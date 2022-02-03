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Самый популярный кроссовер от Renault разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров

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Фото: Renault | Renault Duster в производстве с 2010 года

Предприятие в Румынии ежедневно выпускает 1000 Дастеров. Модель представлена в 60 странах мира.

На заводе в румынском Питешти выпущен 2-миллионный Duster. Бюджетная модель является самым популярным кроссовером в истории Renault Group. Об этом сообщает официальный сайт концерна.

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Ежедневно в Румынии выпускают по 1000 Duster
Фото: Renault

Для этого достижения Renault и Dacia понадобилось 12 лет – первый Duster выпустили в 2010 году. Сейчас кроссовер продается в 60 странах мира. В большинстве стран модель представлена под брендом Dacia, но в Восточной Европе (в том числе и Украине) и Латинской Америке она продается под маркой Renault.

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2 миллиона Duster выпустили за 12 лет
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Новый Duster сходит с конвейера каждые 63 секунды
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Кроссоверы могут заполнить трассу от Хельсинки до Анкары туда и обратно
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Если выстроить кроссоверы друг на друга, то они будут в 380 раз выше горы Эверест
Renault Duster, Dacia Duster, новый Дастер, новый Duster, кроссовер Renault Duster
Renault Duster, Dacia Duster, новый Дастер, новый Duster, кроссовер Renault Duster
Renault Duster, Dacia Duster, новый Дастер, новый Duster, кроссовер Renault Duster
Renault Duster, Dacia Duster, новый Дастер, новый Duster, кроссовер Renault Duster

Наибольшим спросом Duster пользуется в таких странах:

  1. Франция — 454 707 авто
  2. Италия — 258 102
  3. Германия — 210 776
  4. Турция — 152 406
  5. Испания — 124 271

На основном предприятии в Питешти новый Duster покидает конвейер каждые 63 секунды и ежедневно предприятие производит по 1000 кроссоверов. В Renault подчитали, что если выстроить все выпущенные Duster в колонну, то они заполнят дорогу из Хельсинки в Анкару туда и обратно. Если же поставить их друг на друга, то они окажутся в 380 раз выше горы Эверест.

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С 2017 года в производстве Dacia/Renault Duster второго поколения, а в прошлом году кроссовер прошел фейслифтинг. За 12 лет модель собрала 40 наград в разных странах. Автомобиль принимал участие и в нескольких ралли и на его базе даже создали дрифт-кар. В разное время у Duster были версии пикап, и коммерческий фургон, также он служит в полиции и скорой помощи, а еще на его базе выпустили папамобиль.

Ранее Фокус сообщал, что на базе Duster будет построена и новая Нива. Третье поколение внедорожника появится в 2024 году.