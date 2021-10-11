Пикап Toyota Hilux получил экстремальную спортивную версию

Наряду со стандартным Toyota Hilux GR Sport в ряде стран предложат необычный заниженный вариант. Пикап оснащают турбодизелями объемом 2,4 и 2,8 л.

Toyota Hilux 2022 получил заряженную версию GR Sport. Продажи самого дорогого варианта пикапа стартовали на японском рынке от 4,3 млн. иен ($38,2 тыс.), а вскоре его представят и в других странах. Об этом сообщает сайт Мотор.

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[ + – ] На выбор предложены турбодизели объемом 2,4 и 2,8 л Фото: Toyota

Новый Toyota Hilux GR Sport подготовили в спортивном подразделении Gazoo Racing. Пикап легко узнается по новой решетке радиатора. Также у него появились расширители арок за счет которых ширина авто выросла на 4,5 см и новые 18-дюймовые диски с внедорожной резиной.

[ + – ] Комплектацию пополнили камеры кругового обзора Фото: Toyota

Интересно, что наряду со стандартной версией в некоторых странах предложат нестандартный заниженный пикап Hilux GR Sport Lo-Floor. Его клиренс уменьшат с 217 до 165 мм и добавят спортивный обвес.

[ + – ] В некоторых странах предложат заниженную версию пикапа Фото: Toyota

Салон Toyota Hilux GR Sport отделан кожей и замшей, а педали украшены металлическими накладками. Кроме того, установлен спортивный руль, а в мультимедийной системе изменили графику. Комплектация пополнилась камерами кругового обзора.

[ + – ] Салон отделан кожей и замшей Фото: Toyota

Пикап Toyota Hilux 2022 в исполнении GR Sport доступен с турбодизелями объемом 2,2 л (150 л. с.) и 2,8 л (204 л. с.). Оба варианта получили 6-ступенчатую автоматическую КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Также пикапу усилили подвеску и заменили амортизаторы.

Ранее Фокус рассказывал про новый пикап Toyota Tundra 2022. Он также получил заряженную версию, причем с гибридной установкой.