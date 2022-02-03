Самый популярный кроссовер от Renault разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров

Предприятие в Румынии ежедневно выпускает 1000 Дастеров. Модель представлена в 60 странах мира.

На заводе в румынском Питешти выпущен 2-миллионный Duster. Бюджетная модель является самым популярным кроссовером в истории Renault Group. Об этом сообщает официальный сайт концерна.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Ежедневно в Румынии выпускают по 1000 Duster Фото: Renault

Для этого достижения Renault и Dacia понадобилось 12 лет – первый Duster выпустили в 2010 году. Сейчас кроссовер продается в 60 странах мира. В большинстве стран модель представлена под брендом Dacia, но в Восточной Европе (в том числе и Украине) и Латинской Америке она продается под маркой Renault.

[ + – ] 2 миллиона Duster выпустили за 12 лет [ + – ] Новый Duster сходит с конвейера каждые 63 секунды [ + – ] Кроссоверы могут заполнить трассу от Хельсинки до Анкары туда и обратно [ + – ] Если выстроить кроссоверы друг на друга, то они будут в 380 раз выше горы Эверест

Наибольшим спросом Duster пользуется в таких странах:

Франция — 454 707 авто Италия — 258 102 Германия — 210 776 Турция — 152 406 Испания — 124 271

На основном предприятии в Питешти новый Duster покидает конвейер каждые 63 секунды и ежедневно предприятие производит по 1000 кроссоверов. В Renault подчитали, что если выстроить все выпущенные Duster в колонну, то они заполнят дорогу из Хельсинки в Анкару туда и обратно. Если же поставить их друг на друга, то они окажутся в 380 раз выше горы Эверест.

Важно

Ждать три года: за Гелендвагеном выстроились в очередь покупатели

С 2017 года в производстве Dacia/Renault Duster второго поколения, а в прошлом году кроссовер прошел фейслифтинг. За 12 лет модель собрала 40 наград в разных странах. Автомобиль принимал участие и в нескольких ралли и на его базе даже создали дрифт-кар. В разное время у Duster были версии пикап, и коммерческий фургон, также он служит в полиции и скорой помощи, а еще на его базе выпустили папамобиль.

Ранее Фокус сообщал, что на базе Duster будет построена и новая Нива. Третье поколение внедорожника появится в 2024 году.