Первые краш-тесты Euro NCAP в 2021 году (видео)

В ходе очередных тестов разбили кроссовер Cupra Formentor и электрокар Polestar 2.

Авторитетная ассоциация Euro NCAP, которая известна своими независимыми испытаниями новых автомобилей на пассивную и активную безопасность, провела первую серию краш-тестов в 2021 году. Испытания возобновлены после непростого периода: в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса ассоциация испытала всего 11 машин.

Карантинные ограничения в мире по-прежнему сильны, поэтому в этот раз Euro NCAP разбила всего два автомобиля — кроссовер Cupra Formentor и электрокар Polestar 2. Обе модели пока не представлены на украинском рынке.

Каждый автомобиль подвергся нескольким краш-тестам, которые входят в программу Euro NCAP. Это встречное столкновении с тележкой с закрепленным на ней деформируемым барьером (испытываемый автомобиль и тележка движутся друг навстречу другу со скоростью 50 км/ч), лобовой удар в стену на скорости 50 км/ч, боковые удары о столб (скорость 32 км/ч) и тележкой с деформируемым барьером (60 км/ч), имитация наезда сзади.

Электрокар Polestar 2 продемонстрировал великолепную защиту: 92% в защите передних пассажиров, 89% в защите пассажиров-детей, 80% по безопасности для пешеходов и 86% в испытании на превентивную безопасность.

Кроссовер Cupra Formentor также показал отличные результаты практически во всех дисциплинах. Защита передних пассажиров — 93%, защита пассажиров-детей — 88%, превентивная безопасность — 80%. И только в испытании на защиту пешеходов результат был 68%.

В итоге обе машины заработали максимальный пятизвездочный рейтинг. Более низкий результат в защите пешеходов Cupra Formentor объясняется отсутствием у машины подпрыгивающего капота на пиропатронах в то время как у Polestar 2 защита пешеходов при столкновении реализована именно по такому принципу.