Кто из водителей чаще всего нарушает ПДД Украины (статистика)

Больше всего штрафов полиция выписала в Киеве. В сентябре украинские водители нарушали ПДД чаще, чем в другие месяцы.

За 2021 год водителям в Украине выписали 4 741 615 штрафов на 2 513 252 052 гривны. Из них 1 513 605 672 гривны (78%) уже оплатили. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная сервисом Штрафи UA.

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Особенно "урожайным" для полиции оказался сентябрь 2021 года. За месяц вынесено 658 686 постановлений о нарушении ПДД и выписано штрафов на сумму 289 260 023 гривны. Из них оплачено 171 393 929 гривен.

Названы и ТОП-3 автобрендов по количеству штрафов за прошлый год:

Volkswagen – 471 915 штрафов на сумму 219 363 886 гривен Mercedes-Benz – 302 829 штрафов на сумму 140 575 757 гривен Renault – 301 432 штрафа на сумму 133 780 701 гривен

[ + – ] За 2021 год водителям в Украине выписали штрафов на 2 513 252 052 грн. [ + – ] На водителей Volkswagen оформлено почти полмиллиона постановлений о нарушении ПДД [ + – ] Чаще всего Патрульная полиция останавливала Porsche [ + – ] 39,6% владельцев Volvo нарушают ПДД [ + – ] Больше всего штрафов выписано в Киеве [ + – ] Самые сознательные водители - в Луцке [ + – ] Водитель грузового DAF за год собрал 212 штрафов

В процентном соотношении лидирует Volvo – нарушают 39,6% владельцев этой марки. На втором месте – Tesla (38,4%), а на третьем – Porsche (32,7%). Чаще всего Патрульная полиция останавливала автомобили Porsche (9,9%), Tesla (8,1%) и Dacia (7,3%).

Больше всего нарушают ПДД в таких городах Украины:

Киев – 526 455 нарушений (штрафы на 198 037 335 грн.) Харьков – 130 355 нарушений (штрафы на 48 056 620 грн.) Житомир – 35 510 нарушений (штрафы на 12 289 640 грн.)

Самыми дисциплинированными являются водители в Луцке (4 298 нарушений), Виннице (6600) и Сумах (7605).

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В Украине появятся 100 комплексов автофиксации нарушений ГВН: автовладельцев ждут большие штрафы

Абсолютным рекордсменом по количеству штрафов на один автомобиль является грузовой DAF XF – он нарушил ПДД 212 раз. На втором месте – Range Rover (175 раз), а на третьем – Lexus RX350 (134).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют обязать водителей менять шины по сезону. Для нарушителей введут штрафы.