По цене Toyota Camry: британцы показали доступный семейный электромобиль
Обновленный MG5 EV способен проехать 400 км без подзарядки. Это уже третья электрическая новинка от британской марки за последние дни.
Представлен обновленный электромобиль MG5 EV. Универсал поступит в продажу в Европе с начала 2022 года по весьма привлекательной цене примерно в 29 тыс. евро. Об этом сообщает британский сайт Auto Express.
MG5 EV 2022 узнается по новым оптике и бамперам. Кроме того, изменен дизайн его пятой двери. По размерам модель относится к С-классу:
- Длина – 4544 мм
- Ширина – 1818 мм
- Высота – 1513 мм
- Колесная база – 2665 мм
В салоне изменена центральная консоль – там заменили переключатели и селектор трансмиссии. Кроме того, появился увеличенный сенсорный дисплей. Как и подобает семейному авто, универсал просторный внутри и обладает немаленьким багажником объемом 578-1456 л. Базовая комплектация MG5 EV включает безключевой доступ, кондиционер, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик дождя и парктроник.
Новый MG5 EV по-прежнему оснащен 156-сильным мотором и батареей на 61,1 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с и способен проехать 400 км без подзарядки. Позже появится более доступная версия за 28 500 евро с батареей емкостью 50 кВт∙ч.Важно
Как и все современные MG, универсал будут выпускать в Китае, но разрабатывали его в британской дизайн-студии. К слову, это уже третья электрическая новинка от MG за последние дни. Ранее британцы показали обновленный недорогой электрокроссовер MG ZS EV за 31 тыс. евро и флагманскую модель MG Marvel R с запасом хода свыше 400 км. Эти модели вскоре появятся в Украине.
Также Фокус рассказывал, что General Motors создали электромобиль всего за $3000. Его позиционируют, как бюджетную альтернативу Smart.