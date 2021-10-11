Пікап Toyota Hilux отримав екстремальну спортивну версію

Поряд зі стандартним Toyota Hilux GR Sport в низці країн запропонують незвичайний занижений варіант. Пікап оснащують турбодизелями об'ємом 2,4 і 2,8 л.

Toyota Hilux 2022 отримав заряджену версію GR Sport. Продажі найдорожчого варіанту пікапа стартували на японському ринку від 4,3 млн. ієн ($38,2 тис.), а незабаром його представлять і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Мотор.

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[ + – ] На вибір запропоновано турбодизелі об'ємом 2,4 і 2,8 л Фото: Toyota

Новий Toyota Hilux GR Sport підготували в спортивному підрозділі Gazoo Racing. Пікап легко впізнається за новою решіткою радіатора. Також у нього з'явилися розширювачі арок, за рахунок яких ширина авто виросла на 4,5 см, і нові 18-дюймові диски з позашляховою гумою.

[ + – ] Комплектацію поповнили камери кругового огляду Фото: Toyota

Цікаво, що поряд зі стандартною версією в деяких країнах запропонують нестандартний занижений пікап Hilux GR Sport Lo-Floor. Його кліренс зменшать із 217 до 165 мм і додадуть спортивний обвіс.

[ + – ] У деяких країнах запропонують занижену версію пікапа Фото: Toyota

Салон Toyota Hilux GR Sport оброблений шкірою та замшею, а педалі прикрашені металевими накладками. Крім того, встановлено спортивне кермо, а в мультимедійній системі змінили графіку. Комплектація поповнилася камерами кругового огляду.

[ + – ] Салон оброблений шкірою та замшею Фото: Toyota

Пікап Toyota Hilux 2022 у виконанні GR Sport доступний із турбодизелями об'ємом 2,2 л (150 к.с.) і 2,8 л (204 к.с.). Обидва варіанти отримали 6-ступінчасту автоматичну КПП, а повний привід доповнено заниженою передачею та блокуванням заднього диференціала. Також пікапу посилили підвіску та замінили амортизатори.

Раніше Фокус розповідав про новий пікап Toyota Tundra 2 022. Він також отримав заряджену версію, причому з гібридною установкою.