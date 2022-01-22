Шарм цвета хаки: тест-драйв Toyota Hilux в Украине

Пикапы обладают своеобразным шармом. Но что за ним скрывается и насколько удобны такие авто? Про разные поколения Toyota Hilux отзывы есть по всему миру. А Фокус взял на тест-драйв обновленный пикап, чтобы вынести свой вердикт и посмотреть, на что способен новый двигатель Toyota Hilux 2020 после обновления.

В Украине пикапы Toyota Hilux встречаются на дорогах не так часто, как некоторые конкуренты. Тогда как мировая история у пикапа Тойота Хайлакс (или Тойота Хайлюкс – что кому-то более привычно) очень богатая и интересная.

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Начать хотя бы с того, что первый пикап Toyota Hilux появился в далеком 1968 году. И эти легендарные авто разных поколений хорошо известны во всех уголках земного шара, от Северного до Южного полюса Земли. А некоторые и после трех десятков лет выглядят как новые.

[ + – ] И как же ему к лицу защитный цвет хаки! Фото: Дмитрий Чабан

Шарм внедорожника: внешность пикапа Toyota Hilux

Светодиодные фары Toyota Hilux 2020 модельного года головного света новой формы словно обзавелись хищным прищуром. Да и в целом вид у пикапа стал более насупленный. А в цвете хаки еще и довольно таки серьезный.

Но особым внедорожным шармом наделен пикап Toyota Hilux Legend. Именно в этом исполнении архитектуру передней части теперь формирует сложный центральный элемент, объединяющий решетку радиатора с бампером.

[ + – ] Обновленный пикап Toyota Hilux в исполнении Legend легко узнать даже сбоку. А все благодаря накладкам из неокрашенного пластика на колесные арки. И как же здорово они здесь смотрятся! Фото: Дмитрий Чабан

А противотуманные фары перекочевали в оригинальные выступающие элементы из неокрашенного пластика, объединенные с накладками передних колесных арок. Они-то и делают пикап Тойота Хайлюкс на 45 мм шире.

Размеры Toyota Hilux Legend:

Длина – 5325 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1815 мм

Колесная база – 3085 мм

В результате такой пикап Toyota Hilux 2020 модельного года стал напоминать свою же версию, но после тюнинга. Кстати, это сравнение сразу вызвало в памяти наш недавний тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport.

Впрочем, для тех, кому, хочется больше спортивности даже в пикапе, в ряде стран предложат необычный вариант Toyota Hilux GR Sport.

Но вся эта история с занижением клиренса до 165 мм явно не про нас. А вот дорожный просвет нового пакапа Тойота Хайлакс в 227 мм (а до рамы так все 310 мм), — как раз является преимуществом в наших реалиях.

[ + – ] Toyota Hilux Legend имеет эксклюзивную накладку на ручку откидного борта кузова и задний бампер темно-серого цвета Фото: Дмитрий Чабан

Правда, в исполнении Legend пикап оказался самым дорогим. Так ведь и цена Toyota Hilux в Украине зависит от оснащения. А оно в "легендарной" версии не уступает "премиальной" комплектации. Что нам сразу и подсказывает экстерьер пикапа Тойота Хайлюкс.

В этих двух более дорогих уровнях оснащения машины имеют тонировку стекол задней части кабины, а также оборудованы 18-дюймовыми колесными дисками и подножками. К последним, кстати, есть вопросы.

Они довольно сильно заходят под пороги и зимой приходится с опаской ставить на них ногу, чтобы не соскользнуть. Впрочем, прецедентов за неделю эксплуатации пикапа в зимних условиях не было.

Комплектации и цена Toyota Hilux в Украине:

Business – от 1 063 995 грн.*

Comfort – от 1 112 322 грн.*

Premium – от 1 315 776 грн.*

Legend – от 1 347 282 грн.*

*на момент подготовки материала

Современный шарм: оснащение и салон Toyota Hilux

Взобравшись в салон, сразу перестаешь ощущать утилитарность пикапа. И не испытываешь никакого неудобства, которое могли вызвать крупные размеры Toyota Hilux.

Система безключевого запуска двигателя, 8-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедиа Toyota Hilux с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, интерфейс голосового управления, отделка натуральной и искусственной кожей – салон и оснащение Тойота Хайлакс ничем не выдают утилитарную сущность авто.

[ + – ] В отличие от внешности, в салоне Toyota Hilux 2020 после обновления сложно найти изменения. Ведь они коснулись щитка приборов и мультимедиа Тойота Хайлакс, которая теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto Фото: Дмитрий Чабан

Зато предлагают массу удобных "плюшек" — от розетки на 220 В в центральном подлокотнике до двойного бардачка и аж шести подстаканников — 4 спереди и 2 сзади. А благодаря регулировкам руля по углу наклона и вылету, а также электрическим приводам кресла, на водительском месте располагаешься очень удобно.

