Перші краш-тести Euro NCAP в 2021 році (відео)

Під час чергових тестів розбили кросовер Cupra Formentor і електрокар Polestar 2.

Авторитетна асоціація Euro NCAP, яка відома своїми незалежними випробуваннями нових автомобілів на пасивну і активну безпеку, провела першу серію краш-тестів у 2021 році. Випробування відновлені після непростого періоду: минулого року через обмеження через пандемією коронавірусу асоціація випробувала всього 11 машин.

Карантинні обмеження у світі як і раніше сильні, тому цього разу Euro NCAP розбила всього два автомобіля — кросовер Cupra Formentor і електрокар Polestar 2. Обидві моделі поки не представлені на українському ринку.

Кожен автомобіль зазнав декілька краш-тестів, які входять в програму Euro NCAP. Це зустрічне зіткнення з візком із закріпленим на ньому барʼєром, що деформується (випробовуваний автомобіль і візок рухаються назустріч один одному зі швидкістю 50 км/год), лобовий удар в стіну на швидкості 50 км/год, бічні удари об стовп (швидкість 32 км/год) і візком з барʼєром, що деформується (60 км/год), імітація наїзду ззаду.

Електрокар Polestar 2 продемонстрував чудовий захист: 92% у захисті передніх пасажирів, 89% у захисті пасажирів-дітей, 80% з безпеки для пішоходів і 86% у випробуванні на превентивну безпеку.

Кросовер Cupra Formentor також показав відмінні результати практично в усіх дисциплінах. Захист передніх пасажирів — 93%, захист пасажирів-дітей — 88%, превентивна безпека — 80%. І тільки у випробуванні на захист пішоходів результат був 68%.

В результаті обидві машини заробили максимальний пʼятизірковий рейтинг. Нижчий результат у захисті пішоходів Cupra Formentor пояснюється відсутністю у машини підстрибуючого капота на піропатронах тоді як у Polestar 2 захист пішоходів при зіткненні реалізований саме за таким принципом.