В Украине резко обвалились продажи авто: названа причина
В январе на рынке сменился лидер — первое место вернул бренд Renault. Наибольший рост показала марка Chery.
Авторынок Украины начал 2022 год с резкого падения. За январь было продано всего 5,3 тыс. новых легковых автомобилей. По данным ассоциации "Укравтопром" это вдвое меньше, чем в декабре.
По сравнению с январем 2021 года падение не столь серьезное – минус 7%. Причина обвала известна – это нехватка автомобилей на рынке, вызвана их недопроизводством. Эта проблема глобальная и за некоторыми популярными моделями выстроились очереди в несколько лет. Выигрывают же те, у кого есть автомобили на складах.
В Украине по результатам января лидерство вернул бренд Renault – он продемонстрировал рост продаж на четверть (904 авто). На второе место опустилась Toyota с 596 проданными машинами и падением на 39%.
Третье место у Chery: китайский бренд нарастил продажи сразу на 135% – до 364 единиц. Замыкают ТОП-5 украинского авторынка Hyundai (303 шт., +9%) и Skoda (280 шт., -42%).
Самые популярные авто в Украине за январь 2022 года:
- Renault – 904 проданных авто (+25%)
- Toyota – 596 (-39%)
- Chery – 364 (+135%)
- Hyundai – 303 (+9%)
- Skoda – 280 (-42%)
- Peugeot – 248 (+36%)
- Nissan – 244 (-20%)
- Volkswagen – 242 (+58%)
- Mitsubishi – 196 (+25%)
- Kia – 188 (-57%)
Самая популярная модель авто в январе – Renault Duster. Кроссовер за месяц нашел 516 покупателей.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине подорожала растаможка автомобилей. Вызвано это изменениями на глобальном рынке.