Даже когда за окном мороз, подогревы рулевого колеса, передних кресел и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей быстро создают комфортную атмосферу. Уюта добавляет и фоновая светодиодная иллюминация, которая есть даже в картах задних дверей, чем порой пренебрегают даже в более роскошных авто других классов.

[ + – ] Салон Toyota Hilux предлагает множество отсеков для небольших вещей. Даже перчаточных ящиков здесь два Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] У водителя и переднего пассажира на двоих целых четыре подстаканника. Особенно удобно пользоваться теми, что открываются из передней панели Фото: Дмитрий Чабан

И все же, постоянно ощущаешь, что управляешь тяжелым суровым авто – по натужному солидному дизельному гулу из-под капота, по размеренным реакциям и по усилиям на руле, оборудованном гидроусилителем.

Впрочем, сей факт не стал помехой для комплектации пикапа Toyota Hilux многочисленными электронными ассистентами водителя, положительно влияющие на комфорт и безопасность, включая те, что корректируют курс.

Шарм интеллектуала: безопасность пикапа Toyota Hilux

Две более дорогие комплектации Тойота Хайлюкс предлагают безключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя. Также на пикапах в данных исполнениях легче маневрировать.

Согласитесь, куда проще и безопаснее проезжать в тесных местах и сдавать задним ходом на более чем 5,3-метровом гиганте с парктрониками и камерой заднего вида.

[ + – ] И "грузовик" может обладать высоким интеллектом, и не только предупреждать водителя о дорожных знаках, риске столкновения и выезде из полосы движения, а и самостоятельно удерживать дистанцию, держать ряд и тормозить Фото: Дмитрий Чабан

Да и в дороге постоянно ощущаешь поддержку комплекса активной безопасности Toyota Safety Sense. Ведь он не только подсказывает дорожные знаки, следит за усталостью водителя и предупреждает о выезде из полосы движения, а и предпринимает активные действия.

Адаптивный круиз-контроль автоматически поддерживает дистанцию, а система предупреждения о столкновении при необходимости применяет экстренное торможение.

[ + – ] Яркий и информативный щиток приборов с цветным 4.2-дюмовым экраном. Как ни старались, расход топлива Toyota Hilux в зимних условиях оказался выше заявленных 7.0-9,6 литров. Но, ненамного Фото: Дмитрий Чабан

При наезде на разделительную полосу порой даже чувствуешь себя неуютно, когда почти 3-тонную махину начинает очень уверенно тянуть в центр полосы на скользкой дороге путем одностороннего подтормаживания колес.

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Впрочем, любая из этих функций отключается. А зимой больше всего работы у системы стабилизации. Ведь на высокой скорости по асфальту ездить на Toyota Hilux рекомендуется на заднем приводе.

Шарм "грузовика": тест-драйв Toyota Hilux в Украине

На скользком покрытии пикап с пустым кузовом норовит развернуться при каждом удобном случае. Даже при плавном наращивании тяги на прямом участке он начинает елозить задней частью, что уж говорить о прохождении поворотов. Любой из них легко пройти в небольшом (насколько позволяет электроника) дрифте.

Размеры кузова Toyota Hilux 2020:

Длина – 1569 мм

Ширина – 1645 мм

Ширина между арок – 1109 мм

Глубина (по борту) – 481 мм

[ + – ] В вариантах Business и Comfort пикап Toyota Hilux использует прежний 2,4-литровый 150-сильный дизельный мотор, который можно заказать как с механикой, так и с автоматом. Версии Legend и Premium оснащены модернизированным дизелем объемом 2,8 литра на 204 л. с. и 6-скоростной АКП Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Классический "автомат" Aisin в Toyota Hilux оснащен спортивным режимом работы и предполагает самостоятельное переключение передач Фото: Дмитрий Чабан

Для этого достаточно просто плавно поднять обороты выше холостых. Только в самом низу можно ощутить недостаток тяги и задумчивость в отклике мотора. Эта склонность еще больше проявляется в режиме Eco.

При желании можно стимулировать мотор к активным действиям режимом Power и/или перебросив рычаг АКП Aisin в положение Sport – в котором, кстати, можно самостоятельно переключаться между 6-ю передачами.

[ + – ] Передние сиденья пикапа Toyota Hilux очень удобные. В двух более дорогих версиях водительское кресло оборудовано электроприводами Фото: Дмитрий Чабан

Ближе к средним оборотам модернизированный 2,8-литровый турбодизель уже демонстрирует очень уверенную тягу. И чтобы на скользком покрытии реализовать ее не в занос, а в прямолинейное ускорение, можно прямо на ходу на скорости до 100 км/ч включить полный привод.

