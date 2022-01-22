Шарм цвета хаки: тест-драйв Toyota Hilux в Украине
Пикапы обладают своеобразным шармом. Но что за ним скрывается и насколько удобны такие авто? Про разные поколения Toyota Hilux отзывы есть по всему миру. А Фокус взял на тест-драйв обновленный пикап, чтобы вынести свой вердикт и посмотреть, на что способен новый двигатель Toyota Hilux 2020 после обновления.
В Украине пикапы Toyota Hilux встречаются на дорогах не так часто, как некоторые конкуренты. Тогда как мировая история у пикапа Тойота Хайлакс (или Тойота Хайлюкс – что кому-то более привычно) очень богатая и интересная.
Начать хотя бы с того, что первый пикап Toyota Hilux появился в далеком 1968 году. И эти легендарные авто разных поколений хорошо известны во всех уголках земного шара, от Северного до Южного полюса Земли. А некоторые и после трех десятков лет выглядят как новые.
Шарм внедорожника: внешность пикапа Toyota Hilux
Светодиодные фары Toyota Hilux 2020 модельного года головного света новой формы словно обзавелись хищным прищуром. Да и в целом вид у пикапа стал более насупленный. А в цвете хаки еще и довольно таки серьезный.
Но особым внедорожным шармом наделен пикап Toyota Hilux Legend. Именно в этом исполнении архитектуру передней части теперь формирует сложный центральный элемент, объединяющий решетку радиатора с бампером.
А противотуманные фары перекочевали в оригинальные выступающие элементы из неокрашенного пластика, объединенные с накладками передних колесных арок. Они-то и делают пикап Тойота Хайлюкс на 45 мм шире.
Размеры Toyota Hilux Legend:
- Длина – 5325 мм
- Ширина – 1900 мм
- Высота – 1815 мм
- Колесная база – 3085 мм
В результате такой пикап Toyota Hilux 2020 модельного года стал напоминать свою же версию, но после тюнинга. Кстати, это сравнение сразу вызвало в памяти наш недавний тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport.
Впрочем, для тех, кому, хочется больше спортивности даже в пикапе, в ряде стран предложат необычный вариант Toyota Hilux GR Sport.
Но вся эта история с занижением клиренса до 165 мм явно не про нас. А вот дорожный просвет нового пакапа Тойота Хайлакс в 227 мм (а до рамы так все 310 мм), — как раз является преимуществом в наших реалиях.
Правда, в исполнении Legend пикап оказался самым дорогим. Так ведь и цена Toyota Hilux в Украине зависит от оснащения. А оно в "легендарной" версии не уступает "премиальной" комплектации. Что нам сразу и подсказывает экстерьер пикапа Тойота Хайлюкс.
В этих двух более дорогих уровнях оснащения машины имеют тонировку стекол задней части кабины, а также оборудованы 18-дюймовыми колесными дисками и подножками. К последним, кстати, есть вопросы.
Они довольно сильно заходят под пороги и зимой приходится с опаской ставить на них ногу, чтобы не соскользнуть. Впрочем, прецедентов за неделю эксплуатации пикапа в зимних условиях не было.
Комплектации и цена Toyota Hilux в Украине:
- Business – от 1 063 995 грн.*
- Comfort – от 1 112 322 грн.*
- Premium – от 1 315 776 грн.*
- Legend – от 1 347 282 грн.*
*на момент подготовки материала
Современный шарм: оснащение и салон Toyota Hilux
Взобравшись в салон, сразу перестаешь ощущать утилитарность пикапа. И не испытываешь никакого неудобства, которое могли вызвать крупные размеры Toyota Hilux.
Система безключевого запуска двигателя, 8-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедиа Toyota Hilux с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, интерфейс голосового управления, отделка натуральной и искусственной кожей – салон и оснащение Тойота Хайлакс ничем не выдают утилитарную сущность авто.
Зато предлагают массу удобных "плюшек" — от розетки на 220 В в центральном подлокотнике до двойного бардачка и аж шести подстаканников — 4 спереди и 2 сзади. А благодаря регулировкам руля по углу наклона и вылету, а также электрическим приводам кресла, на водительском месте располагаешься очень удобно.
Даже когда за окном мороз, подогревы рулевого колеса, передних кресел и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей быстро создают комфортную атмосферу. Уюта добавляет и фоновая светодиодная иллюминация, которая есть даже в картах задних дверей, чем порой пренебрегают даже в более роскошных авто других классов.
И все же, постоянно ощущаешь, что управляешь тяжелым суровым авто – по натужному солидному дизельному гулу из-под капота, по размеренным реакциям и по усилиям на руле, оборудованном гидроусилителем.
Впрочем, сей факт не стал помехой для комплектации пикапа Toyota Hilux многочисленными электронными ассистентами водителя, положительно влияющие на комфорт и безопасность, включая те, что корректируют курс.
Шарм интеллектуала: безопасность пикапа Toyota Hilux
Две более дорогие комплектации Тойота Хайлюкс предлагают безключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя. Также на пикапах в данных исполнениях легче маневрировать.
Согласитесь, куда проще и безопаснее проезжать в тесных местах и сдавать задним ходом на более чем 5,3-метровом гиганте с парктрониками и камерой заднего вида.
Да и в дороге постоянно ощущаешь поддержку комплекса активной безопасности Toyota Safety Sense. Ведь он не только подсказывает дорожные знаки, следит за усталостью водителя и предупреждает о выезде из полосы движения, а и предпринимает активные действия.
