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Депутаты предлагают пожизненно лишать водительских прав: кому это грозит

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Лишение прав, ПДД Украины, нарушение ПДД, пьяная езда, езда в нетрезвом виде, лишение прав за пьяное вождение
Фото: autoua.net | Особо злостных нарушителей ПДД будут лишать прав на всю жизнь

Жесткие меры призваны дисциплинировать водителей и спасти человеческие жизни.

В Украине могут начать пожизненно лишать водителей права управлять транспортными средствами. Соответствующий проект закона №6278 зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект вносит изменения в Ст. 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Ст. 55 Криминального кодекса Украины в части лишения граждан водительского удостоверения. Такое наказание грозит за систематические грубые нарушения ПДД (сейчас за это предусмотрено лишение прав на срок до 10 лет).

Лишение прав, ПДД Украины, нарушение ПДД, пьяная езда, езда в нетрезвом виде, лишение прав за пьяное вождение
За 2021 год в Украине увеличилось количество случаев пьяной езды
Фото: autoua.net

В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимость его принятия обусловлена многочисленными злостными нарушениями ПДД. Он позволит дисциплинировать водителей и сохранить человеческие жизни и при этом не несет нагрузку на государственный бюджет.

Одним из самых распространенных нарушений ПДД, за которое лишают прав, является вождение в нетрезвом виде. По данным первого замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, в 2021 году количество выявленных случаев пьяной езды выросло до 133 289 (в 2020 – 129 480).

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Кто из водителей чаще всего нарушает ПДД Украины (статистика)
Кто из водителей чаще всего нарушает ПДД Украины (статистика)

Нетрезвые водители в прошлом году стали виновниками 5019 ДТП, в которых погибли 113 человек и еще 1072 – травмированы. За 2022 год уже оформлено 6567 протоколов за вождение в состоянии опьянения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют вернуть штрафные баллы для водителей. Начислять их будут по-новому.