[ + – ] Для перевозки более-менее хрупких, чистых, легких, компактных (остальное добавьте сами) вещей в пикапе обычно используют задний ряд. Места на втором ряду Тойота Хайлакс для пары взрослых пассажиров достаточно. Спинки дивана традиционно для пикапа расположены довольно вертикально. Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Более крупный или тяжелый груз можно расположить прямо на полу в задней части салона, для чего подушки дивана поднимаются в пропорции 60:40 Фото: Дмитрий Чабан

Теперь часть тяги через многодисковую муфту идет на передние колеса, как во многих кроссоверах. И так же как у них, в пикапе Тойота есть такие электронные "примочки" как имитация блокировки заднего межколесного дифференциала LSD и система автоматического спуска с горы. И уже этого достаточно практически для всех дорожных ситуаций, которые могут возникнуть на вашем пути.

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Если вы, конечно, сами не проложили свой путь в сторону от проторенных троп. И вот тогда-то уже рама, неразрезной задний мост с принудительной блокировкой заднего "диффа", пониженный ряд в трансмиссии и максимальная тяга в 500 Нм, доступная уже при 1600 об/мин, превращают пикап Toyota Hilux в очень серьезный внедорожник. Что он с легкостью доказывает по всему миру.

Геометрическая проходимость пикапа Toyota Hilux:

Угол въезда – 29 градусов

Угол съезда – 26 градусов

Угол рампы – 25 градусов

Глубина преодолеваемого брода – 700 мм

Клиренс – 227 мм (под задней подвеской) – 310 мм (под рамой)

Грузоподъемность пикапа Toyota Hilux в Украине составляет от 710 до 740 кг в зависимости от комплектации. Это отличает собранные в Тайланде пикапы для украинского рынка. Потому как на других вы можете встретить пикапы Тойота Хайлакс грузоподъемностью до 1 тонны. Такие авто собирают в ЮАР, и в основном они служат базой для различной спецтехники.

[ + – ] На тыльной стороне спинок передних сидений предусмотрены крючки для пакетов Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Под подушкой заднего ряда ниши для инструмента, знака аварийной остановки и домкрата Фото: Дмитрий Чабан

Но в любом случае конструкция задней подвески с листовыми рессорами рассчитана на перевозку груза, а не на комфорт водителя и пассажиров. Поэтому-то пикап с пустым кузовом заметно потряхивает и приплясывает задней частью на неровных дорогах.

Но даже при тряске на неровной дороге физические кнопки по бокам сенсорного экрана помогают пользоваться мультимедиа пикапа. Если же хотите больше плавности хода – используйте пикап по его прямому назначению – для перевозки грузов.

[ + – ] Полный привод Toyota Hilux можно включать на скорости до 100 км/ч. Для более суровых условий есть пониженный ряд трансмиссии Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Оснащение Тойота Хайлюкс включает как электронных помощников на бездорожье, так и принудительные блокировки Фото: Дмитрий Чабан

За это вам будут особенно благодарны пассажиры второго ряда, которых трясет более ощутимо. Зато подвеска пусть и грубовато, зато уверенно и надежно расправляется со всеми дефектами и неровностями.

Резюме Фокуса

В движении Тойота Хайлюкс создает такую атмосферу, что непроизвольно прекращаешь куда-то спешить, а едешь размеренно и спокойно. И тогда перестаешь обращать внимание на слабую чувствительность рулевого привода, вальяжный отклик мотора и грубоватое поведение на неровной дороге. Тем более, что это характерно также и для прямых конкурентов Toyota Hilux.

[ + – ] Пикап может служить средством самовыражения владельца, использоваться как внедорожник в экспедициях и троффи-рейдах, но мы использовали его по прямому назначению Фото: Дмитрий Чабан

Плюсы Toyota Hilux 2020:

+ Столь утилитарный автомобиль радует своими интеллектуальными возможностями в плане мультимедиа и систем активной безопасности

+ Внушительный дорожный просвет и серьезный внедорожный потенциал

Минусы Toyota Hilux 2020:

- Комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense доступен как опция только в комплектации Legend

- Достаточно скромная грузоподъемность в 710-740 кг. Некоторые конкуренты пикапа Toyota Hilux в Украине рассчитаны на большее.

Технические характеристики Toyota Hilux 2.8 D-4D:

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2755 Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин. 150(204)/3000 - 3400 Крутящий момент, Нм/об/мин. 500/1600 - 2800 Коробка передач 6-ступенчатая автомат. Привод подкл. полный Расход топлива, трасса – город 7,0–9,6 Макс. скорость, км/ч 175 Разгон 0–100 км/ч, с 10,8 Объем топливного бака, л 80

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