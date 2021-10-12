За ціною Toyota Camry: британці показали доступний сімейний електромобіль

Оновлений MG5 EV здатний проїхати 400 км без підзарядки. Це вже третя електрична новинка від британської марки за останні дні.

Представлений оновлений електромобіль MG5 EV. Універсал надійде в продаж у Європі з початку 2022 року за вельми привабливою ціною приблизно в 29 тис. євро. Про це повідомляє британський сайт Auto Express.

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[ + – ] Запас ходу MG5 EV — 400 км Фото: Auto Express

MG5 EV 2022 впізнається за новою оптикою та бамперами. Крім того, змінено дизайн його п'ятих двернй. За розмірами модель відноситься до С-класу:

Довжина — 4544 мм

Ширина — 1818 мм

Висота — 1513 мм

Колісна база — 2665 мм

[ + – ] У салоні з'явився збільшений сенсорний дисплей Фото: Auto Express

У салоні змінена центральна консоль — там замінили перемикачі та селектор трансмісії. Крім того, з'явився збільшений сенсорний дисплей. Як і личить сімейному авто, універсал просторий всередині та володіє немаленьким багажником об'ємом 578-1456 л. Базова комплектація MG5 EV включає безключовий доступ, кондиціонер, камеру заднього виду, круїз-контроль, датчик дощу та парктронік.

[ + – ] Об'єм багажника універсала — 578-1456 л Фото: Auto Express

Новий MG5 EV, як і раніше, оснащений 156-сильний мотором і батареєю на 61,1 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,7 с і здатний проїхати 400 км без підзарядки. Пізніше з'явиться доступніша версія за 28 500 євро з батареєю ємністю 50 кВт∙год.

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Як і всі сучасні MG, універсал будуть випускати в Китаї, але розробляли його в британській дизайн-студії. До слова, це вже третя електрична новинка від MG за останні дні. Раніше британці показали недорогий електрокросовер MG ZS EV за 31 тис. євро та флагманську модель MG Marvel R із запасом ходу понад 400 км. Ці моделі незабаром з'являться в Україні.

Також Фокус розповідав, що General Motors створили електромобіль усього за $3000. Його позиціонують як бюджетну альтернативу Smart.