Адаптивный круиз-контроль автоматически поддерживает дистанцию, а система предупреждения о столкновении при необходимости применяет экстренное торможение.
При наезде на разделительную полосу порой даже чувствуешь себя неуютно, когда почти 3-тонную махину начинает очень уверенно тянуть в центр полосы на скользкой дороге путем одностороннего подтормаживания колес.Важно
Впрочем, любая из этих функций отключается. А зимой больше всего работы у системы стабилизации. Ведь на высокой скорости по асфальту ездить на Toyota Hilux рекомендуется на заднем приводе.
Шарм "грузовика": тест-драйв Toyota Hilux в Украине
На скользком покрытии пикап с пустым кузовом норовит развернуться при каждом удобном случае. Даже при плавном наращивании тяги на прямом участке он начинает елозить задней частью, что уж говорить о прохождении поворотов. Любой из них легко пройти в небольшом (насколько позволяет электроника) дрифте.
Размеры кузова Toyota Hilux 2020:
- Длина – 1569 мм
- Ширина – 1645 мм
- Ширина между арок – 1109 мм
- Глубина (по борту) – 481 мм
Для этого достаточно просто плавно поднять обороты выше холостых. Только в самом низу можно ощутить недостаток тяги и задумчивость в отклике мотора. Эта склонность еще больше проявляется в режиме Eco.
При желании можно стимулировать мотор к активным действиям режимом Power и/или перебросив рычаг АКП Aisin в положение Sport – в котором, кстати, можно самостоятельно переключаться между 6-ю передачами.
Ближе к средним оборотам модернизированный 2,8-литровый турбодизель уже демонстрирует очень уверенную тягу. И чтобы на скользком покрытии реализовать ее не в занос, а в прямолинейное ускорение, можно прямо на ходу на скорости до 100 км/ч включить полный привод.
Теперь часть тяги через многодисковую муфту идет на передние колеса, как во многих кроссоверах. И так же как у них, в пикапе Тойота есть такие электронные "примочки" как имитация блокировки заднего межколесного дифференциала LSD и система автоматического спуска с горы. И уже этого достаточно практически для всех дорожных ситуаций, которые могут возникнуть на вашем пути.Важно
Если вы, конечно, сами не проложили свой путь в сторону от проторенных троп. И вот тогда-то уже рама, неразрезной задний мост с принудительной блокировкой заднего "диффа", пониженный ряд в трансмиссии и максимальная тяга в 500 Нм, доступная уже при 1600 об/мин, превращают пикап Toyota Hilux в очень серьезный внедорожник. Что он с легкостью доказывает по всему миру.
Геометрическая проходимость пикапа Toyota Hilux:
- Угол въезда – 29 градусов
- Угол съезда – 26 градусов
- Угол рампы – 25 градусов
- Глубина преодолеваемого брода – 700 мм
- Клиренс – 227 мм (под задней подвеской) – 310 мм (под рамой)
Грузоподъемность пикапа Toyota Hilux в Украине составляет от 710 до 740 кг в зависимости от комплектации. Это отличает собранные в Тайланде пикапы для украинского рынка. Потому как на других вы можете встретить пикапы Тойота Хайлакс грузоподъемностью до 1 тонны. Такие авто собирают в ЮАР, и в основном они служат базой для различной спецтехники.
Но в любом случае конструкция задней подвески с листовыми рессорами рассчитана на перевозку груза, а не на комфорт водителя и пассажиров. Поэтому-то пикап с пустым кузовом заметно потряхивает и приплясывает задней частью на неровных дорогах.
Но даже при тряске на неровной дороге физические кнопки по бокам сенсорного экрана помогают пользоваться мультимедиа пикапа. Если же хотите больше плавности хода – используйте пикап по его прямому назначению – для перевозки грузов.
За это вам будут особенно благодарны пассажиры второго ряда, которых трясет более ощутимо. Зато подвеска пусть и грубовато, зато уверенно и надежно расправляется со всеми дефектами и неровностями.
Резюме Фокуса
В движении Тойота Хайлюкс создает такую атмосферу, что непроизвольно прекращаешь куда-то спешить, а едешь размеренно и спокойно. И тогда перестаешь обращать внимание на слабую чувствительность рулевого привода, вальяжный отклик мотора и грубоватое поведение на неровной дороге. Тем более, что это характерно также и для прямых конкурентов Toyota Hilux.
Плюсы Toyota Hilux 2020:
+ Столь утилитарный автомобиль радует своими интеллектуальными возможностями в плане мультимедиа и систем активной безопасности
+ Внушительный дорожный просвет и серьезный внедорожный потенциал
Минусы Toyota Hilux 2020:
- Комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense доступен как опция только в комплектации Legend
- Достаточно скромная грузоподъемность в 710-740 кг. Некоторые конкуренты пикапа Toyota Hilux в Украине рассчитаны на большее.
Технические характеристики Toyota Hilux 2.8 D-4D:
|Тип двигателя
|дизельный с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|2755
|Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин.
|150(204)/3000 - 3400
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|500/1600 - 2800
|Коробка передач
|6-ступенчатая автомат.
|Привод
|подкл. полный
|Расход топлива, трасса – город
|7,0–9,6
|Макс. скорость, км/ч
|175
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,8
|Объем топливного бака, л
|80
Ранее Фокус рассказывал как пикап Toyota добрался до Южного полюса всего за полтора дня, установив новый рекорд.
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