни отдельного режима, ни подрулевых "лепестков".

Зато есть режим One Pedal Drive. В городе такая возможность езды "в одну педаль" оказалась очень удобна. Штатной тормозной системой можно не пользоваться часами. Ведь при сбросе газа новый Volvo XC40 Recharge очень интенсивно замедляется вплоть до полной остановки.

[ + – ] Багажник объемом 578/1328 л очень практичный. Крышка открывается и закрывается по маху ноги Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Пол можно превратить в разделительный барьер с крючками для сумок/пакетов. Есть подпольная ниша и лючок для перевозки длинномеров Фото: Дмитрий Чабан

Причем, эта интенсивность зависит от скорости отпускания акселератора. Так что очень скоро и на загородной трассе, приловчившись, педалью газа можно точно дозировать не только разгон, а и замедление.

И такая езда не только эффективна, так как заряжает батарею и бережет тормозные колодки и диски, но и увлекательна — особенно, когда перед капотом открывается извилистая дорога, а рулевое управление переключено на жесткий режим.

[ + – ] Видео тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Украине

Кроме этого на азартную и точную управляемость влияет правильная развесовка авто 50:50 и низкий центр тяжести – 400-вольтная батарея расположена в полу в базе и является частью силовой структуры кузова.

Поэтому неудивительно, что электрический XC40 Recharge уверенно держит дорогу в поворотах. И удивительно, что сохраняет при этом высокий комфорт хода. При высокой скорости на сильно неровном рельефе вертикальная раскачка уже вынуждает сбавить ход.

[ + – ] Спереди еще один небольшой отсек Фото: Дмитрий Чабан

Но и на "двадцатых" колесах электромобиль Вольво ХС40 плавно и комфортно перекатывается даже через жесткие неровности и отрабатывает дефекты. А еще очень уверенно берет на себя практически полные функции "автопилота":

Поддерживает заданную дистанцию Придерживается полосы движения Двигается в заторе Уклоняется от столкновения Автоматически тормозит при риске аварии или наезда на пешехода

Причем, тут он усовершенствованный. Ранее, если при активации этого комплекса активной безопасности Volvo водитель убирал руки с руля и не реагировал на предупреждающие сигналы, Pilot Assist отключался. Теперь старается привести водителя в чувство частыми короткими торможениями. А если это не помогает, то авто останавливается и отправляет сообщение в Колл Сервис Вольво.

Приятные "плюшки": ТО и цены Volvo XC40 Recharge

Заезжать на Вольво ХС40 Ричардж на плановое ТО придется раз в 30 000 км. Причем, на протяжении гарантии в 3 года или 100 000 км регламентные обслуживания для владельца электрической Вольво будут бесплатными. Гарантия на батарею Volvo XC40 Recharge составляет 8 лет или 100 000 км.

Купить Volvo XC40 Recharge в Украине можно не только с полным (Р8), а и с передним (Р6) приводом, и для данных модификаций электрических Вольво ХС40 Recharge с моноприводом доступны аналогичные комплектации.

Комплектации и цены Вольво ХС40 Recharge Pure Electric в Украине:

P6 Plus AT FWD — 1 312 850 грн. *

P6 Pro AT FWD — 1 441 190 грн.*

P8 Plus AT AWD — 1 509 080 грн.*

P8 Pro AT AWD — 1 637 420 грн.*

* на момент публикации

Более дорогая комплектация электрокара XC40 Pro, которая у нас на тест-драйве предлагает панорамную крышу, электрические приводы передних сидений (водительского с памятью настроек) и складывания задних подголовников, более продвинутую аудиосистему Harman/Kardon Premium Sound, камеры кругового обзора, а также систему автоматического управления дальним светом, подсветки поворотов и омыватели для светодиодных фар.

[ + – ] Volvo XC40 Recharge это полностью электрическая версия кроссовера Вольво ХС40 с ДВС Фото: Дмитрий Чабан

Вердикт Фокуса

Электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge Pure Electric олицетворяет собой неудержимо накатывающуюся новую эпоху. Но и кроссоверы с традиционными ДВС еще могут подарить массу позитивных эмоций. И ранее Фокус убедился в этом, проведя тест-драйв кроссоверов уходящей эпохи — обновленного Porsche Macan 2021, который по-праву можно назвать самым спортивным в классе и Honda HR-V Sport, который предлагает сразу несколько причин для того, чтобы на вашем лице блуждала довольная улыбка.

Плюсы Volvo XC40 Recharge

Эффективная реализация мощности и тяги электромоторов

Практичный и удобный багажник

Высокий уровень изготовления салона

Множество оригинальных прогрессивных решений

Минусы Volvo XC40 Recharge

Пока только англоязычный интерфейс голосового управления сервисами Google

Не прикрытые подстаканники смотрятся дешево в интерьере

Технические характеристики Volvo XC40 Recharge P8 Pro

Тип кроссовер Двигатель 2 электромотора Мощность, л.с./об/мин 408 (2х204)/4350-13900 Крутящий момент, Нм/об/мин 660 (2х330)/4350 Батарея литиевая (78 кВт·ч, 400 В) Ориентировочный запас хода, км 418 Тип привода полный Разгон до 100 км/ч, с 4,9 Максимальная скорость, км/ч 180*

*ограничена электроникой