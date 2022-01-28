В Украине резко подорожала растаможка авто: названа причина

Спрос на подержанные автомобили растет не только в Украине, но и в Европе и Южной Корее. Найти б/у авто в хорошем состоянии стало сложнее, а растаможить — на 20% дороже.

В Украине за последнее время подорожала растаможка авто. Теперь поставить подержанный автомобиль на учет примерно на 20% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналист программы "ДжеДаи" Максим Хотиленко.

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Причина подорожания – повышение спроса на б/у авто в мире. Из-за глобального дефицита микрочипов на рынке ощущается нехватка новых автомобилей и многие покупатели обращают свои взоры на вторичный рынок.

[ + – ] Подержанные авто из Европы подорожали и это повлияло на стоимость растаможки Фото: autocentre.ua

Цены на б/у авто в Европе и Южной Корее резко выросли и именно это повлияло на стоимость растаможки. Таможенная пошлина и НДС рассчитываются от стоимости автомобиля. Оценивают машины на таможне по специальному каталогу, в котором указана актуальная средняя цена каждой модели.

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То есть, подорожали и сами подержанные автомобили, и их растаможка. К тому же, на рынках Европы и Южной Корее стало меньше авто с пробегом в хорошем состоянии, ведь лучшие машины как правило быстро разбирают жители этих стран. На поиски подходящего б/у авто теперь уходит больше времени.

Также отмечается рост цен на б/у авто в Украине. Это опять-таки связано с нехваткой новых автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что импорт б/у авто в Украине побил новый рекорд. Рынок вырос на 46%.