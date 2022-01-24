Депутаты предлагают пожизненно лишать водительских прав: кому это грозит

Жесткие меры призваны дисциплинировать водителей и спасти человеческие жизни.

В Украине могут начать пожизненно лишать водителей права управлять транспортными средствами. Соответствующий проект закона №6278 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Законопроект вносит изменения в Ст. 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Ст. 55 Криминального кодекса Украины в части лишения граждан водительского удостоверения. Такое наказание грозит за систематические грубые нарушения ПДД (сейчас за это предусмотрено лишение прав на срок до 10 лет).

[ + – ] За 2021 год в Украине увеличилось количество случаев пьяной езды Фото: autoua.net

В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимость его принятия обусловлена многочисленными злостными нарушениями ПДД. Он позволит дисциплинировать водителей и сохранить человеческие жизни и при этом не несет нагрузку на государственный бюджет.

Одним из самых распространенных нарушений ПДД, за которое лишают прав, является вождение в нетрезвом виде. По данным первого замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, в 2021 году количество выявленных случаев пьяной езды выросло до 133 289 (в 2020 – 129 480).

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Кто из водителей чаще всего нарушает ПДД Украины (статистика)

Нетрезвые водители в прошлом году стали виновниками 5019 ДТП, в которых погибли 113 человек и еще 1072 – травмированы. За 2022 год уже оформлено 6567 протоколов за вождение в состоянии опьянения.

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