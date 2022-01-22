Шарм кольору хакі: тест-драйв Toyota Hilux в Україні

Пікапи мають своєрідний шарм. Але що за ним ховається і чим зручні такі авто? Про різні покоління Toyota Hilux є відгуки по всьому світу. А Фокус взяв на тест-драйв оновлений пікап, щоб винести свій вердикт та подивитися, на що здатний новий двигун Toyota Hilux 2020 після оновлення.

В Україні пікапи Toyota Hilux трапляються на дорогах не так часто, як деякі конкуренти. Тоді як світова історія в пікапа Тойота Хайлакс (або Тойота Хайлюкс – що комусь звичніше) дуже багата та цікава.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Почати хоча б із того, що перший пікап Toyota Hilux з'явився далекого 1968 року. І ці легендарні авто різних поколінь добре відомі у всіх куточках земної кулі, від Північного до Південного полюса Землі. А деякі і після трьох десятків років виглядають як нові.

[ + – ] І як же йому личить захисний колір хакі! Фото: Дмитро Чабан

Шарм позашляховика: зовнішність пікапа Toyota Hilux

Світлодіодні фари Toyota Hilux 2020 модельного року головного світла нової форми немов обзавелися хижим примруженням. Та й загалом вигляд у пікапа став суворішим. А в кольорі хакі ще й досить серйозним.

Але особливим позашляховим шармом наділено пікап Toyota Hilux Legend. Саме в цьому виконанні архітектуру передньої частини тепер формує складний центральний елемент, що поєднує радіаторні грати з бампером.

[ + – ] Оновлений пікап Toyota Hilux у виконанні Legend легко впізнати навіть збоку. А все завдяки накладкам із незабарвленого пластику на колісні арки. І як же чудово вони тут виглядають! Фото: Дмитро Чабан

А протитуманні фари перекочували в оригінальні елементи, що виступають з незабарвленого пластику, об'єднані з накладками передніх колісних арок. Вони і роблять пікап Тойота Хайлюкс на 45 мм ширше.

Розміри Toyota Hilux Legend:

Довжина – 5325 мм

Ширина – 1900 мм

Висота – 1815 мм

Колісна база – 3085 мм

У результаті такий пікап Toyota Hilux 2020 модельного року став нагадувати свою версію, але після тюнінгу. До речі, це порівняння одразу викликало в пам'яті наш нещодавній тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport.

Втім, для тих, кому хочеться більше спортивності навіть у пікапі, у низці країн запропонують незвичайний варіант Toyota Hilux GR Sport.

Але вся ця історія із заниженням кліренсу до 165 мм явно не про нас. А ось дорожній просвіт нового пікапа Тойота Хайлакс у 227 мм (а до рами так усі 310 мм), якраз є перевагою в наших реаліях.

[ + – ] Toyota Hilux Legend має ексклюзивну накладку на ручку відкидного борту кузова та задній бампер темно-сірого кольору. Фото: Дмитро Чабан

Щоправда, у виконанні Legend пікап виявився найдорожчим. Так, і ціна Toyota Hilux в Україні залежить від оснащення. А воно у "легендарній" версії не поступається "преміальній" комплектації. Що нам відразу і нагадує екстер'єр пікапа Тойота Хайлюкс.

У цих двох дорожчих рівнях оснащення машини мають тонування скла задньої частини кабіни, а також обладнані 18-дюймовими колісними дисками та підніжками. До останніх, до речі, є питання.

Вони досить сильно заходять під пороги і взимку доводиться з острахом ставити на них ногу, щоб не сковзнути. Втім, прецедентів за тиждень експлуатації пікапа в зимових умовах не було.

Комплектації та ціна Toyota Hilux в Україні:

Business – від 1 063 995 грн.

Comfort – від 1 112 322 грн.

Premium – від 1 315 776 грн.

Legend – від 1 347 282 грн.

*на момент підготовки матеріалу

Сучасний шарм: оснащення та салон Toyota Hilux

Піднявшись у салон, відразу перестаєш відчувати утилітарність пікапа. І не відчуваєш жодної незручності, яку могли викликати великі розміри Toyota Hilux.

Система безключового запуску двигуна, 8-дюймовий сенсорний дисплей, мультимедіа Toyota Hilux з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, інтерфейс голосового управління, обробка натуральною та штучною шкірою – салон та оснащення Toyota Хайлакс нічим не видають утилітарну сутність авто.

[ + – ] На відміну від зовнішності, у салоні Toyota Hilux 2020 після оновлення важко знайти зміни. Адже вони торкнулися щитка приладів та мультимедіа Тойота Хайлакс, яка тепер підтримує Apple CarPlay та Android Auto Фото: Дмитро Чабан

Зате пропонують масу зручних "плюшок" — від розетки на 220 В у центральному підлокітнику до подвійного бардачка і аж шістьох підсклянників — 4 спереду та 2 ззаду. А завдяки регулюванню керма по куту нахилу і вильоту, а також електричним приводам крісла, на місці водія розташовуєшся дуже зручно.

