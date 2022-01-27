Фантомные патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работы

В скором времени фантомных патрулей на дорогах станет больше. В нынешнем году закупят еще 30 таких авто.

Фантомные патрули очень активно начали свою работу. Уже за первый день они выявили почти тысячу нарушителей ПДД. Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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В общей сложности было выписано 990 штрафов за превышение скорости. На данный момент в скрытом режиме патрулируют только четыре кроссовера Skoda Kodiaq. По словам Антона Геращенко, в нынешнем году закупят еще 30 таких авто, а в 2023 – 50.

[ + – ] За один день выписано 990 штрафов Фото: Патрульная полиция

Напомним, что фантомные патрули – полицейские автомобили без каких-либо опознавательных знаков. Они оснащены специальных оборудованием и способны замерять скорость автомобилей в движении.

Один "фантом" может отслеживать одновременно до 50 машин как в попутном, так и во встречном направлении. Система работает в полностью автоматическом режиме, а нарушителю затем приходит копия постановления о наложении штрафа. Хотя при надобности патрульные полицейские могут и останавливать авто.

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В МВД подчеркивают, что фантомные патрули – мера, призванная дисциплинировать водителей и заставить их соблюдать скоростной режим.

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