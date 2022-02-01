В Украине резко обвалились продажи авто: названа причина

В январе на рынке сменился лидер — первое место вернул бренд Renault. Наибольший рост показала марка Chery.

Авторынок Украины начал 2022 год с резкого падения. За январь было продано всего 5,3 тыс. новых легковых автомобилей. По данным ассоциации "Укравтопром" это вдвое меньше, чем в декабре.

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По сравнению с январем 2021 года падение не столь серьезное – минус 7%. Причина обвала известна – это нехватка автомобилей на рынке, вызвана их недопроизводством. Эта проблема глобальная и за некоторыми популярными моделями выстроились очереди в несколько лет. Выигрывают же те, у кого есть автомобили на складах.

[ + – ] Лидером января стал кроссовер Renault Duster Фото: Renault

В Украине по результатам января лидерство вернул бренд Renault – он продемонстрировал рост продаж на четверть (904 авто). На второе место опустилась Toyota с 596 проданными машинами и падением на 39%.

Третье место у Chery: китайский бренд нарастил продажи сразу на 135% – до 364 единиц. Замыкают ТОП-5 украинского авторынка Hyundai (303 шт., +9%) и Skoda (280 шт., -42%).

Самые популярные авто в Украине за январь 2022 года:

Renault – 904 проданных авто (+25%) Toyota – 596 (-39%) Chery – 364 (+135%) Hyundai – 303 (+9%) Skoda – 280 (-42%) Peugeot – 248 (+36%) Nissan – 244 (-20%) Volkswagen – 242 (+58%) Mitsubishi – 196 (+25%) Kia – 188 (-57%)

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Самая популярная модель авто в январе – Renault Duster. Кроссовер за месяц нашел 516 покупателей.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине подорожала растаможка автомобилей. Вызвано это изменениями на глобальном рынке.