Навіть коли за вікном мороз, підігрів кермового колеса, передніх крісел та лобового скла в зоні спокою склоочисників швидко створюють комфортну атмосферу. Затишку додає і фонова світлодіодна ілюмінація, яка є навіть у картах задніх дверей, чим часом нехтують навіть у більш розкішних авто інших класів.

[ + – ] Салон Toyota Hilux пропонує багато відсіків для невеликих речей. Навіть ящиків рукавичок тут два Фото: Дмитро Чабан [ + – ] У водія та переднього пасажира на двох цілих чотири підсклянники. Особливо зручно користуватися тими, що відкриваються з передньої панелі Фото: Дмитро Чабан

І все ж, постійно відчуваєш, що керуєш важким суворим авто – через натужний солідний дизельний гул з-під капота, через розмірені реакції і зусилля на кермі, обладнаному гідропідсилювачем.

Втім, цей факт не став на заваді для комплектації пікапа Toyota Hilux численними електронними помічниками водія, що позитивно впливають на комфорт і безпеку, включаючи ті, що коригують курс.

Шарм інтелектуала: безпека пікапа Toyota Hilux

Дві дорожчі комплектації Toyota Хайлюкс пропонують безключовий доступ в автомобіль і запуск двигуна. Також на пікапах у цих виконаннях легше маневрувати.

Погодьтеся, куди простіше та безпечніше проїжджати в тісних місцях та здавати заднім ходом на понад 5,3-метровому гіганті з парктроніками та камерою заднього виду.

[ + – ] І "вантажівка" може мати високий інтелект, і не тільки попереджати водія про дорожні знаки, ризик зіткнення і виїзд зі смуги руху, а й самостійно утримувати дистанцію, тримати ряд і гальмувати Фото: Дмитро Чабан

Та й у дорозі постійно відчуваєш підтримку комплексу активної безпеки Toyota Safety Sense. Адже він не тільки підказує дорожні знаки, стежить за втомою водія та попереджає про виїзд зі смуги руху, а й робить активні дії.

Адаптивний круїз-контроль автоматично підтримує дистанцію, а система попередження про зіткнення за необхідності застосовує екстрене гальмування.

[ + – ] Яскравий та інформативний щиток приладів із кольоровим 4.2-дюймовим екраном. Як не намагалися, витрата палива Toyota Hilux в зимових умовах виявилася вищою від заявлених 7.0-9,6 літрів. Але ненабагато Фото: Дмитро Чабан

При наїзді на розділову смугу іноді навіть почуваєшся незатишно, коли майже 3-тонну махину починає дуже впевнено тягнути в центр смуги на слизькій дорозі шляхом одностороннього гальмування коліс.

Важливо

Смартфон на колесах. Тест-драйв Volvo XC40 Recharge (відео)

Втім, кожна з цих функцій вимикається. А взимку найбільше роботи в системи стабілізації. Адже на високій швидкості по асфальту їздити на Toyota Hilux рекомендується на задньому приводі.

Шарм "вантажівки": тест-драйв Toyota Hilux в Україні

На слизькому покритті пікап з порожнім кузовом намагається розвернутися при кожному зручному випадку. Навіть при плавному нарощуванні тяги на прямій ділянці він починає "вертітися" задньою частиною, що вже говорити про проходження поворотів. Будь-який з них легко пройти в невеликому (наскільки дозволяє електроніка) дрифті.

Розміри кузова Toyota Hilux 2020:

Довжина – 1569 мм

Ширина – 1645 мм

Ширина між арок – 1109 мм.

Глибина (по борту) – 481 мм

[ + – ] У варіантах Business і Comfort пікап Toyota Hilux використовує колишній 2,4-літровий 150-сильний дизельний двигун, який можна замовити як з механікою, так і з автоматом. Версії Legend та Premium оснащені модернізованим дизелем об'ємом 2,8 літри на 204 л. с. та 6-швидкісний АКП Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Класичний "автомат" Aisin у Toyota Hilux оснащений спортивним режимом роботи та передбачає самостійне перемикання передач Фото: Дмитро Чабан

Для цього досить просто плавно підняти обороти вище за холості. Тільки в самому низу можна відчути нестачу тяги та задум у відгуку мотора. Ця схильність ще більше проявляється в режимі Eco.

За бажання можна стимулювати мотор до активних дій режимом Power і/або перекинувши важіль АКП Aisin в положення Sport — у якому, до речі, можна самостійно перемикатися між шістьма передачами.

[ + – ] Передні сидіння пікапа Toyota Hilux дуже зручні. У двох дорожчих версіях крісло водія обладнане електроприводами Фото: Дмитро Чабан

Ближче до середніх обертів модернізований 2,8-літровий турбодизель демонструє вже дуже впевнену тягу. І щоб на слизькому покритті втримати її не в занесення, а в прямолінійне прискорення, можна прямо на ходу на швидкості до 100 км/год увімкнути повний привід.

