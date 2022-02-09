Британці готують два стильні та недорогі електромобілі для молоді: їхній запас ходу — до 800 км

MG розробляє електричні хетчбек та родстер. Прототипи вже зняли під час тестів.

Електричну лінійку MG найближчими роками поповнять дві нові моделі, розраховані на молодіжну аудиторію. Перші подробиці електрокарів стали відомими британському виданню Autocar.

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[ + – ] Електричний хетчбек MG тестують в Угорщині Фото: carscoops.com

Першим з'явиться електричний хетчбек MG. Відносно доступний електромобіль вартістю близько 25 тис. євро прийде на зміну моделі MG3.

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Наразі прототипи електрокара проходять тести та їх зняли в Угорщині. Вони в камуфляжі, але можна розглянути рубаний дизайн автомобіля. Характеристики поки що не розголошують. За однією версією, електрокар отримає 156-сильний двигун і батарею від універсала MG5 EV, за іншою — 180-сильну установку від базового кросовера MG Marvel R.

[ + – ] Електрокар замінить бензиновий хетчбек MG3 Фото: carscoops.com

Друга модель – електричний спортивний автомобіль MG Cyberster. Його запустять у виробництво у 2024 році та приурочать до 100-річчя MG. Електромобіль позначає повернення до виробництва недорогих спортивних моделей — саме вони свого часу прославили британський бренд.

[ + – ] Запас ходу MG Cyberster – 800 км

Раніше було представлено концепт-кар MG Cyberster і тоді розсекретили деякі характеристики моделі. Електрокар оснастять одним мотором і він зможе розганятися до 100 км/год за 3 с, а його запас ходу досягне 800 км. Ціна становитиме близько 50 тис. євро, що мало для такої швидкісної моделі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ Таврія та Славута. Вони коштують 5-7 тисяч доларів.