[ + – ] Для перевезення більш-менш крихких, чистих, легких, компактних (інше додайте самі) речей у пікапі зазвичай використовують задній ряд. Місця на другому ряду Toyota Хайлакс для кількох дорослих пасажирів достатньо. Спинки дивана зазвичай для пікапа розташовані досить вертикально. Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Більший або важчий вантаж можна розташувати прямо на підлозі в задній частині салону, для чого подушки дивана піднімаються у пропорції 60:40 Фото: Дмитро Чабан

Тепер частина тяги через багатодискову муфту йде на передні колеса, як у багатьох кросоверах. І так само як у них, у пікапі Toyota є такі електронні "примочки" як імітація блокування заднього міжколісного диференціалу LSD і система автоматичного спуску з гори. І вже цього достатньо практично для всіх дорожніх ситуацій, які можуть виникнути на вашому шляху.

Важливо

І нехай емоції керують балом: тест-драйв CUPRA Formentor VZ

Якщо ви, звичайно, самі не проклали свій шлях у бік від второваних стежок. І ось тоді вже рама, нерозрізний задній міст з примусовим блокуванням заднього "диффа", знижений ряд у трансмісії та максимальна тяга в 500 Нм, доступна вже за 1600 об/хв, перетворюють пікап Toyota Hilux на дуже серйозний позашляховик. Що він легко доводить по всьому світу.

Геометрична прохідність пікапа Toyota Hilux:

Кут в'їзду – 29 градусів

Кут з'їзду – 26 градусів

Кут рампи – 25 градусів

Глибина броду, що долається – 700 мм.

Кліренс – 227 мм (під задньою підвіскою) – 310 мм (під рамою)

Вантажопідйомність пікапа Toyota Hilux в Україні становить від 710 до 740 кг, залежно від комплектації. Це відрізняє зібрані у Таїланді пікапи для українського ринку. Тому що на інших ви можете зустріти пікапи Toyota Хайлакс вантажопідйомністю до 1 тонни. Такі авто збирають у ПАР, і в основному вони є базою для різної спецтехніки.

[ + – ] На тильній стороні спинок передніх сидінь передбачені гачки для пакетів Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Під подушкою заднього ряду ніші для інструменту, знаку аварійної зупинки та домкрата Фото: Дмитро Чабан

Але в будь-якому випадку конструкція задньої підвіски з листовими ресорами розрахована на перевезення вантажу, а не на комфорт водія та пасажирів. Тому-то пікап з порожнім кузовом помітно трусить і танцює задньою частиною на нерівних дорогах.

Але навіть при трясці на нерівній дорозі фізичні кнопки з боків сенсорного екрану допомагають користуватися мультимедіа пікапа. Якщо ж хочете більше плавності ходу – використовуйте пікап за прямим призначенням – для перевезення вантажів.

[ + – ] Повний привід Toyota Hilux можна вмикати на швидкості до 100 км/год. Для суворіших умов є знижений ряд трансмісії Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Оснащення Toyota Хайлюкс включає як електронних помічників на бездоріжжі, так і примусові блокування Фото: Дмитро Чабан

За це вам будуть вдячні пасажири другого ряду, яких трясе більш відчутно. Зате підвіска хай і грубувато, зате впевнено та надійно розправляється з усіма дефектами та нерівностями.

Резюме Фокуса

У русі Тойота Хайлюкс створює таку атмосферу, що мимоволі припиняєш кудись поспішати, а їдеш розмірено та спокійно. І тоді перестаєш звертати увагу на слабку чутливість кермового приводу, важливий відгук двигуна і грубу поведінку на нерівній дорозі. Тим паче, що це також і для прямих конкурентів Toyota Hilux.

[ + – ] Пікап може бути засобом самовираження власника, використовуватися як позашляховик в експедиціях та троффі-рейдах, але ми використовували його за прямим призначенням Фото: Дмитро Чабан

Плюси Toyota Hilux 2020:

Такий утилітарний автомобіль радує своїми інтелектуальними можливостями в плані мультимедіа та систем активної безпеки

+ Великий дорожній просвіт і серйозний позашляховий потенціал

Мінуси Toyota Hilux 2020:

- Комплекс активної безпеки Toyota Safety Sense доступний як опція лише в комплектації Legend

- Досить скромна вантажопідйомність 710-740 кг. Деякі конкуренти пікапа Toyota Hilux в Україні розраховані на більше.

Технічні характеристики: Toyota Hilux 2.8 D-4D:

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розміщення циліндрів R4 Об'єм двигуна 2755 Потужність двигуна кВт (к. с.)/об/хв. 150(204)/3000 - 3400 Крутний момент, Нм/об/хв. 500/1600 - 2800 Коробка передач 6-ступенева автомат. Привід підкл. повний Витрата топлива, траса – місто 7,0–9,6 Макс. швидкість км/год 175 Розгін 0–100 км/год, с 10,8 Об'єм топливного бака, л 80

Раніше Фокус розповідав, як пікап Toyota дістався Південного полюса лише за півтора дні, встановивши новий рекорд.

Також ми писали про унікальний 6-колісний пікап Toyota, який виявили в Україні та продають за ціною Toyota Camry.